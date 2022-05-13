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頭城5魅力漁村！從大里車站走進大里漁港 舊海堤步道聽海的故事

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漫步草嶺古道，聆聽宜蘭寂「境」山海故事。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
漫步草嶺古道，聆聽宜蘭寂「境」山海故事。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭是一個有山有海的縣市，想要看海真是再方便不過，而頭城鎮周邊有熱鬧的烏石港、蘭陽博物館、頭城老街，還有五個魅力漁村！東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦「頭城五漁村再發現創意工作坊」，其中為大里定調大里聚落創意再生駭客松，創意遊程邀眾人走進大里也漫步草嶺古道，聆聽宜蘭寂「境」山海故事。

▲草嶺慶雲宮。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲草嶺慶雲宮。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲慶雲宮賴清柱總幹事解說地方傳奇。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲慶雲宮賴清柱總幹事解說地方傳奇。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

從大里車站出發，導覽達人陳順福老師帶領走訪草嶺古道，體驗早期漢人來宜蘭必經之路，一百多年前馬偕博士也多次翻山越嶺走過此路來到宜蘭傳道醫病，感受當時宜蘭頭城的挑夫扁擔族，擔運著稻穀魚乾等物產，行經古道往返宜蘭台北篳路藍縷的辛酸足跡；回到大里天公廟參拜並享用道地的平安餐，由廟方賴總幹事解說地方信傳說，以及慶雲宮獨特向天公借膽的由來，滿滿的地方傳奇故事，讓宜蘭不只是印象中的宜蘭。

▲大里老街古老的石頭厝。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲大里老街古老的石頭厝。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

穿過地下道，走過大里海堤來到大里老街，大里簡在清朝時期曾經是旅人來往熱鬧的街道，旅社餐館林立，而時至今日，只留下2間柑仔店和幾間古老的石頭厝，訴說著街道曾有的繁華榮景；從老街小巷弄轉入走到海邊，大家在舊海堤步道上，聽著馬偕的故事，遙想著馬偕當年創立大里簡教會，坐在禮拜堂前，瞭望太平洋默想的畫面。

▲龜山島與頭城居民有著密不可分的關係。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲龜山島與頭城居民有著密不可分的關係。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

此外，透過協辦單位葉俊賢建築師團隊帶領各領域志工分組進行大里老街的活化共創工作坊，透過實地的居民訪談與丈量測繪，從動線指標、老街角落空間、老屋改造到老街故事營造，共四個面向的任務發想。各組熱烈的討論，邀請大里鄭順利里長及居民、屋主一起來聆聽組員們集思廣益的創意構想，發表內容獲得一致的支持認同，未來將會呈現讓人耳目一新的大里老街風貌。

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老街 古道 漁村

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