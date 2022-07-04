超狂5元生魚片免跑南部！ 宜蘭高CP值海產「百元生魚片」 爽嗑40片也只要200元

一提到超值生魚片，就想起屏東恆春的5元生魚片。但現在免跑南部就能輕鬆吃到美味嚐鮮，位在宜蘭壯圍鄉「海之味現撈海鮮餐廳」也有高CP值生魚片，100元可吃20片，平均一片5元，快喊生魚片控們一起手刀開吃！

圖／壯圍海之味現撈海鮮餐廳

這家宜蘭壯圍海之味現撈海鮮餐廳以當天漁貨現流現煮海產料理出名，近日在粉絲專頁上PO出一系列CP值「生魚片」特價活動，大綜合生魚片40片只要200元，需加點三樣料理(不含主食)、小綜合生魚片20片只要100元，需加點兩樣料理(不含主食)。

老闆提到皆以當天到達的漁獲現切綜合生魚片為主，恕無法指定品項種類，並要求加點組合是擔心CP值美食反而造成民眾過渡浪費；倘若不想加點其他料理，只單點生魚片，可以原價購入大綜合生魚片40片400元、小綜合生魚片20片250元、大份鮭魚&旗魚生魚片30片400元、小份鮭魚&旗魚生魚片15片250元。

圖／壯圍海之味現撈海鮮餐廳

迎接熱力夏日，不妨趁著到童玩節清涼玩水後，走一趟海之味餐廳補充能量，生魚片大快朵頤也不怕荷包扁扁，還有更多如隱藏版的蝦球咖喱、限量烤紅甘肚、鮭魚肚、比手掌還大的沙母螃蟹等海鮮美味限量供應，讓民眾吃得飽足。

圖／壯圍海之味現撈海鮮餐廳

圖／壯圍海之味現撈海鮮餐廳

壯圍海之味現撈餐廳

電話：03-9388616

地址：宜蘭縣壯圍鄉吉祥村中央路二段288之3號

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