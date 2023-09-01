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這盒我可以！宜蘭超人氣「綿綿冰便當盒」CP值爆表 滿滿一大盒只要90元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@9an.eatba授權
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這盒便當太消暑！位於宜蘭羅東的「吉祥冰城」是一家簡單樸實的店，老闆也是出了名的親切，除了販售多種口味的古早味綿綿冰外，還有涼麵臭豆腐等鹹食小吃，可以一次滿足想吃甜又想吃鹹的朋友。而傳說中的「綿綿冰便當盒」更是超人氣，性價比高到讓人直呼「CP值太高」、「很便宜欸」。

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宜蘭必吃「吉祥冰城」每日提供10種口味以上的無添加消暑冰品，一球冰只要15元，一杯可選兩種口味也只要50元銅板價，而盒裝的「綿綿冰便當盒」還能混搭口味，一台斤滿滿一盒百元有找，只要90元，老闆挖冰不手軟，給的份量都是實在又豪邁。

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IGer9an推薦芭樂、李鹹、百香果跟花生等4種口味，每種口味都吃得到食材的原味，真材實料、CP值又高，有去到羅東玩的朋友可別錯過打卡「綿綿冰便當盒」的好機會囉！

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吉祥冰城

地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路135號

營業時間：11:00-14:00、15:00-17:00（週三熱食公休；有冰、涼麵、臭豆腐）

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