2023臺灣國際熱氣球嘉年華再突破！全球最大熱氣球與無人機展演在臺東

眾所矚目的臺灣國際熱氣球嘉年華，活動期長達60天，與您熱情相約。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】還記得在天空上絢麗的熱氣球嗎？一年一度的國際熱氣球嘉年華盛會又將吸引目光！臺東縣政府縣長饒慶鈴於記者會中表示，2023年活動擴大規模舉辦60天，包括舉辦歷年最多的9場次光雕音樂會，同時無人機展演增加至3場次，無人機每場加碼至700架次，創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，並首次與LINE貼圖明星合作，活動期間將有超過50顆國內外熱氣球登場，開幕及閉幕更邀請到黃明志及炎亞綸，歡迎全臺民眾暑假到臺東參與一年一度的盛會。

▲2023臺灣國際熱氣球嘉年華，6/30至8/28在鹿野高台登場。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」將在6/30至8/28在鹿野高台登場，饒慶鈴表示，疫情趨緩讓民眾出遊意願增加，60天的活動讓喜愛熱氣球的朋友有更充裕的時間可以來臺東追球。

今年規劃九場熱氣球光雕音樂會，其中7/1開幕、7/20鹿野高台及8/28的閉幕場次將結合無人機展演，演出規模更從去年每場300架次擴大到700架次。另外，今年活動首度與LINE人氣貼圖明星「好想兔」、「啾啾妹」及「晴天P莉」合作，將結合臺東特色，在無人機展演、LINE貼圖與活動周邊商品中亮相，而剛製作完成的Q版媽祖造型熱氣球也在今年正式加入臺東熱氣球團隊，將會參與熱氣球系列活動，歡迎民眾到臺東一睹風采。

▲2023臺灣國際熱氣球嘉年華，將有LINE人氣貼圖明星「好想兔」、「啾啾妹」及「晴天P莉」首度登場。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

▲2023臺灣國際熱氣球嘉年華，媽祖球也在臺灣首次自由飛翔。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

縣府交觀處說明，每年熱氣球光雕音樂會都是活動的重頭戲，今年鹿野高台開、閉幕除了無人機展演外，表演部分將分別由黃明志（開幕）及炎亞綸（閉幕）進行壓軸演出，移地光雕音樂會除延續歷年經典場地─三仙台、大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區外，市區場則預計移師臺東知名景點─國際地標（海濱公園），與大型公共藝術設施相互輝映，每場光雕音樂會都融合了不同的臺東地景。

活動期間熱氣球繫留體驗將提供上午場（05:30-07:30）與下午場（17:00-19:00）兩個時段，活動期間上午5點及下午4點開放現場購票，線上預約將分兩階段開賣，第一階段將於5月24日開放預約六、七月份場次，第二階段將於5/31開放預約八月份場次。

縣府交觀處也特別提醒，活動第一天（6/30）上午因配合開幕萬球齊飛活動，且為媽祖球在臺灣首次自由飛，下午才開始進行熱氣球繫留體驗活動，請民眾留意並持續關注官網或臉書的最新消息。2023臺灣國際熱氣球嘉年華系列活動精彩可期，暑假還沒規劃行程的民眾千萬別錯過這場盛大的夏季活動！

※「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」活動詳情及最新消息：

◆ 官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

◆ 官方FB粉絲專頁：https://fb.me/balloontaiwan/

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