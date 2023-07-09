花蓮最大湖泊散步！ 鯉魚潭環境教育中心　旅遊融合生態多元體驗課程

【圖／文：行遍天下】

隱身縱谷裡，距離花蓮市區車程約30分鐘的鯉魚潭面積約104公頃，是花蓮縣境內最大的湖泊。在花東縱谷國家風景區管理處的積極整頓下，鯉魚潭保有極佳水質與蓊鬱林相，在環潭步道散步就能看見精彩自然生態。例如每年4、5月上旬賞螢、夜間觀察活動，或觀察昆蟲、鳥類、兩棲類、爬蟲及哺乳類動物等。

▲跟著導覽認識鯉魚潭周邊生態。

▲環潭步道整修完成後，將成為全區無障礙完善的設施。





寓教於娛樂環境教育課程

為了不讓教育課程過於嚴肅，縱管處鯉魚潭環境教育中心設計了一系列以旅遊融合環境教育的體驗課程，開放有「濕地淨化」、「夜間觀察」、「阿美族傳統文化與民俗植物應用及DIY」、「鳥類大觀園」、「戀戀民俗植物」等5個課程預約，由環教專業宣講師引導及解說，希望宣導環境教育向下紮根欣賞自然與愛護環境理念。其中「鳥類大觀園」、「戀戀民俗植物」於近期推出。

▲報名另一項阿美族傳統文化民俗植物應用DIY，利用樹皮做出貓頭鷹。

「戀戀民俗植物」體驗活動，藉由講師的解說去觀察步道旁的民俗植物之於在地原住民文化、與使用方法、甚至是可能消失危機的原因。講師藉由圖卡與遊客們分享，例如獵人們在上山打獵時口渴了，就會取秋海棠的莖，剝除粗皮後咀嚼就能補充水分止渴；更有粗如砂紙的澀葉榕樹葉，過往還被原住民拿來磨光器具刀具。「鳥類大觀園」則於上午舉行，就著鯉魚潭濕地、陸地兩種不同型態，藉由老師的解說或者望遠鏡眺望，輕易就能看到特有種鳥類蹤影。

▲跟著導覽老師的圖卡解說，可以了解原住民運用大自然在生活中的智慧。

▲環潭步道散步，很容易就能遇見精彩鳥類蹤影。

到了夜晚的「夜間觀察」體驗，在不同時期巧遇的森林小動物，聆聽山林裡動物發出的聲音，甚至在樹葉後找到台灣最美有著翠綠顏色的「青山蝸牛」，都是難忘的旅遊體驗。

▲夜間探索，遇到全台最美的青山蝸牛。





景點資訊

鯉魚潭環境教育中心

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

電話：03-8641539#22

網址：theme.erv-nsa.gov.tw/edu/zh-tw/about/intro

費用：阿美族傳統文化與民俗植物應用150元，其餘體驗課程：濕地淨化、夜間觀察、鳥類大觀園、戀戀民俗植物均為免費參加所有體驗課程請事先報名





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