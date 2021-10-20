走進宜蘭「玩部落」！ 野境松羅、獵人學校體驗 在大同鄉聽見山的聲音

宜蘭九寮溪生態教育園區。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣政府積極打造宜蘭境內部落生態旅遊發展，2019年先以英士部落與樂水部落為推動重點，2020年加入寒溪和松羅部落，今年則以崙埤部落為主打，透過軟硬體形象改造，將早期開鑿的警備道、昔日泰雅族的獵徑、舊時運材道路及居民共同生活小徑等…導入部落協力共創，打造成為今日各具特色的泰雅體驗山徑步道。

▲寒溪部落_到溪谷邊學習泰雅族抓魚的傳統智慧。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

透過輔導建立野趣大同的品牌，也建立起每個部落的視覺意象，讓遊客產生記憶點，藉由不同的山徑體驗及產業活動，讓前來大同鄉的旅人，停下腳步，放下瑣碎的思緒，呼吸森林與泥土的芬芳，穿上泰雅族服體驗一日族人，聆聽百年遷徙的生活故事，探索大自然的山林奧妙，品嘗傳統採集野菜風味，將部落的美好分享出去，除了吸引遊客，也能讓青年留在部落生活和工作。

遊程6：野營寒溪。泰雅獵人的山間野炊

小董是泰雅族返鄉的中生代獵人，原本夫妻在外從事餐飲外匯整合公司，秉持著對家鄉的熱愛，將從小父親教導的山裡狩獵經驗與泰雅文化結合，開發野外求生技能與泰雅文化的特色體驗行程，從認識寒溪部落開始，帶領遊客探訪森林步道野生動植物，到溪谷邊學習泰雅族抓魚的傳統智慧，自然幽默的解說風格總是能讓遊客哈哈大笑，不管是一天山間野炊遊程，還是兩天一夜的山徑野營探險，都讓遊客收穫滿滿印象深刻。

小董的太太則將公公傳承給她的泰雅手藝加以創新，推出「Yata的部落餐桌」，把野菜的故事、野溪烤魚的場景搬上桌、生山豬肉壽司、烤山雞等，創意美味大獲遊客好評。

小董山間野炊

‧電話：0986-862-066

‧營業項目：遊程接待、接待家庭、露營安排

▲寒溪部落_宜蘭最長的寒溪吊橋。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

遊程7：飛宿寒溪。雨滴的故鄉浪漫山旅

寒溪泰雅語舊稱「STACIS」中文諧音為「司達吉斯」，原意為「雨滴的故鄉」。司達吉斯產業發展協會，整合部落遊程並擔任接待窗口，包含放山雞產業、泰雅創意美食、文創工坊、民宿與接待家庭、傳統技藝與狩獵、無毒農業等組成套裝遊程。

遊客跟著族人的腳步講述部落的歷史故事，感受泰雅部落少有的日式風格與特色語言文化，穿越日據時代神社遺址，可以俯瞰整個蘭陽平原，穿越宜蘭最長的寒溪吊橋，下望可見溪水清澈綿延，於橋上亦可眺望遠山綠林和龜山島，漫步在充滿意境的山谷溪流間，感受雨滴故鄉-司達吉斯的浪漫。

司達吉斯部落產業永續發展協會

‧電話：0988-279-711

‧項目：部落導覽、遊程接待；接待家庭、露營安排

▲松羅步道遊程，探尋泰雅祖先居住的痕跡。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

遊程8：野境松羅。泰雅森林探索學堂

松羅步道遊程，由卡曼山農的保羅泰雅獵人大哥負責帶領，他和兒子同時也是溯溪與攀岩的專業教練，他會帶領旅客深入溪流，一把獵刀，一包鹽，帶著祖先的智慧展開山林探險。對於松羅步道和松羅湖的一切，保羅可是如數家珍，會帶著遊客以慢步的方式，沿路介紹九芎、黃藤、秋海棠、山龍眼等原住民常利用的山林植物。

一路探尋泰雅祖先居住的痕跡，也可以依照客人的需求安排溯溪攀岩等活動。並結合部落的巴杜之家泰雅風味餐廳、原住民手工藝ＤＩＹ等活動讓一日遊充滿樂趣。

卡曼山農休閒體驗

‧電話：0982-339-102

‧營業項目：遊程規劃、住宿安排

▲野遊崙埤，紅土部落小旅行。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

遊程9：野遊崙埤。紅土部落小旅行

九寮溪原名為破襠溪，泰雅語稱之為Gaba溪，意即「溪水打在石頭上發出的聲音」，是大同鄉公所及崙埤社區發展協會致力推動的生態溪流，未遭污染的原始溪流，上游有瀑布，水量充沛溪水清澈，是苦花與溪哥最佳成長處所，沿溪週邊盡是豐富的植物林相。

當您走完四座別具意義的吊橋後，美麗的戈霸瀑布即在眼前展開，讓人身心舒暢。 走完一趟涓美的步道之後，享用美味的泰雅風味餐，參觀泰雅生活館，各種有趣的傳統文化道具供您拍照打卡，再到部落的工藝坊DIY帶回獨一無二的紀念品，來一趟真實的泰雅人文之旅。

我在原鄉玩攝影-依曼 日露

‧電話：0915-766-398

‧營業項目：遊程接待、住宿安排、露營安排

▲進入泰雅獵人學校一起學習趣味狩獵技能。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

遊程10：九寮溪泰雅獵人學校體驗營

位在宜蘭九寮溪生態教育園區內的泰雅獵人學校，沒有具體的教室和黑板，上課地點是獵人最熟悉的山林與大自然。獵人阿雄（Ashong）自國小就承繼傳統泰雅獵人的道德、觀念及相關知識，包括所有的禁忌與規範。

在獵人學校裡，阿雄會教你分辨好吃的野菜，從升火、烤肉、挑竹子和切割竹筒的過程中，讓你真正的學會利用大自然資源製作各種不同功能的器具，也能學習獵人必備的狩獵技能，利用植物的特性加上簡單的力學，做成陷阱、弓箭和木槍，看似簡單卻蘊含著獵人們的與大自然共存的生活智慧。

泰雅文史發展協會

‧電話：0978-517-360

‧營業項目：遊程接待、高山嚮導、露營安排

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