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星巴克花蓮理想門市開幕 走進童話小鎮的夢幻咖啡莊園

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星巴克花蓮理想門市盛大開幕，建築特色令人彷彿置身童話小鎮。　圖：星巴克／提供
星巴克花蓮理想門市盛大開幕，建築特色令人彷彿置身童話小鎮。　圖：星巴克／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】星巴克花蓮理想門市開幕！座落於花東縱谷間，坐擁海岸山脈與中央山脈。建築特色與童話小鎮相似，外觀就像是一個從童話故事裡走出來的夢幻小屋，融合美式人文自由與歐式文藝復興的浪漫風情，搭配落羽松四季變化與湖面倒影，宛如一幅出自大師之手的風景油畫，讓人有種置身於童話夢幻之中的錯覺。該門市為花蓮市區往南的主要休息站，結合花蓮好山好水的景致，勢必成為花東地區旅遊打卡的新亮點。

▲門市內部設計營造森林渡假屋的居家感。　圖：星巴克／提供
▲門市內部設計營造森林渡假屋的居家感。　圖：星巴克／提供

搭配建築設計塑造整體藝術浪漫風格，門市內部設計則以溫暖的柚木色木皮、樸拙的六角地磚及冰柱玻璃，營造森林渡假屋的居家感。更在門市打造多扇開窗，讓顧客欣賞四周湖光山色自然美景，而以綠意色彩融合環境的掛畫凸顯童話故事景象，整體設計讓每位顧客在花蓮理想門市慢慢享受時間的推移，感受別具寧靜的慢時光。

▲戶外座位區讓顧客在花蓮理想門市慢慢享受時間的推移。　圖：星巴克／提供
▲戶外座位區讓顧客在花蓮理想門市慢慢享受時間的推移。　圖：星巴克／提供

歡慶花蓮理想門市開幕，星巴克推出設計概念取自花東落羽松特色的元素，並巧妙融入星巴克核心意象及門市獨特建物外觀，帶來一系列夢幻粉紅商品，包括馬克杯、提袋、隨行卡商品。此外，本次也推出與在地連結的點心「烤甘薯生乳捲」，以生乳捲做口味變化，內餡放入烤地瓜泥搭配鮮奶油，綿密的口感加上鬆軟的蛋糕體；另一款特色輕食為「剝皮辣椒雞肉堡」，以「剝皮辣椒」風味入菜，搭配靈魂組合「雞肉」，剝皮辣椒的微微辣口、清爽的風味，拌炒香嫩多汁的雞肉，夾入富有口感的紅麴巧巴達堡體，中西合併的多元風味。

▲花蓮理想遊湖優惠套餐組合，在遊湖同時享受咖啡時光。　圖：星巴克／提供
▲花蓮理想遊湖優惠套餐組合，在遊湖同時享受咖啡時光。　圖：星巴克／提供

歡慶花蓮理想門市開幕，首月30日集結花蓮區6家星巴克門市（花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾），出示花蓮理想消費發票／明細，可享飲料第二杯半價優惠1次。另外，花蓮理想門市配合理想大地園區的遊湖船推出遊湖套餐組合，並且在開幕首10天單筆消費滿1,000元發票，即可獲得遊湖船票1張（每日限量10張），可一邊遊湖欣賞夢幻景緻，一邊在船上享用咖啡時光。

▲呼應星巴克花蓮理想門市童話莊園夢幻風格所設計的「粉色編織提袋」。　圖：星巴克／提供
▲呼應星巴克花蓮理想門市童話莊園夢幻風格所設計的「粉色編織提袋」。　圖：星巴克／提供

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星巴克 童話 落羽松

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