快訊

抓到了！高雄舞廳外朝2名車開7槍 3嫌落網槍未找到

喊你喝手搖！麻古茶坊「蜜桃奶茶」清新登場 momo購物滿額請你喝新品

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

呼叫蜜桃控！超人氣手搖麻古茶坊」繼「蜜桃紅茶」大受歡迎後，將於9/1推出清新系新品「蜜桃奶茶」，甜桃香氣搭配果茶尾韻，加上奶香順滑入喉，層次超豐富，奶茶控九月第一杯就喝它！

麻古茶坊9/1推出清新系新品「蜜桃奶茶」。圖／麻古茶坊提供
麻古茶坊9/1推出清新系新品「蜜桃奶茶」。圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊初夏推出「蜜桃紅茶」廣受市場愛戴，歷時多月的研發與測試，「蜜桃奶茶」將於9/1正式開賣，嚴選台灣蜜果茶香紅茶，搭配斯里蘭卡高山汀普拉茶區莊園紅茶為基底，並與濃郁奶香堆疊，打造帶有自然水蜜桃香的清爽奶茶。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

此外，麻古茶坊與momo購物網合推「甜蜜滿額禮」，凡於9/9當日在momo購物網消費滿2,999元，即可登記兌換麻古「蜜桃奶茶」電子兌換券，數量有限、兌完為止。而9/1至9/12也有折價券活動，活動期間至麻古茶坊全台門市掃描「麻古茶坊 X momo購物網」活動桌牌QRcode，就能領取99元折價券，於momo購物網消費滿300元即可使用。另有臉書專頁抽獎活動，詳情可見麻古茶坊官方臉書專頁

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

延伸閱讀：

粿寶芋仙草買1送1！鮮芋仙插旗信義A8　限定款冰品上桌

香草甜蚵仔麵線！超人氣甜品店首推「蚵仔麵線蒙布朗」衝擊視味覺，網驚呆：放蚵仔超狂

麻古茶坊 奶茶 手搖

相關新聞

喊你喝手搖！麻古茶坊「蜜桃奶茶」清新登場 momo購物滿額請你喝新品

呼叫蜜桃控！超人氣手搖「麻古茶坊」繼「蜜桃紅茶」大受歡迎後，將於9/1推出清新系新品「蜜桃奶茶」，甜桃香氣搭配果茶尾韻，加上奶香順滑入喉，層次超豐富，奶茶控九月第一杯就喝它！ 麻古茶坊初夏推出「

軍人節一日限定！全家便利商店「特大杯美式咖啡」買1送1　康康五限時4天「特濃拿鐵、仙女紅茶」買1送1

又要準備開心迎接周末，9月3日更是軍人節，全家便利商店邀請全民一起同樂，於會員App「隨買跨店取」推出9月3日當天限定活...

香草甜蚵仔麵線！超人氣甜品店首推「蚵仔麵線蒙布朗」衝擊視味覺，網驚呆：放蚵仔超狂

甜的蚵仔麵線！板橋超人氣冰淇淋專賣「瑰季 手作甜品」於8月快閃南西新光三越，販售「生搾蒙布朗」瀑布甜點，並推出快閃櫃限定「蚵仔麵線蒙布朗」，每日限量20份，同時帶來視覺與味覺的雙重衝擊，讓網友直呼「太

芋頭控暴動！Beard papa's「芋泥奶霜泡芙」9月限定必吃、全聯阪急麵包「4款芋頭季新品」要吃爆

有夠療「芋」！日本No.1泡芙專賣店「Beard papa's」9月限定新口味出爐，9月將推出芋頭控引頸期盼的「芋泥奶霜泡芙」，加碼再推「芋泥奶霜派」限店販售，濃郁芋香搭配鮮奶油製成誘人內餡，甜點控不

新品免費吃！八月堂×NARA Thai「瑪莎曼可頌棒」登場

以可頌為招牌的「八月堂」，預計將於2024年3月在ICONSIAM開設首間泰國門市。因此自9月1日起，八月堂與獲得米其林...

珍奶10元！CoCo好友日「珍奶第二杯10元」 迷客夏「香緹紅茶」全新登場 還有機會刮到日本來回機票

珍奶一次喝兩杯！就是今(30)天，連鎖手搖飲CoCo都可的本週好友日祭出大家最愛的「珍珠奶茶」第二杯10元好康，陪大家掃開上班及開學憂鬱，不論是白天喝還是晚上喝都療癒。此外，迷客夏也推出買飲料送刮刮卡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦