親子溯溪、坐胎圈體驗刺激漂漂河！ 群山與溪水圍繞的「那山那谷」泰雅自然派營地

【圖／文：行遍天下】

位於宜蘭縣最南方的深山村落金洋村，在山林與溪水擁抱間的綠意盎然之地，「那山那谷」在遼闊的草原內四面環山、冬暖夏涼，提供了一處能短暫忘卻煩惱的自然派露營享受。

▲被山谷綠意包圍著的營地。





以老部落連結為初心點

名稱取自泰雅語「我的家」諧音，陳宥儒與爸爸媽媽一同守護祖先留下來的山谷地區。2014年在山谷裡以最能與大自然相親的「露營地」模式展開經營。不將祖先的記憶磨滅，陳宥儒在地圖上看著老一輩祖先生活的舊部落，竟意外發現部落地形呈現出彷彿耆老抽著菸斗的模樣，他與畫家設計師合作將這美麗的意象以泰雅紅白黑三代表色設計出那山那谷的圖騰，讓整體意象與老部落的連結更不忘本。

▲露營車身上的部落耆老抽煙斗的意象正是那山那谷經營者不忘本的表現。

營區從單純露營一路走來與旅遊趨勢多元化經營為主，除了營位之外，更在陳宥儒的努力下，撰寫計畫爭取到經費，他將姑婆編織的泰雅圖案轉化成帳篷圖騰，做出了獨一無二與部落連結的圖樣。更把這份心意運用在各處，如爾後提供的露營車設備，也與業者合作將「耆老抽著菸斗意象」的logo運用上，甚至還推出特有的馬告、蜂蜜精釀啤酒等。園區內更是爸爸陳安明退休後的10年間逐一種下的植物生態區，落羽松、大小葉欖仁樹等茂密成林，更有陳安明去搶救下來的年過半百的刺桐老樹，環山擁抱裡的綠境悠哉感，其實是兩代人努力經營與維持的成果。

▲露營車內小巧卻能容納下2位大人2位小孩的空間。

▲在懶人露營的空間裡，只要鋪上自己的睡袋與枕頭，就能愉快入眠。





跟著清澈南澳南溪展開冒險

得天獨厚的地形造就那山那谷彷彿世外桃源的悠哉感，陳宥儒更結合自己在花蓮讀書時去秀姑巒溪打工當教練的經驗，讓遊客可以更自在的體驗南澳南溪的清澈美好。即使不露營都可以報名的漂流探險、親子溯溪、沙灘車體驗。最受歡迎的漂流探險，會在專業教練約莫1:5的配置下安全地展開，從園區內溪畔坐上胎圈就可愉快漂游，漂流時間約1個多小時的過程，可一覽南澳獨特的山水景色，享受不過深、且終年清澈見底南澳南溪的魅力，途中更會經過兩段刺激的激流體驗，讓漂流增添刺激挑戰。另外沙灘車則是可馳騁在溪谷廣闊山林間，穿梭在不同地形上的樂趣，也能與山谷森林最近距離的接觸感受大自然的悠哉快意。

▲環山擁抱的悠哉感。





【體驗活動】

園區提供沿著南寮溪的各式活動如漂流、溯溪、沙灘車，即使沒有住宿也能暢玩。最受歡迎的漂流探險從園區內的溪畔就能直接下水，坐在胎圈裡在清澈水流南寮溪漂流，過程會遇到2次刺激激流一旁也都有教練照顧，讓人能安心享受刺激快感。

▲圖片提供：那山那谷





【美味料理】

基本露營雖無提供餐點，但可代訂的哺手居酒屋等級的串燒組合，將內含橫隔膜牛肉、豬五花串、招牌肥腸、花枝干貝燒、去骨雞腿排、松阪豬……等充滿豪邁食感的「哺手肉肉飛滿天」套餐，自己在營區內生火烤肉最暢快。





營區資訊

那山那谷

地址：宜蘭縣南澳鄉金洋村金洋路2號

電話：預定露營、露營車0933-119-250 ，預定漂流、溯溪、沙灘車0985-587-785

網址：nsng.tw

費用：露營車住宿4人3,200元起、那山那谷泰雅圖騰帳懶人露營體驗5,700元起、歐廚到你家2-3人烤肉組1,000元、哺手居酒屋等級4人串燒組2,000元、漂流探險活動1,000元（人）、親子溯溪活動1,200元（人）、全地形沙灘車1,200元（人）

備註：露營車與帳篷均需自備睡袋、枕頭與牙刷牙膏。另也有純營位、小木屋可租。也可租借Outdoor Base彩繪天空2D帳篷套組。園區內小黑蚊較多請做好防蚊準備。





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