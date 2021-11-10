廢棄老廠房也很有美感！宜蘭中興票選3大必拍景點，池上倒影最欠拍

你能想像嗎？在上個半世紀以前，宜蘭中興造紙廠曾是全台灣第一大的造紙工廠，更甚至列居東南亞第一。在荒廢了十幾年的時光後，宜蘭政府接手打造了中興創意文化園區，保留舊有的廢棄建築，整修翻新並加入文化創新的概念，使得廢棄遺址有了新的活力與生機。

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▲墟實境地。圖片來源：IG@taiwan.4fun

宜蘭中興造紙廠興建於日治時期，從回收利用甘蔗廢渣、鬼芒製漿開始，到後來利用花東在地富有的林木，伐木、脫皮、製漿到製紙，專業的技術在台灣深耕了好幾十年。然而結束營業後的造紙廠就這樣被世人遺忘了，紙廠與煙囪殘存了十幾年，人事已非，看不到當初繁榮的樣貌。

▲第三名：興徑。圖片來源：IG@lilianwang_tw

後來宜蘭政府決定接手，讓當年的造紙廠能被大家記住，結合文化創新的觀念建立了「中興文化創意園區」，以工業遺構、歷史建物為主打特色，依不同空間階段發展園區規畫，讓大家能漫步感受特有的歷史空間氛圍，更能透過各項相關體驗，再次從「心」體會文化創意與藝術自造的「興動力」。

▲第二名：興洞。圖片來源：IG@taiwan.4fun

而「藝術自造祭」在10/23也展開了一系列的藝術文化展覽，規劃了纏花與陶藝的工作坊，讓大家欣賞作品之餘，也能親手自造屬於自己的藝術作品，而且是免費參加的喔！詳細工坊開課時間與報名日期，可以追蹤宜蘭中興文化創意園區的臉書粉絲團喔，非常推薦親子一同參與手做的樂趣。

▲第一名:興願池。圖片來源：IG@taiwan.4fun

在逛完了室內的文創作品後，來到南榕草皮上，眼前是斷垣殘壁的斑駁牆面和斷裂的煙囪，了解興洞的歷史來源，坐在興願池和湖裡的倒影許願，感受靜謐安靜的空間，彷彿當年繁華的景象就在眼前。

▲圖片來源：IG@taiwan.4fun

宜蘭中興文化創意園區

地址:宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號





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