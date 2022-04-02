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快閃廚房！宜蘭綠色博覽會「9家農村廚房」入駐　產地到餐桌的在地美食

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台灣休閒農業發展協會／提供
圖：台灣休閒農業發展協會／提供

農村廚房_私房雨露休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
農村廚房_私房雨露休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】長久以來，美食便是認識一個地方的最好方法，透過味蕾認識產地，不僅能讓旅人與當地進行深度的連結，更能深深烙印在腦海中。為此，台灣休閒農業發展協會致力推廣農村廚房的概念，用在地食材所烹調的美食來吸引旅客走訪當地，享受真正從產地到餐桌的旅遊樂趣。

▲農村廚房_頭城休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲農村廚房_頭城休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

品嘗在地的好味道「冬山河饗宴」加碼邀請農村廚房好加入 雙主菜、雙重饗宴 來一趟舌尖上的味蕾之旅

農村廚房是由台灣休閒農業發展協會（簡稱台休農）全新推出的旅遊型態，主要是透過廚藝活動，帶領遊客走進農地看見食材生產過程，由專業農夫或主廚帶領大家自己採集、自己料理，在歡樂氣氛中瞭解食材的價值與挑選、處理技巧。

在台休農的用心推廣下，目前全台共有19家農場 推出農村廚房，食材種類包含龍虎斑、桂圓、香草植物等等，讓旅客深度認識這些令人感動的寶島美味、原味，以及鮮味。

所謂「農村廚房」，是指發生在農村產地裡的廚藝教室，教室裡不僅提供烹飪教學，更多的是要傳遞食材知識，課程內容都與這塊土地上的食材緊密結合，以一種農舞台的概念，讓大家看到食材在農地上生長時的美麗模樣，並傳遞食材挑選知識與料理文化，是食農教育的最佳展現。

如3／26～5／8登場的「2022宜蘭綠色博覽會」中，台灣休閒農業發展協會便邀請了其中9家農村廚房前來同樂，在「冬山河饗宴」農村廚房遊程的基礎下，加碼推出限定日期的「雙主廚加菜快閃活動」，旅客凡是訂購特定日期的行程，皆可享有雙主菜的雙重饗宴。

品嘗農村的鮮味 9家農村廚房特別進駐綠色博覽會 限時美味先搶先贏

私房雨露休閒農場

時間：3／27（日）

料理名稱：野菇炊飯～台式古早味

料理介紹：私房雨露的野菇炊飯用料看起來很簡單，味道卻一點都不簡單！炒香豬肉讓油脂留些在鍋內，用來煸香野菇跟辛香料，香氣四溢時將泡好的米下鍋拌炒，加水煮滾後挪到預熱的鑄鐵鍋，蓋上木蓋持續悶蒸又透點氣，就能用時間換來一鍋美味。

頭城休閒農場

時間：4／5（二）

料理名稱：富饒森林

料理介紹：頭城農場40年，森川里海土地的守護，轉化成餐桌上的美食饗宴，咖啡色的肋排是滋養我們的土地，餐盤周遭是因為保護森林，可以永續生產的富饒物產，為饕客們帶來充滿畫面的美食之旅。

▲農村廚房_藏酒酒莊。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲農村廚房_藏酒酒莊。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

藏酒酒莊

時間：4／10（日）

料理名稱：紫蘇鴨胸壽司

料理介紹：壽司是一種日本料理，主要的材料是用醋、糖、鹽麴調味過，再將煮過的飯拌上醋成為了的醋飯，降溫後加上喜歡的食材、肉類、蔬菜或其他食材等作配料，尤其加入了鹽麴的壽司，拌入其他食材，產生了微酵的變化，壽司變得健康又美味。

▲農村廚房_水月休閒藍鯨魚寮。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲農村廚房_水月休閒藍鯨魚寮。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

水月休閒藍鯨魚寮

時間：4／11（一）、4／12（二）

料理名稱：龍虎石斑米粉湯

料理介紹：以養殖龍虎石斑魚為主或季節旬魚，搭配在地新竹米粉烹煮而成，因新竹米粉是以蒸熟方式製作，不易有過多水分帶走香味成分，而能保有較高的米香味，用魚的鮮加上米的香堪稱一絕。

▲農村廚房_白石森活休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲農村廚房_白石森活休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

白石森活休閒農場

時間：4／17（日）、4／18（一）

料理名稱：莓金七里香

料理介紹：白石森活森林深處的老灶腳，「奶咪」老師用老祖先留下的智慧《發酵食》，以自己生產的有機草莓醬、有機高麗菜、紅蘿蔔、南瓜、油、醋等天然食材醃製的莓金泡菜，搭配自己釀造的桂香醬油、辣椒、蒜頭，以及天然的臭豆腐，構成此次的主角─莓金七里香。

 

▲農村廚房_音樂米創意產銷企業社。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲農村廚房_音樂米創意產銷企業社。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

音樂米創意產銷企業社

時間：4／20（三）、4／24（日）

料理名稱：一串心

料理介紹：宜蘭限定好味道「一串心」，被稱為昔日農村庶民版Finger Food。利用宜蘭獨家豆腐殼，搭配蔗燻臘味（鴨賞／豬頭皮／素排）及香菜，再利用牙籤串起所有食材。食用前，記得沾上宜蘭萬用醬，將宜蘭的好味道一口吃進嘴裡，大大飽足又滿足。

▲農村廚房_仙湖休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲農村廚房_仙湖休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

仙湖休閒農場

時間：4／26（二）、4／27（三）

料理名稱：伴雲～桂圓麻薑溫泉蛋拌米粉

料理介紹：這道充滿農家色彩的主食，以傳統觀念中 極具滋補作用的雞蛋、老薑、麻油、龍眼乾與米粉，透過這些食材的組合，不只傳授烹調技巧面的麻油怎麼炒、薑和桂圓怎麼煎、蛋跟米粉怎麼煮，而是一份懷舊的心意，一種對於古早味的紀念與傳承。

▲農村廚房_梅花湖休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲農村廚房_梅花湖休閒農場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

梅花湖休閒農場

時間：5／2（一）、5／3（二）

料理名稱：棗到幸福

料理介紹：以農場友善栽種之宜蘭特色水果-金棗為主角，搭配小農栽種之在來米穀粉，以全天然的在地食材，製作散發出酸甜滋味的幸福糕點，口口都是滿滿的幸福感。

▲農村廚房_飛牛牧場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲農村廚房_飛牛牧場。　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

飛牛牧場

時間：5／6（五）、5／7（六）

料理名稱：芙蓉鷄片佐荷蘭醬汁

料理介紹：選用鷄柳條去筋剁泥，結合牛奶、馬蹄、魚肉利用食物攪拌機打成泥狀，調入蛋白調味過濾網再低溫過油即成芙蓉雞片。擺在南瓜泥上再淋上荷蘭醬汁裝飾即完成這道料理。這道料理主要是呈現滑嫩、鮮美的味道，因此火侯的掌握極為重要。

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農村 壽司 古早味

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