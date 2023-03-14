開箱「凱渡廣場酒店」！體驗全包式「陸上遊輪」假期、品嚐江振誠星級美食

既不是歐美系，也不是日系國際品牌，如何打造宜蘭之最？坐落於宜蘭頭城烏石港的「THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店」，面向270度海景的地理優勢，歷時五年籌建、耗資30億，找來國際名廚江振誠操刀餐飲，主打「陸地上郵輪」體驗，「度假、美食、親子、休閒、溫泉」為五大亮點，不但不輸國際品牌，更以全新視野創造台灣新形態的飯店。

坐落於宜蘭頭城烏石港的「THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店」開幕，面向270度海景的地理優勢，主打「陸地上郵輪」體驗；圖片／欣傳媒

前宜蘭縣長林聰賢、凱渡廣場酒店董事長林燈城、凱渡廣場酒店餐飲創意總監江振誠、凱渡廣場酒店執行長林家漢開幕合影；圖片／欣傳媒

前宜蘭縣長林聰賢、凱渡廣場酒店董事長林燈城、凱渡廣場酒店餐飲創意總監江振誠、凱渡廣場酒店執行長林家漢出席今（10）日酒店啟航儀式，酒店即日起開放部分營運，在官網正式開放訂房，採取郵輪全包假期型式，江振誠設計菜單美食唯有住宿酒店的旅客可以品嘗得到。

凱渡廣場酒店外觀像一艘郵輪；圖片提供／凱渡廣場酒店

曾為烏石港光觀發展引航舵手，前宜蘭縣長林聰賢於啟航活動上期許表示，烏石港具有獨特的歷史意涵與地理位置，完成遊艇碼頭後，更成為以漁港為中心的海洋遊憩旅遊帶，未來隨著觀光局的五漁村計畫，期待酒店以民間經營的活力，為宜蘭觀光發展注入不一樣的創意！

凱渡廣場酒店董事長林燈城同時也是連大建設負責人，他說明當初展開這項計畫的機緣，酒店基地三面環海無遮蔽的獨特優越地理位置，讓他興起打造一個與眾不同的親海渡假村的夢想，基於對故鄉宜蘭土地特殊情感，期待結合周邊商家一起打造烏石港觀光休閒生態圈，回饋鄉里，原來凱渡曾打算與歐美、日系國際品牌合作，礙於疫情阻擾，最後選擇自創品牌，連同早於2022年先開幕、與凱渡廣場酒店比鄰的OA Hotel，以及未來擬打造鎖定高端客群的遊艇會館，集結為連大烏石港渡假村系列。

凱渡廣場酒店基地坐擁地理優勢；圖片／欣傳媒

凱渡廣場酒店執行長林家漢表示，凱渡廣場酒店致力打造全方位食宿行樂，再整合附近海洋娛樂資源，如衝浪、賞鯨船、登龜山島等行程，目前館內設施先完善，戶外廣場、戶外水區等第二期、第三期設施陸續建設中，預計今年暑假會有更多設施誕生，迎接暑期商機，希望未來能拓展國際觀光客源，將宜蘭之美傳遞給全世界。

江振誠出任凱渡廣場酒店餐飲創意總監；圖片／欣傳媒

已經移居宜蘭5年的江振誠（Chef André），愛上親海生活，宛如宜蘭最佳觀光代言人，他表示，凱渡廣場酒店是宜蘭最全面、別具潛力的酒店，得天獨厚的優勢像是「宜蘭的第五個漁港」，凱渡內餐廳都以「海鮮」為主體，以宜蘭風土食材、不同層次處理方式，加上酒店空間、活動體驗，打造完美無壓力度假。

凱渡廣場酒店大眾裸湯溫泉坐擁絕美海景；圖片／欣傳媒

凱渡廣場酒店目前開放設施包括客房、「archi 藝廚」義式餐廳、「pelago百匯廚」自助餐、「coco椰林」咖啡廳、「blue bar蘭調」、「thermal club 溫泉俱樂部」大眾裸湯溫泉與健身房、「kids club同趣」親子共遊區，以及專屬商務與婚宴的「banquet宴會廳」，期間推出一泊二食住房專案8,140元起，主打全方位假期。

凱渡廣場酒店特別設置「兒童廚房kid’s kitehcn」，創造一個親子同樂、但又讓父母輕鬆不疲累的度假環境；圖片／欣傳媒

凱渡廣場酒店想要創造一個親子同樂、但又讓父母輕鬆不疲累的度假環境，引進來自郵輪靈感的兒童俱樂部設計，在「pelago百匯廚」自助餐廳特別設置「兒童廚房kid’s kitehcn」，約50分鐘課程，除了讓兒童體驗化身小廚師的樂趣之外，也讓父母可在課程期間輕鬆享用餐食。

凱渡廣場酒店展現海底世界的巧思：充滿各種圓潤、泡泡、波紋圖騰；圖片／欣傳媒

進入凱渡，海的意象具體呈現在設計上，外觀上彷彿一艘遊輪造型醒目吸睛，飯店內裝同樣延伸對海的聯想與熱情，讓旅客進門即可感受有如登船踏上甲板的意象，開啟精采的陸上遊輪假期。

˙一樓展現海底世界的巧思：充滿各種圓潤、泡泡、波紋圖騰、藍調配色及反光壁材展現令人驚喜的設計細節。

˙ 二樓呈現航行在海平面上的世界：空間包含大廳、餐廳與咖啡廳，設計概念則以甲板、船帆與鯨魚為發想，打造出另一個海平面。

˙三樓則是來自上岸後的想像：thermal club 溫泉俱樂部像是讓旅客走入靜謐森林，盡情舒壓與療癒。

凱渡廣場酒店客房均配置廣敞陽台；圖片／欣傳媒

凱渡5樓至12樓客房樓層共有285間客房，共有12種房型，以「寬廣」為標配，客房空間皆15坪以上，配置陽台、浴缸與客製化加大床鋪，採用和洋式床架搭配的藍色地毯，彷彿躺在船上甲板望向大海。現代簡約設計風格，搭配跳色家具沙發，鮮明活潑的色彩，為入住旅客帶來明亮開朗心情。

凱渡廣場酒店客房均配置浴缸與客製化加大床鋪；圖片／欣傳媒

全館60%為海景房，拉開窗簾就是夢幻絕美的龜山島，從地毯、床頭、壁面、沙發至漸層窗紗，不同層次的藍呼應湛藍天空，也洗淨旅人的疲憊；40%為景觀房，房內特別設計圓形山洞，作為大小朋友的秘密基地，享受靜謐山嵐之美。5樓至12樓客房樓層，一泊二食的早餐與晚餐搭配「pelago百匯廚」自助餐廳。

全館60%為海景房，拉開窗簾就是夢幻絕美的龜山島；圖片／欣傳媒

11樓至12樓天際客房，共有56間，可眺望最遠天際，獨擁無邊際碧海藍天與最寬闊空間，一泊二食晚餐搭配archi藝廚，星廚精緻套餐，奢享極致完美假期。

凱渡廣場酒店「archi藝廚」是酒店內主打最高級餐廳，也是天際客房旅客的專屬餐廳；圖片／欣傳媒

第一階段開放三間餐廳，其中「archi藝廚」擁有目前飯店餐廳內少有的熟成室，由江振誠設計餐酒菜單，並與ROOM by Le Kief合作酒標，預料將帶動風潮，成為指標性餐廳。

凱渡廣場酒店「archi藝廚」餐點以產地直送海鮮為主軸，運用義式料理烹飪技法重新詮釋宜蘭在地鮮味；圖片／欣傳媒

「archi藝廚」是酒店內主打最高級餐廳，也是天際客房旅客的專屬餐廳。以蝴蝶結義大利麵為logo圖案，象徵精緻與義式餐飲的雙關連結，靈感正發想自餐飲創意總監Chef André。

江振誠特別設計運用宜蘭美食打造創意料理；圖片／欣傳媒

入門提供pre-drink酒吧，餐廳內設有熟成室，服務人員引領客人「From Sea to Table」，認識每日現流魚鮮，及推薦搭配酒款。archi藝廚提供品嘗套餐 （Tasting menu），共9道菜，每份3,280元，外加一成服務費。餐點以產地直送海鮮為主軸，運用義式料理烹飪技法重新詮釋宜蘭在地鮮味，一餐能吃到三種不同海鮮狀態，從生食的鮮甜到熟成的濃鮮，再接續烹煮後的風味轉變，層層堆疊出令人難忘的海鮮三重奏。

「pelago百匯廚」為呈現豐富多元美食的自助餐廳；圖片提供／凱渡廣場酒店

「pelago百匯廚」以藏寶箱為主題，豐富多元的美食有如在藏寶箱內的寶藏，等著客人發掘，包含選自頭城漁港產地直送海鮮，重現青森傳統早市自製海鮮丼飯(のっけ丼)的鮮美食趣、風味獨具皮脆肉嫩的正統港式燒鵝、鮮香惹味的東南亞特色料理、勾人食慾的宜蘭在地特色美食等百道鮮食，精緻多元、款款誘人，早餐每人650元、晚餐每人1,380元，皆外加一成服務費。

pelago百匯廚提供全台唯一酒店首創的「兒童廚房 kid’s kitchen」；圖片／欣傳媒

落實「親子友善」概念，pelago百匯廚提供全台唯一酒店首創的「兒童廚房 kid’s kitchen」，孩子可於吃飽飯後化身小小廚師，在專人指導下製作自己獨一無二的甜點，寓教於樂學習飲食文化知識，家長們則能好好享用各國美食，最後再由孩子為父母送上自製甜點，留下難忘回憶。

「coco椰林」如同一間海上書屋；圖片／欣傳媒

「coco椰林」如同一間海上書屋，三面落地窗自然採光，室內巧用椰子樹、魚網裝置展現沿岸風光及南洋風情，270度環景讓椰林廣場與外澳沙灘盡入眼簾，讓旅客留在陸地、感受海洋。同樣保有親子友善的貼心，coco椰林備有豐富書籍，貼心規畫親子閱讀區，定時童書朗讀陪伴孩子進入童話世界，家長亦可舒適閱讀或悠閒午茶，共度愜意時光。部分營運期間提供輕食與飲品，單價180元起。

佔地400坪的親子共融遊樂室「kids club 同趣」；圖片／欣傳媒

主打「陸地上郵輪」體驗的凱渡廣場酒店，也以打造最適合全齡樂遊的度假天堂自居。從入住酒店起，就像進入郵輪的全包式假期，1樓「blue bar蘭調」挑高 16 米大廳不定期舉辦音樂活動，以及每天晚上播映電影讓闔家共賞；佔地400坪的親子共融遊樂室「kids club 同趣」，設有室內迷宮、遊戲機台、Crazy mini golf、Nintendo Switch、Shuffleboard 沙狐球，適合大人小孩一起同樂共遊。

thermal club 溫泉俱樂部，部分營運期間開放男女大眾裸湯溫泉以及健身房；圖片提供／凱渡廣場酒店

位於三樓 thermal club 溫泉俱樂部，部分營運期間開放男女大眾裸湯溫泉以及健身房。大眾裸湯溫泉坐擁絕美海景，是台灣少見海景溫泉，深鑿1300公尺，有美肌溫泉之稱的弱鹼性碳酸氫鈉泉，輔以室內香杉天然木質香氛，白日泡湯可近眺龜山島及遊艇港景致，男女湯分別有三池熱泉、一池冷泉、一個三溫暖，享受靜謐放鬆時光。

此外，酒店周邊景點眾多，步行1分鐘即為「外澳沙灘」，賞日出、衝浪、騎馬皆宜；漫步10分鐘至「蘭陽博物館」探索文史；亦或散步10分鐘至鄰近碼頭搭乘賞鯨船登龜山島、玩飛行傘或包遊艇出海；或探訪郊山古道，四季造訪皆可安排有趣行程。

凱渡廣場酒店遠期計畫還有婚禮教堂等設施；圖片／欣傳媒

THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店官網：www.archipelago.com.tw

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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