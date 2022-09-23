期間限定！海岸山脈中的金黃傳奇 彷彿置身印象派畫裡 在古厝品味花田料理

【圖／文：行遍天下】

在秋日自然要造訪金針花海的赤科山，走訪花東縱谷稻浪之後另一個金黃浪漫，翠綠山巒開滿金針花的美景，遠眺縱谷對岸3,000公尺以上的百岳山景，是台灣最獨特的秋季風光。

▲山巒起伏花田錯落，赤科山俯拾皆是小瑞士風光。

赤科山與六十石山和台東太麻里並稱花東縱谷三大金針山，每逢8月至10月的金針花季，整片山丘開滿了黃澄澄的金針花海，赤科山位於最北邊。經過陡峭的產業道路盤桓而上，進入腹地廣闊的金針花產區，赤科山海拔約8、900公尺，已可明顯感受涼意，山巒交錯宛如小瑞士。

▲滿山遍野的金針花將整個山頭染成金黃色。

在赤科山種植金針歷史最久的汪家古厝，與金針田中3顆黑色火成岩「大石三兄弟」、造型奇特的「千噸石龜」，被譽為「赤科三景」，農民頂著烈日採收含苞待放的金針花，自然與人文交織的田園風光，讓人彷彿置身印象派畫中，是造訪赤科山不容錯過的美景。

▲農民在花田中採收含苞待放的金針花。

兩進式三合院的汪家古厝已逾50年，以上等烏心石、台灣櫸木、赤科木為建材，早年因屋瓦運送不易，屋頂覆上茅油氈紙再塗瀝青防水，盛產時金針花曬在黑色的屋頂上堪稱一絕，古厝雕樑畫棟古色古香，內部現改建成客房可供遊客留宿，窗外即是花田，汪家古厝也提供金針花主題料理，讓來訪的遊客五感俱足。

▲汪家是最早進赤科山種植金針的農戶，逾50年的汪家古厝是赤科山最具代表性農家。

▲汪家古厝的金針花主題餐點豐盛令人垂涎。

▲在產地品嚐金針花料理別有一番風味。





景點資訊

汪家古厝

地址：花蓮縣玉里鎮赤柯山277號

電話：03-885-1003

FB：汪家古厝

時間：07:00-22:00

消費：金針花風味料理2-3人份500元、4-5人份990元、6-8人份1,800元 / 10人合菜2,800-3,200元





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