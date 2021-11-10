山形閣美人湯之選！ 溫泉旅宿邀您感受蘭陽親和力
【旅奇傳媒/記者-王政】隨著疫情緩解，國旅熱潮再起，加上秋冬降溫，最適合來一趟溫暖身心的溫泉之旅！遠離都會的喧鬧，深藏在蘭陽平原的絕美隱居地，礁溪山形閣，充滿獨特性的美好概念，飯店採「感受最初、最原始的美好」的構想設計，展現溫泉飯店的獨有品味與呈現。
沿用原始建築作為基底，外觀則參考雪山與中央山脈的雄偉樣貌，搭配充滿巧思的室內設計，以及可眺望龜山島的美景與令人難以抗拒的礁溪溫泉－美人湯（碳酸氫鈉泉），親身感受到噶瑪蘭之地的歷史與文化，都成為勾勒旅人們走訪蘭陽地區時的美夢。
此外，透過精心營造時空交錯感，復刻日本山形縣地方特色，秉持「一期一會」的茶道精神，讓旅客彷彿徜徉在日本山形縣的田園風景中，在國內旅行也能很有出國渡假氛圍。
值得一提的是，除了客房提供多元的選擇外，山形閣也擁有寬闊的會展場域，搭配一樓深受好評、延續古法的拉麵屋，從場域到地方特色美食到景緻與溫泉，讓旅程添增諸多美好回憶。
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