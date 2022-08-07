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耳目一新！花蓮鳳林慢城廣場升級自行車友善休憩設施

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鳳林慢城廣場煥新啓用，遊客友善服務設施再升級。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
鳳林慢城廣場煥新啓用，遊客友善服務設施再升級。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】素有「自行車天堂」美譽的花東縱谷，又多了一個優質的休息區了。交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）及花蓮縣鳳林鎮公所為旅人獻上最新慢城特色友善休憩設施，宣佈鳳林慢城公園彩繪列車、自行車友善服務設施落成，提供遊客耳目一新感受！

▲鳳林慢城公園彩繪列車。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲鳳林慢城公園彩繪列車。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

▲鳯林自行車友善服務設施特別規劃2間淋浴間。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲鳯林自行車友善服務設施特別規劃2間淋浴間。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

縱管處處長郭振陵表示，花東縱谷的悠然步調、廣闊的稻田風光、繽紛的天然景致與多元的人文特色，是遊客喜好的旅遊景區，也是自行車族騎乘的天堂，在鳯林打造全新的自行車友善服務設施，建築外觀以客家紅磚屋為特色，搭配窯燒拼花磚樸趣感十足，內部除了親子哺乳間，還特別規劃2間淋浴間，豪華大尺度足可牽進愛車一同淋浴，不用擔心會離開視線。

花蓮縣鳳林鎮是客庄慢城小鎮，2014年獲得國際慢城認證，也是全台第一也是東部唯一獲得國際慢城認證的城市，並在2019年獲選為40大經典、客庄與慢城小鎮之一，值得喜愛慢步調的遊客細細品味，享受慢城風光。

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