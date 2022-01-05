5元生魚片太瘋！屏東恆春「20片生魚片＝100元」必吃 新鮮海產吃個過癮
到墾丁旅遊必訪的超狂生魚片錯過可惜！位於屏東恆春的「邱家生魚片」為當地人氣餐廳，各款活海鮮、快炒類、酥炸類應有盡有，其中綜合生魚片20片只要一張小紅、40片200元，等於平均一片5元銅板價就吃得到，高CP值海味吃到痛風都甘願。
屏東後壁湖「邱家生魚片」於恆春大光路設有總店及二號店，許多人都衝著生魚片朝聖，一大盆鮭魚、鮪魚、旗魚鋪好鋪滿，100元有20片，人多可以點個大份40片一起分食，厚實口感超療癒。只愛鮭魚的鐵粉也能點購「鮭魚生魚片」，20片300元，一片7元有找仍十分划算。
此外，海鮮控也有生蠔、鳳螺、鮑魚、奶油貝乃至活體龍蝦及沙母蟹可選擇，冬天也適合來碗鮮魚湯暖胃。若人多也可按喜好點幾道熱炒，每款不怕雷超下飯，像是熱炒海瓜子、金沙豆腐、糖醋魚片等統統都下飯，大小朋友都能飽餐一頓，別忘了列入口袋名單開吃囉。
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