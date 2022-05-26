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一喝就上癮！ 花蓮在地手搖飲「巧苓紅茶」 天然無添加、人氣必點5款茶飲

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

花蓮市建國路可是手搖飲的一級戰場，飲料店多到讓人不禁選擇障礙發作，若要在這裡脫穎而出，肯定得下過一番功夫，這家從花蓮發跡的在地品牌【巧苓紅茶專賣店】非常注重茶葉的品質，嚴格挑選及把關每款用茶，且堅持每天手工熬煮黃金炒糖，取代一般手搖飲常用的果糖、蔗糖，高品質的茶飲深受學生族群與上班族青睞。

巧苓紅茶太昌店位在建國路二段與明義一街的交叉路口，靠近點餐檯就能聞到空氣中瀰漫著淡淡炒糖香氣。
巧苓紅茶太昌店位在建國路二段與明義一街的交叉路口，靠近點餐檯就能聞到空氣中瀰漫著淡淡炒糖香氣。

若初次來訪沒頭緒要喝什麼，可以直接參考黑板上的不藏私清單。
若初次來訪沒頭緒要喝什麼，可以直接參考黑板上的不藏私清單。

日月潭紅茶

嚴選道地台灣日月潭茶葉，茶湯晶瑩剔透，如同琥珀的色澤，帶股天然的麥芽香，底蘊醇厚讓人一再回味，入喉回甘值得細心品味。

手作凍奶

【巧苓紅茶】手工仙草凍搭配奶茶，增加整體的口感層次，仙草的清香讓整杯飲品更加順口，是咀嚼控的好選擇。

翡翠金萱

【巧苓紅茶】的翡翠金萱與其他間的風味不同，帶股微微的奶香，口味溫順甘醇，入喉可以感受到金萱獨特的茶香，讓人愛不釋手。

紅茶拿鐵

用最純粹的紅茶與鮮奶結合的好滋味，不加一滴水，入口能感受到奶香與茶香在舌尖打轉，紅茶拿鐵的濃郁滑順口感，令人沉醉其中。

瓦匠奶茶

紅茶與黑糖、焦糖做結合，濃郁奶香讓人印象深刻，黑糖與焦糖兩種不同的甜度與香氣讓整體更有層次感，推薦選擇無糖，不額外加手工炒糖，更能感受到黑糖與焦糖風味。

讓大家能夠安心喝下每一口茶湯是巧苓紅茶的初衷，堅持天然無添加飲品，推薦給喜歡喝手搖飲的大家！此外，【巧苓紅茶】也有販售聚會桶裝茶，是辦活動的好幫手，有需求的朋友可以直接洽詢店家。

【巧苓紅茶太昌店】

店家地址 : 花蓮縣吉安鄉明義一街2號（三角市場旁）

店家電話 : 038566030

營業時間 : 10:00–22:00（售完為止）

粉絲專頁 : https://bit.ly/3wxue2H


延伸閱讀>>花東必喝的手搖飲店，嚴選在地茶葉、水果製作獨家好滋味

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手搖 日月潭 拿鐵

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