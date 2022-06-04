放慢腳步吃甜點！隱身花蓮市區巷弄 「厚點甜」寵物友善咖啡廳享受午後時光

今年初才開業的【厚點甜咖啡廳】，隱身在成功街的巷弄內，純白色的建築非常顯眼，店內溫暖的黃色燈光搭配木製家具，營造出溫暖舒適的環境，令人感到放鬆，一邊喝咖啡一邊享用甜點，真是太愜意了！

店內座位數量不多，分為三個小區域，吧檯區可以近距離欣賞老闆的手藝，沙發座位區可以安靜的休息，享受舒服的下午茶時光，還有窗邊座位可供民眾選擇。

【厚點甜】是寵物友善咖啡廳，歡迎民眾帶寵物前來，店內有短毛臘腸狗Bobo跟長毛臘腸狗Tomo陪各位客人一同用餐；疫情期間不敢內用嗎？店內販售的咖啡豆、甜點皆可宅配，讓你在家就能享用到美味的甜點與咖啡。

白葡萄藍苺生乳

店家季節限定的超人氣商品，生乳酪蛋糕入口即化，藍莓內餡微酸微甜與白葡萄增添清爽口感形成絕妙組合，令人百吃不厭的好滋味。

巴斯克乳酪

巴斯克乳酪蛋糕搭配鹽奶油醬，帶點微鹹奶油讓整個巴斯克更加順口，乳酪味香氣十足，讓人一再回味。

檸檬磅蛋糕

與其他間甜點店的磅蛋糕不同，【厚點甜】蛋糕體口感比較濕潤，吃完不會口渴，檸檬香十足，外層的檸檬糖霜讓整份蛋糕甜度跟酸度保持了平衡。

肉桂捲

肉桂捲要做得好吃真的不容易，麵包體不能太濕也不能太乾，【厚點甜】的肉桂捲就把握的恰恰好，搭配上特製奶油醬跟焦糖，讓整份甜點更有層次感，先是肉桂跟焦糖的香氣，再來是奶油的鹹香，最後是麵包香，讓人一口接一口。

外脆內Q的【可麗露】也是人氣必點的甜點，【巧克力布朗尼】也不干示弱，布朗尼外層酥脆，裡面依舊是濕潤的口感，甜度適中，大人小孩都會喜歡。

▲可麗露

▲巧克力布朗尼

吃甜點怎麼少得了咖啡做搭配呢？店內的咖啡豆是店家自己烘培，招牌的手沖咖啡更是饕客的最愛，除了咖啡以外還有香味十足的【鍋煮黑糖鮮奶茶】可以選擇，濃郁焦糖與滑順的鮮奶茶結合，獨特焦糖香味那甜蜜讓人難忘，尾韻的茶香在舌尖打轉，那組合是如此的和諧。

▲手沖咖啡

▲鍋煮黑糖鮮奶茶

▲也有販賣店家自己烘培的咖啡豆，讓你在家也能享用到高品質的咖啡。

無論是花蓮在地人或是來到花蓮遊玩的旅人，記得來【厚點甜】品嚐甜點與咖啡的絕妙組合，遠離都市的塵囂，享受在巷弄咖啡廳裡的愜意時光吧！





【厚點甜咖啡廳】

店家地址：花蓮縣花蓮市成功街13之1號

店家電話：0978599307

營業時間：13:00–18:00 星期一公休

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3w0Mse4





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