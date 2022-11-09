宜蘭傳藝園區遶境遊行 三王媽祖神齊聚11／12祈福謝平安

民間信仰中透過繞境，能向神明祈求風調雨順、合境平安。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】結合傳統敬天謝神與現代的感恩心意，宜蘭傳藝園區重頭戲「謝平安 逗陣行」超「神」氣！不僅有雙料人間國寶藝師帶領的「陳錫煌傳統掌中劇團」以神判記打頭陣，還有二結古公三王、白沙屯媽祖、山邊媽祖聯合祈安賜福遶境遊行，以及神好拍「謝謝平安」超大祈福燈籠、好神作民俗體驗等活動，邀請民眾來傳藝感受傳統感恩祝福儀式，與最珍愛的親朋好友，一起謝平安、留回憶、逗陣行！

台版感恩節 傳遞感恩與祝福

全聯善美的文化藝術基金會表示，傳統農業社會，歲末時會請戲班表演娛神，感謝整年的順遂平安，許多地方更會舉辦神明遶境，祈求風調雨順、合境平安。時至今日，整個村落與神同歡的祭典或許已不常見，但隱藏在祭典背後的「謝平安」心意，卻從未消失。因此基金會以「台版感恩節」為起念，透過儀式祭典、布袋戲演出、園區遶境、民俗體驗、大燈籠藝術裝置，於宜蘭傳藝園區展開「謝平安 逗陣行」系列活動，邀請大家於歲末回顧過去、感恩萬物美善、攜手邁向未來，謝天謝地、同時也謝謝自己！

▲宜蘭傳藝園區11-12月以「台版感恩節」為起念，展開「謝平安 逗陣行」系列活動。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

遶平安：傳統盛典祈安賜福

而此次宜蘭傳藝特別與「財團法人二結王公廟」攜手辦理兩場熱鬧的遶境活動！11月12日（星期六）二結古公三王、白沙屯媽祖、山邊媽祖與山邊太子至宜蘭傳藝園區遶境賜福，現場將備有全聯補給站，提供隨香客與遶境團隊人員滿滿元氣；12月3日（星期六）則串聯二結王公廟的神尊及大二結王公藝術研究所的陣頭、協天宮關聖帝君與文昌祠神尊於園區遊行，將有大神尪仔、神轎、禮器、陣頭、鼓陣等帶領遊客一同祈求連年平安。而在11至12月活動期間，周末還有林三益大毛筆揮毫、登義參藥行船輾搗藥、河洛坊操偶、大二結王公藝術研究所的穿尪擊鼓、弄獅偶等免費民俗活動，邊學邊玩還能認識臺灣傳統文化，非常適合闔家大小一起參加。

▲「陳錫煌傳統掌中劇團」將於11月1至15日帶來精彩的「神判記」布袋戲演出。 圖：陳錫煌傳統掌中劇團／提供

演平安：十指舞弄掌中乾坤

另外，廣受歡迎的布袋戲，不僅是許多人難忘的兒時回憶，也是謝平安的重頭戲之一！11月1日至15日將由「陳錫煌傳統掌中劇團」帶來親子共賞好戲──神判記，除了看好戲，還有專場限定的【學操偶，玩體驗】活動，帶領民眾學習傳統布袋戲跑步、翻轉、後空翻等基本擎偶動作，並揣摩生、旦、淨、末、丑的各種聲音口白，除了感受老師們深厚的功力外，也能體驗戲偶在自己手上活靈活現、栩栩如生的樣貌。

而由國立傳統藝術中心主辦的「接班人好戲台」，也將於11月12日至11月13日，由布袋戲國寶藝師陳錫煌傳習計畫結業藝生吳榮昌所領軍的「弘宛然古典布袋戲團」演出《遊臺城》，精彩可期，喜愛布袋戲的朋友千萬別錯過！ 除了遶境祈福、布袋戲、玩體驗、謝謝平安大燈籠外，園區還特別推出傳藝限定「瓦片平安符」，福袋中的瓦片長年經文昌祠的裊裊香火薰陶，乘載著文昌帝君的賜福，而瓦片只有在建物修復時才會出現，因此數量有限，也是謝平安特別推出的限定紀念商品，有興趣的民眾都可在傳藝文昌祠洽詢！更多「謝平安 逗陣行」活動詳情，請上宜蘭傳藝園區官網 https://www.px-sunmake.org.tw 及FB粉專 https://fb.me/sunmakecultures 查詢。

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