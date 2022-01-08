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打造大地下午茶！ 瑞穗「三代務農」從產地直送餐桌 樹葡萄入菜超驚豔

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

樹葡萄果醬佐肉桂捲。　圖：三代務農工作室／提供
樹葡萄果醬佐肉桂捲。　圖：三代務農工作室／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】位於花蓮瑞穗的三代務農工作室，顧名思義是這個品牌來自於一個三代務農的家庭，因為長時間與農業的牽絆，讓品牌主理人王筱棋自小便對於大自然有著一份敬畏的心。隨著澳洲遊學返台後，毅然決然返回家鄉務農，期盼讓這個傳承三代的產業被更多人看見。

經過多年的用心耕耘，三代務農逐漸成為花蓮在地知名的健康品牌，因此高端旅遊業者更特別攜手王筱棋，在花蓮的好山好水之中，打造一場大自然的下午茶，讓賓客們從味覺、視覺都來一趟深度的旅行。

三代務農工作室王筱棋表示，隨著阿公為三代務農這個品牌播下第一顆農業的種子開始，一家人便致力深耕於花蓮的土地上。當化工科背景出身的父親接棒後，則導入有機改良的策略，以更天然的方式來呈現產品的美好。但由於過去商品缺乏行銷的推廣，因此品牌的能見度相對不高。

就讀食品科學的王筱棋因為看見家族品牌發展的困境，毅然決然結束在澳洲墨爾本擔任咖啡師的夢想，返回花蓮接下工作室，並透過所學的知識將在地生產的原物料進行加工，讓產品的保存期限延長，也使得更多消費者能品嘗到最自然的美食。

▲ 三代務農工作室王筱棋（右）推薦自產的樹葡萄果醬。　記者-王政／攝
▲ 三代務農工作室王筱棋（右）推薦自產的樹葡萄果醬。　記者-王政／攝

以樹葡萄入菜 從甜點到飲品都是驚豔

父親用自身知識與耐心所培育出的樹葡萄，是王筱棋讓三代務農這個品牌被看見的關鍵。由於樹葡萄從種子到苗需要8年的時間，從幼苗到生果同樣需要8年，超過15年的時間賽跑，加上樹葡萄高度抗氧化的特性讓保存更難，都讓三代務農築起了許多人難以跨越的護城河。

▲需長年耐心培育的樹葡萄，粒粒是農家辛苦的結晶。　圖：三代務農工作室／提供
▲需長年耐心培育的樹葡萄，粒粒是農家辛苦的結晶。　圖：三代務農工作室／提供

她特別將樹葡萄製作成酸酸甜甜的果醬或釀酒，藉此延長產品的效期，讓消費者能搭配著優格、麵包一同享用。三代務農也提供如咖啡、肉桂捲、司康、貝果等選擇，讓民眾透過味蕾好好認識腳下這片土地。

▲結合自產樹葡萄推出從產地直送餐桌的下午茶服務 。　圖：三代務農工作室／提供
▲結合自產樹葡萄推出從產地直送餐桌的下午茶服務 。　圖：三代務農工作室／提供

在大自然中享用 視覺、味覺都是享受

配合著花蓮好山好水的特性，三代務農開始與「總裁假期」高端旅遊業者合作的下午茶饗宴自然也要拉到大地體驗，才能真正享受產地到餐桌的美好感受。

▲遊客享受由產地到餐桌下午茶饗宴 。　記者-王政／攝
▲遊客享受由產地到餐桌下午茶饗宴 。　記者-王政／攝

值得一提的是，王筱棋特別將樹葡萄熬成濃縮汁，並加入在地鮮奶，打造出類優格的酸甜口感，搭配著三代務農出品的樹葡萄果醬佐肉桂捲、司康、貝果，此時賓客的味蕾正體驗一場華麗的饗宴，眼前的花蓮自然景致同樣美不勝收，絕對讓人難以忘懷。

▲結合花蓮在地鮮乳具酸甜口感的樹葡萄飲品 。　圖：三代務農工作室／提供
▲結合花蓮在地鮮乳具酸甜口感的樹葡萄飲品 。　圖：三代務農工作室／提供

▲多樣甜點搭配樹葡萄果醬，呈現不同味蕾感受 。　圖：三代務農工作室／提供
▲多樣甜點搭配樹葡萄果醬，呈現不同味蕾感受 。　圖：三代務農工作室／提供

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