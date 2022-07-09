快訊

逾3千人集結凱道！禁行機車40年 白牌機車今騎上忠孝西路

蔡總統下半旗悼安倍晉三 引發正、反兩極評論

台中谷關落水失蹤16歲少年尋獲 卡潭底無生命跡象

親子溯溪、坐胎圈體驗刺激漂漂河！ 群山與溪水圍繞的「那山那谷」泰雅自然派營地

聯合新聞網／ 行遍天下
圖片提供：那山那谷
圖片提供：那山那谷

【圖／文：行遍天下】

位於宜蘭縣最南方的深山村落金洋村，在山林與溪水擁抱間的綠意盎然之地，「那山那谷」在遼闊的草原內四面環山、冬暖夏涼，提供了一處能短暫忘卻煩惱的自然派露營享受。

▲被山谷綠意包圍著的營地。
▲被山谷綠意包圍著的營地。

　

以老部落連結為初心點

名稱取自泰雅語「我的家」諧音，陳宥儒與爸爸媽媽一同守護祖先留下來的山谷地區。2014年在山谷裡以最能與大自然相親的「露營地」模式展開經營。不將祖先的記憶磨滅，陳宥儒在地圖上看著老一輩祖先生活的舊部落，竟意外發現部落地形呈現出彷彿耆老抽著菸斗的模樣，他與畫家設計師合作將這美麗的意象以泰雅紅白黑三代表色設計出那山那谷的圖騰，讓整體意象與老部落的連結更不忘本。

▲露營車身上的部落耆老抽煙斗的意象正是那山那谷經營者不忘本的表現。
▲露營車身上的部落耆老抽煙斗的意象正是那山那谷經營者不忘本的表現。

營區從單純露營一路走來與旅遊趨勢多元化經營為主，除了營位之外，更在陳宥儒的努力下，撰寫計畫爭取到經費，他將姑婆編織的泰雅圖案轉化成帳篷圖騰，做出了獨一無二與部落連結的圖樣。更把這份心意運用在各處，如爾後提供的露營車設備，也與業者合作將「耆老抽著菸斗意象」的logo運用上，甚至還推出特有的馬告、蜂蜜精釀啤酒等。園區內更是爸爸陳安明退休後的10年間逐一種下的植物生態區，落羽松、大小葉欖仁樹等茂密成林，更有陳安明去搶救下來的年過半百的刺桐老樹，環山擁抱裡的綠境悠哉感，其實是兩代人努力經營與維持的成果。

▲露營車內小巧卻能容納下2位大人2位小孩的空間。
▲露營車內小巧卻能容納下2位大人2位小孩的空間。

▲在懶人露營的空間裡，只要鋪上自己的睡袋與枕頭，就能愉快入眠。
▲在懶人露營的空間裡，只要鋪上自己的睡袋與枕頭，就能愉快入眠。

　

跟著清澈南澳南溪展開冒險

得天獨厚的地形造就那山那谷彷彿世外桃源的悠哉感，陳宥儒更結合自己在花蓮讀書時去秀姑巒溪打工當教練的經驗，讓遊客可以更自在的體驗南澳南溪的清澈美好。即使不露營都可以報名的漂流探險、親子溯溪、沙灘車體驗。最受歡迎的漂流探險，會在專業教練約莫1:5的配置下安全地展開，從園區內溪畔坐上胎圈就可愉快漂游，漂流時間約1個多小時的過程，可一覽南澳獨特的山水景色，享受不過深、且終年清澈見底南澳南溪的魅力，途中更會經過兩段刺激的激流體驗，讓漂流增添刺激挑戰。另外沙灘車則是可馳騁在溪谷廣闊山林間，穿梭在不同地形上的樂趣，也能與山谷森林最近距離的接觸感受大自然的悠哉快意。

▲環山擁抱的悠哉感。
▲環山擁抱的悠哉感。

　

【體驗活動】

園區提供沿著南寮溪的各式活動如漂流、溯溪、沙灘車，即使沒有住宿也能暢玩。最受歡迎的漂流探險從園區內的溪畔就能直接下水，坐在胎圈裡在清澈水流南寮溪漂流，過程會遇到2次刺激激流一旁也都有教練照顧，讓人能安心享受刺激快感。

▲圖片提供：那山那谷
▲圖片提供：那山那谷

　

【美味料理】

基本露營雖無提供餐點，但可代訂的哺手居酒屋等級的串燒組合，將內含橫隔膜牛肉、豬五花串、招牌肥腸、花枝干貝燒、去骨雞腿排、松阪豬……等充滿豪邁食感的「哺手肉肉飛滿天」套餐，自己在營區內生火烤肉最暢快。

　

營區資訊

那山那谷

地址：宜蘭縣南澳鄉金洋村金洋路2號

電話：預定露營、露營車0933-119-250 ，預定漂流、溯溪、沙灘車0985-587-785

網址：nsng.tw

費用：露營車住宿4人3,200元起、那山那谷泰雅圖騰帳懶人露營體驗5,700元起、歐廚到你家2-3人烤肉組1,000元、哺手居酒屋等級4人串燒組2,000元、漂流探險活動1,000元（人）、親子溯溪活動1,200元（人）、全地形沙灘車1,200元（人）

備註：露營車與帳篷均需自備睡袋、枕頭與牙刷牙膏。另也有純營位、小木屋可租。也可租借Outdoor Base彩繪天空2D帳篷套組。園區內小黑蚊較多請做好防蚊準備。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 溯溪 居酒屋

延伸閱讀

河邊撿奇石一去不回 竹縣8旬老翁遭溪水沖3公里溺斃

台中暴雨！機車騎士力抗「中港河」畫面曝光 網驚呼：在溯溪

國家級警報！ 台北市、新北市、桃園市山區暴雨 留意溪水暴漲

礁溪月眉坑瀑布溯溪 女子垂降不慎撞岩壁求援

相關新聞

親子溯溪、坐胎圈體驗刺激漂漂河！ 群山與溪水圍繞的「那山那谷」泰雅自然派營地

位於宜蘭縣最南方的深山村落金洋村，在山林與溪水擁抱間的綠意盎然之地，「那山那谷」在遼闊的草原內四面環山、冬暖夏涼，提供了一處能短暫忘卻煩惱的自然派露營享受。

重達4368公斤！全台「最大天香」7／15宜蘭點燃為民祈福 順遊頭城小祕境

睽違23年，頭城順天府池府王爺廟第三度興建巨大天香，準備在7/15點燃為民祈福、希望疫情快點消散，難得一見的盛事，吸引了「宜蘭ㄚ欣」特地拜訪、為它留下身影。附近更有在地人也不知道的綠色隧道小祕境，不妨趁著週末來趟宜蘭一日遊，到頭城祈福、走走散心。

超狂5元生魚片免跑南部！ 宜蘭高CP值海產「百元生魚片」 爽嗑40片也只要200元

一提到超值生魚片，就想起屏東恆春的5元生魚片。但現在免跑南部就能輕鬆吃到美味嚐鮮，位在宜蘭壯圍鄉「海之味現撈海鮮餐廳」也有高CP值生魚片，100元可吃20片，平均一片5元，快喊生魚片控們一起手刀開吃！

台東最美拍照飲品！ 全台首創「 果珍濃」水果珍奶，在地水果食材與初鹿鮮乳完美結合

udn走跳美食／玲玲 果珍濃水果珍奶開業四年來在台東巷弄內默默耕耘，這裡只販售一款招牌水果珍奶，好東西不怕巷弄深，在東西品質好，賣像也好的狀況下，在IG上也變成大家到台東一定要造訪的飲品。就這麼

台東7家必訪美食！ 大份量三鐵飯、5星等級冠軍牛肉麵、限定洛神風味炸物

來到台東走訪各大景點、飽覽壯闊山色與湛藍海洋後，飢腸轆轆的你該從何下手，才能避開地雷、飽餐一頓呢？就來跟著小編的步伐，讓你一次收入7間人氣必訪美食，不僅有媒體、比賽冠軍光環加持，同時也廣受在地饕客好評！

躺著就能看海！ 入住超夢幻「海景星空帳」擁抱蔚藍太平洋，還有天窗賞滿天星斗陪你睡

東部海岸免搭帳露營地大公開－台東海邊舟舟曉晴星空露營地有超夢幻的圓頂星空帳篷，免自己搭帳，帳篷內有冷氣、獨立衛浴。夜晚有滿天星空相伴入睡，隔天一早還有太平洋日出景色，一次把星空跟日出都收集到了，可以說是台東奢華露營的新選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。