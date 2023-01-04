與時間賽跑！人本交通建構韌性城鄉 TTGO花東溫馨接送

【圖／文：行遍天下】

那是一場與時間賽跑，幾乎不可能的極限任務。2022/9/18 的天搖地動不僅造成花東地區嚴重的災損，交通載運量最大的鐵路也柔腸寸斷，台東縣政府第一時間召開協調會議，所有的資源都動起來了，長期投入無障礙交通服務的裕融企業，以車輛與價值鏈資源投入長照交通生態系推廣，在第一時間便派出格上租車的Luxgen M7，從四面八方迅速調車支援。





TTGO計畫創新整合偏鄉交通服務模式

為了恢復東台灣居民基本出行與觀光振興，中央與台東縣府緊急啟動玉里-台東的災後交通接駁計畫，10月中正式開通，由台東縣府以TTGO花東溫馨接送預約叫車服務平台，提供民眾預約車輛，從車站直接送到目的地，減少民眾的不便與時間！

▲訓練有素的專業駕駛平穩行駛於縱谷開闊的道路上。

臺灣計程車學院協會創辦人侯勝宗教授表示，由於去年就承接台東縣政府整合旅宿觀光與偏鄉就醫等交通聯動的大平台，這次因應重大交通事故提前啟動，第一次與縣府協調的緊急會議後得到共識，全速運轉開始調配各方人力、物力，包含國發院允諾動用地方創生基金、裕融企業格上租車的車隊快速投入、多組工程師日夜不休修改測試系統，僅用了兩週不到的時間，就建構出以玉里到台東雙向接駁的平台，及時在國慶連假開始試營運，並一步一步調整，臻至完善。

▲格上租車台東站夥伴們全力協助TTGO平台在地關於車的需要。





裕融幸福輪轉手長期關注偏鄉交通

呼應裕隆集團嚴陳莉蓮執行長的理念，裕融企業本次更是將台東民眾基本出行的需求放在首位，集團ESG「幸福輪轉手」馬上跟進災後交通服務行動，由裕融企業贊助支持，緊急調度格上租車台東站協助緊急車隊建置，透過公私協力的夥伴關係，為台灣緊急重大交通重建盡一份心力。不只是及時的協助，更有整合資源的後續維運，包括初期借用格上台東站場地供車隊停放清潔消毒、大型觀光活動前機動調運更多車輛輸送補足量能，後續保養也協調台東匯豐就近解決車輛問題，確保每台車維持在行駛最佳狀態，做前線司機堅強的後盾。

▲出發前司機細心為車輛清潔消毒讓每趟旅程都安心。





前往後山的路充滿人性化溫度

台東接駁專車最原始的構想，是源自於當初偏鄉長者就醫的種種不便，還有學子歸鄉求學、在地人北上出行、遊客觀光旅行等迫切的需求，當面臨天災考驗時更可見人性的溫暖，與產官學三方合作的默契體現無遺。接駁車營運期間還經過原住民音樂節與池上秋收季的大型觀光活動，大量湧入的遊客經由接駁平台分批載運，成功讓災後觀光振興起來，團隊成員都從中獲得疏運寶貴的經驗。

▲服務乘客流程從登記引領上車到抵達目的協助行李交付，每個細節都認真嚴謹。

目前TTO上線經過了一個月已逐漸上軌道，有越來越多的台東人與遊客利用這項服務安全地往返台東各鄉鎮與玉里，在2023年3月鐵道復原前都將穩定載運量能運作。目前行控中心更在台東縣政府協調下進駐台東糖廠新辦公室，裕融企業贊助的20輛Luxgen M7也有了更廣大的停車場，團隊也能更即時的連動提升工作效率。也可造訪台東糖廠的文創多元空間「邸台東」，不僅可以參觀選購在地特產，如果看到辛苦的司機和工作人員，也別忘了幫他們加油打氣喔！

▲臺灣計程車學院協會台東Call Center目前設置於台東糖廠「邸台東」中。

▲台東糖廠「邸台東」不僅是行控中心所在，也是好逛好買的文創基地。





服務資訊

TTGO玉里-台東溫馨接送服務

專線：089-220-855

價格：玉里-池上90元/人、玉里-卑南180元/人、玉里-台東200元/人、玉里-海端100元、玉里-關山110元/人、玉里-鹿野150元/人、玉里-延平150元/人

注意事項：請於3天前預約下單，不接受當日派車，訂車方式包括電話預定、填寫網站線上表單、LINE客服詢問，或下載「My TTGO」APP。每日／每班時段的車輛服務量能有限，預約額滿為止。





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