喊你喝手搖！麻古茶坊「蜜桃奶茶」清新登場 momo購物滿額請你喝新品
呼叫蜜桃控！超人氣手搖「麻古茶坊」繼「蜜桃紅茶」大受歡迎後，將於9/1推出清新系新品「蜜桃奶茶」，甜桃香氣搭配果茶尾韻，加上奶香順滑入喉，層次超豐富，奶茶控九月第一杯就喝它！
麻古茶坊初夏推出「蜜桃紅茶」廣受市場愛戴，歷時多月的研發與測試，「蜜桃奶茶」將於9/1正式開賣，嚴選台灣蜜果茶香紅茶，搭配斯里蘭卡高山汀普拉茶區莊園紅茶為基底，並與濃郁奶香堆疊，打造帶有自然水蜜桃香的清爽奶茶。
此外，麻古茶坊與momo購物網合推「甜蜜滿額禮」，凡於9/9當日在momo購物網消費滿2,999元，即可登記兌換麻古「蜜桃奶茶」電子兌換券，數量有限、兌完為止。而9/1至9/12也有折價券活動，活動期間至麻古茶坊全台門市掃描「麻古茶坊 X momo購物網」活動桌牌QRcode，就能領取99元折價券，於momo購物網消費滿300元即可使用。另有臉書專頁抽獎活動，詳情可見麻古茶坊官方臉書專頁。
延伸閱讀：
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言