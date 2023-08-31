喊你喝手搖！麻古茶坊「蜜桃奶茶」清新登場 momo購物滿額請你喝新品

呼叫蜜桃控！超人氣手搖「麻古茶坊」繼「蜜桃紅茶」大受歡迎後，將於9/1推出清新系新品「蜜桃奶茶」，甜桃香氣搭配果茶尾韻，加上奶香順滑入喉，層次超豐富，奶茶控九月第一杯就喝它！

麻古茶坊9/1推出清新系新品「蜜桃奶茶」。圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊初夏推出「蜜桃紅茶」廣受市場愛戴，歷時多月的研發與測試，「蜜桃奶茶」將於9/1正式開賣，嚴選台灣蜜果茶香紅茶，搭配斯里蘭卡高山汀普拉茶區莊園紅茶為基底，並與濃郁奶香堆疊，打造帶有自然水蜜桃香的清爽奶茶。

圖／麻古茶坊提供

此外，麻古茶坊與momo購物網合推「甜蜜滿額禮」，凡於9/9當日在momo購物網消費滿2,999元，即可登記兌換麻古「蜜桃奶茶」電子兌換券，數量有限、兌完為止。而9/1至9/12也有折價券活動，活動期間至麻古茶坊全台門市掃描「麻古茶坊 X momo購物網」活動桌牌QRcode，就能領取99元折價券，於momo購物網消費滿300元即可使用。另有臉書專頁抽獎活動，詳情可見麻古茶坊官方臉書專頁。

圖／麻古茶坊提供

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