探索台東藍角落！ 2022台東「南迴藝術季」8大創作展覽盤點 結合海洋大地藝術快來看

跟著 LittleGiant 於 2022-11-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 台東森林公園、華源海灣、華源。









展覽期間2022.08.21-2022.11.30

展覽地點臺東南迴公路，臺東、太麻里、大武

8件作品，帶你用不同方式遊南迴公路！探索屬於台東最別的藍

作品地圖 ｜https://reurl.cc/rRDeD1

交通地圖 ｜https://reurl.cc/pM1qve

(可直接看到作品位置)

台東森林公園 | 5 分鐘

《層山》

藝術家：共感地景創作 X 呂佩倫

作品位置：台東森林公園(台東森林公園朱槿園的位置，從台東森林公園入口進去最近)

就在台東人的日常台東森林公園，有著南迴藝術季的作品，吸引大家在這座公園裡探索著大自然的奧秘，台東森林公園除了藝術作品還有非常多美麗的角落，像是活水湖、生態蓮花池、鷺鷥湖、琵琶湖等等都很值得走走，走路的話可能會晃不完，推薦可以用騎腳踏車的方式遊園喔!

另外也很建議可以順遊台東海濱公園，沒有時間到東海岸的話，海濱公園的海景也是一樣的藍

地圖搜尋:台東森林公園朱槿園

華源海灣 | 30 分鐘

《藍色迴旋》

特別拍攝日出版本的藍色迴旋，再加上紅毛草真的是特別浪漫呢

當日出照映在大海上及照映在藍色迴旋上，凸顯出更不同的台東藍，閃閃發亮。台東就好像在美麗海洋中被滋養著的藍色海螺，藍色迴旋由透明藍色碎片片片組成，再加上人物的剪影，不搶走藍色迴旋的風采

地圖搜尋藍色迴旋(就在華源海灣上)，下午去的話還可以在觀景台喝杯咖啡看海呢





華源 | 40 分鐘

《天空織鏡》

藝術家：國立臺東女中 X 陳宣誠

作品位置：太麻里鄉／華源南坑

天空織鏡就像大海的漩渦也像一面鏡子一樣反映出南迴最美麗的大海，一層又一層，從藝術品的角度看出去就是一望無際的太平洋和椰林，彷彿置身天堂島嶼一般

地圖搜尋:天空織鏡 就可以找到位置囉(特別要提醒，這段上山約10分鐘的路程路況非常的差，基本上是無法錯車，大概只有2個位置左右可以錯車，所以技術真的要很好，到達後會發現也大概只有兩個位置可以停車，真的是困難重重呢。停好車後正前方有個上坡有圍繩，從那裏走上去就對了

也很推薦再往上開22.6473900, 121.0141820可以看到不一樣更高的視角喔

北里村 | 5 分鐘

《哪裡、何時漂過來》

藝術家：王文心

作品位置：太麻里鄉／北里海岸

看到這個牌子就知道作品即將到達，但開下去之後發現路非常小條就直接通往沙灘了，停車還真的是個難題呢，建議不要開下去，停在上方馬路的白線處，如果停在下方樹叢處，不適四輪傳動可能會開不上道路，而且超多毒蚊子，嚇人!!!!

日本小笠原群島海底火山爆發，大量的火山浮石，乘著洋流與季風漂流到台灣，無論是台東或是離島都充滿著隨著洋流過來的浮石，停留在海岸邊，也形成了特別的場景，說真的沒有看說明還真的看不出來作品想表達的涵意呢!

搜尋:哪裡、何時漂過來(天莊茶園旁小路)

多良車站 | 5 分鐘

這次要介紹的多良車站不是大家一般版本看火車的多良車站，而是多良車站下方的多良公車站!!!!!!

往多良車站的大上坡往下拍公車站可以被大海包圍，是不是超療癒的，大家也可以試試這樣拍，記得過馬路要小心呀

搜尋:多良車站(位置在多良車站上坡處正對面)

大溪國小 | 1 小時

《微光懸亭》 #南迴最美候車亭

看到真心覺得這麼美的公車亭連等公車都變成一種享受呢！等待也是可以很美麗的，大溪國小廢棄的候車亭經過改造後就變成了這次藝術季最美公車站，在陽光下隨著不同玻璃的折射照映在身上好夢幻呀！

就在大溪國小正門口喔！很推薦可以順便到KITURU排灣族餐廳咖啡廳喝杯咖啡，也可以到下面我介紹的双亭院 咖啡餐食用餐

地圖搜尋:微光懸亭

双亭院 咖啡餐食 | 1 小時

🔺双亭院 咖啡餐食

隱藏於太麻里瀧溪站的特色料理，坐在戶外還可以看到火車經過，最酷的是完全沒有柵欄幾乎可以走到火車旁邊，瀧溪火車站老舊的程度真的讓你懷疑還有沒有在啟用，但很有feel就是了😂😂😄

双亭院的餐點最酷的是結合了當地原住民的風味，像是刺蔥、小米粽、螺肉、紅藜、龍葵等等，選擇非常多樣化，連甜點也都會有變化非常特別，我們稍晚才到達許多餐點都已經完售實在是太可惜不能品嚐到最想吃的法式麵包咖哩螺肉和雨來雙牛細粉

☑️法式麵包咖哩雞

真的有讓我驚艷到，咖哩再加入金桔的味道非常搭配，咖哩本身有奶香及微辣口感，嫩滑的雞肉再搭上法式麵包好好吃啊~~~

☑️脆皮拿鐵（熱）奶油烤堅果香氣濃郁好喝

☑️小農鮮果冰沙（以當季水果為基底）這是我們喝到的是火龍果

☑️紫心地瓜巴斯克

第一次品嚐到紫心地瓜做成的巴斯克蛋糕，地瓜的纖維都還在裡頭，如果你也愛地瓜一定要品嚐一下，餐點都會附上龍眼蜜茶，龍眼蜜是當地小農特產，也可以加價換其他飲品

🕢11：00-20：00

尚武濱海9420遊憩區 | 1 小時

《夏日轉場》

藝術家：國立臺南藝術大學建築藝術研究所Ｂ群

作品位置：大武鄉／ 尚武濱海9420遊憩區

這是最後完成的南迴藝術季作品，我看起來的感覺像是一隻飛魚一樣，旁邊的網格是翅膀、階梯則是身軀，走到最底端，無論是上下層，都是看海最好的位置，但請排隊拍照XD，人真的好多呀！(有限重10人呢)下層的浮球裝置也是讓作品看起來更豐富了，走在上面會晃，請小心慢行~

地圖搜尋:夏日轉場

尚武濱海9420遊憩區 | 1 小時

《縫合與飛行》

藝術家：徐婷

作品位置：大武鄉／尚武濱海9420遊憩區

尚武濱海9420遊憩區真的是很精彩的，遊憩區本身有許多拍攝擺飾外

，今年又加上了南迴藝術季的作品在海灘，在大地與天空、大海的交界處，當陽光灑落在作品上，你會發現隨著光線顏色都有所不同，近看就好想靠著他看天空(但不能靠在作品上啦XD)





大武漁港 | 20 分鐘

🔆南迴藝術季1314號的藍

360度零死角的臺東藍，第一次看到作品拍攝就有這個感覺，無論從哪個角度去看都會看到不一樣的感受，最喜歡圖一的視角有如置身天堂般，那畫面說不出的好像是夢境，特殊的空拍視角又會看到上方特殊的符號，矗立在漁港中就像一座燈塔，也像一座海上教堂⛪️

🔍#1314號的藍，或是搜尋尚武漁港、大武漁港

意外發現消波塊一路延伸到海裏，看出去視野就好像另類的天堂路，如果攝影師不阻止我大概會真的爬到最底離海最近的地方🙉，靠近消波塊你會發現沒那麼好爬真的很巨欸🙀，感謝漁船剛好經過增添畫面感✌️

🚙尚武漁港

大武之心南迴驛 | 1 小時

🔺大武之心南迴驛

南迴公路上終於有休息站啦！依山傍海看海超級美

坐電梯或走樓梯到二樓可以欣賞碧海藍天的美景呢，還看得到南迴藝術季最夯作品1314號的藍，頂樓的設計就好像一座小金字塔一樣非常可愛，原來是以燈塔為主軸的設計，很喜歡封面圖片圓弧狀高起的設計，走到底端看海有種像在船上看海一樣的感覺，拍起來也很美，還可以清楚的看到整個尚武漁港呢

🔆台東縣大武鄉環港路56號

🕢8：00-20：00

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：2022台東南迴藝術季展覽中，8組結合海洋大地藝術創作，帶領你一起探索不同的台東藍角落

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」