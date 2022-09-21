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撂狠話「不相信祢不來」！ 廖老大飲料店鋪紅毯迎粉紅超跑　白沙屯媽祖打臉直接繞開

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
白沙屯拱天宮三媽·臺東天后宮建醮·贊境祈福官方LIVE直播畫面。圖／擷取自白沙屯拱天宮官方YT
白沙屯拱天宮三媽·臺東天后宮建醮·贊境祈福官方LIVE直播畫面。圖／擷取自白沙屯拱天宮官方YT

苗栗白沙屯拱天宮媽祖9月16、17日首次到台東繞境祈福，吸引了大批信徒共襄盛舉，不少信眾希望白沙屯媽祖能駐足賜福，想方設法迎接「粉紅超跑」的到來。

網紅廖老大創立的手搖飲品牌「阿娘喂」，近期引發討論的一幕，疑似有加盟店員工為了迎接媽祖特地鋪紅毯，對媽祖撂狠話「我就不信祢沒有要進來」，結果白沙屯媽祖的鑾轎隨即繞過紅毯離開，該人員行徑隨著直播畫面曝光後引起討論，台東加盟店事後在臉書發文道歉。

白沙屯拱天宮三媽·臺東天后宮建醮·贊境祈福官方LIVE直播畫面。圖／擷取自白沙屯拱天宮官方YT
白沙屯拱天宮三媽·臺東天后宮建醮·贊境祈福官方LIVE直播畫面。圖／擷取自白沙屯拱天宮官方YT

白沙屯媽祖隊伍本月16日在台東市區遶行經過新生路，「阿娘喂-廖老大連鎖茶坊」加盟店特地鋪設紅毯迎接「粉紅超跑」白沙屯媽祖，希望能讓媽祖感受到誠意進入賜福。不料卻有一名身穿阿娘喂制服的男子突然撂下一句狠話「我就不信祢沒有要進來」，結果男子話一講完，媽祖在紅毯前停下腳步近1~2分鐘，隨後繞過紅毯轉準備離開，但最後還是讓阿娘喂員工們及信眾們「鑽轎腳」，但就沒有轉進飲料店停轎賜福。

直播影片曝光，網友們在底下留言「應該是被媽祖聽到了」、「水啦！沒進去」、「媽祖自有考量」、「語氣太狂，不走紅毯了，直接繞旁邊」、「那位穿廖老大衣服的人很沒禮貌」。

白沙屯拱天宮三媽·臺東天后宮建醮·贊境祈福官方LIVE直播畫面。圖／擷取自白沙屯拱天宮官方YT
白沙屯拱天宮三媽·臺東天后宮建醮·贊境祈福官方LIVE直播畫面。圖／擷取自白沙屯拱天宮官方YT

阿娘喂台東加盟店事後也在臉書發文道歉，說明該名身穿制服的男子並非該店員工，店家也深感抱歉表示沒有做好督促的責任，並強調「原本初衷，只是單純發放涼水、毛巾、旋轉彩帶，讓各位信徒能共同參與！鋪上隆重紅地毯致上最高誠意，如今造成此局面真的非常抱歉，在此做出後續之處理方式，本店會親自攜帶禮品前往白沙屯與媽祖致上12萬分的歉意」，並承諾未來會在能力範圍內盡力配合台東任何公益活動，將道歉化作公益回饋社會。

圖／擷取自「阿娘喂-廖老大連鎖茶坊」粉絲團
圖／擷取自「阿娘喂-廖老大連鎖茶坊」粉絲團

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