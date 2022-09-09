土耳其棉堡在台灣！ 花蓮豐濱「石梯坪遊憩風景區」 世界級地質教室，超級有看頭

石梯坪遊憩風景區令人驚嘆連連！石梯坪遊憩風景區位在花蓮縣豐濱鄉石梯灣的南側尾端，整個區域是一個面積極大的海岸階地，石梯坪因經風力與海水這兩個自然的雕刻師塑造過，因此海蝕地形十分發達。像是海蝕平台、隆起的珊瑚礁、海蝕溝等在這邊舉目皆是，尤其是壺穴景觀可以說是台灣第一。當然也不能錯過淡白色山坡的單面山，這裡像極了土耳其的棉堡，等不及帶大家一起來看石梯坪遊憩風景區的風光了！

石梯坪遊憩風景區：極佳賞鯨地點

原本以為留給石梯坪遊憩風景區一兩個鐘頭就夠了，沒想到這裡很有看頭，所以我們計劃下次來附近住一晚，或許也可能從石梯坪港出海賞鯨，據說這裡是絕佳地點呢！

石梯坪遊憩風景區：奇特的單面山

因為此次時間有限，所以一進入石梯坪後，我們便前往有土耳其棉堡之稱的單面山前進。單面山大概是位在石梯坪遊憩風景區入口處進入後的2/3處，它是一個帶點淡白色的山坡。說真的這山坡有點奇特，在靠近陸地的這一邊是屬於緩坡，而靠海那一側的坡度是令人心驚膽戰的陡峭面，這是登上頂端才看得到的風景，因為兩側傾斜角度不同，因此這種地形被稱之為單面山。

剛開始我們僅在山腳下拍照，因為這裡真的夠奇特的了，我們不免東看看也西看看，第一次在台灣看到這樣的風景真的嘖嘖稱奇。

在拍照的時候，還和白色青蛙巧遇了呢！大家說說看，這真的是如假包換的石蛙齁！

這單面山說高不高，說低也不低，正在山腳下躊躇不知該登不登山時，妮妮妹說她想上去看看，因為這裡沒有立禁止登山的警告牌，所以便和孩子亦步亦趨的上了山。還好單面山有點像台南鹽山，有天然的階梯，雖然不明顯，不過還是可以手腳並用的爬上去。站在單面山有點小天下的感覺，可是到這邊也別大意，因為另外一邊就真的是陡峭的山壁，看了心驚驚，可同時也能俯瞰汪洋，著實感到心曠神怡！

登頂後可以看到壯闊的海蝕溝，以前在地科課本裡面有學過，在這裡就幫大家科普一下，所謂的海蝕溝，是由海水沖蝕而成，而這些溝會與海岸線呈現垂直狀，所以我們可以很清楚地聽到海浪拍擊石壁的聲音。

石梯坪遊憩風景區：單面山的背面

大家剛剛看到了單面山靠近陸地的這一面，現在就帶大家來看它的另一面，是不是有點望夫崖的感覺（又透漏年紀了）。真的是很陡峭吧！神奇的是這一面山，我們竟然可以看見美麗的斑紋，是不是會感覺到大自然的鬼斧神工呢！

請妮妮妹擔任一下「比例尺」，這座山真的不低齁！

石梯坪遊憩風景區：屹立不搖的植物

別以為這裡只有奇岩怪石，其實在海濱植物群中，林投和草海桐在這個區域也相當旺盛，因為它們都有耐濕、耐鹽的能耐，是很優良的防風定砂植物，為什麼會知道那是因為，在墾丁龍坑生態保護區時有認真聽解說。

石梯坪遊憩風景區：豐富的潮間帶

接下來我們往潮間帶走去，大家都知道潮間帶真的有很多生態資源，這在屏東的小琉球也曾看過，滿滿的螃蟹、海星、海參、寄居蟹等，加上沿岸隨處可見的隆起珊瑚礁上，有許多大大小小的圓洞，也都是熱帶魚喜歡棲息的場所。這讓我們直呼神奇，這樣地方真的蘊藏了豐富的生態景觀。

因為石梯坪遊憩風景區蘊藏著豐富的珊瑚礁群和熱帶魚群，所以這裡是觀察潮間帶生態的好地方，當然也是潛水的好去處，看到不少人在石梯坪露營區搭營，翌日就能第一時間欣賞晨曦與海景，這讓我們好心動，所以才決定下次來住一晚，好好地看看這世界級的戶外地質教室。

石梯坪遊憩風景區

電話：03-878-1452

地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪52號

營業時間：24小時

停車：沿路設有停車格

門票：大型車：假日200元、非假日170元，小型車：假日60元、非假日50元，機車：假日20元、非假日15元

停車：沿路設有停車格

搭乘客運：花蓮客運（海線經台11線）-1127.1140.1145車次-石梯坪站下車。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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