窗外就是壯闊山景！花蓮火車站前平價旅店「洄瀾窩青年旅舍」 早起還能賞金黃日出

花蓮火車站前面走路只要3分鐘的「洄瀾窩青年旅舍」，有雙人房、四人房、親子房、團體房、背包房，滿足所有旅客需求。不只服務親切溫馨，還提供上山下海各種旅遊體驗，讓來自各地的旅人聚在一起，體驗不一樣的花蓮。

在google map上擁有4.5顆星多達1400則以上評論的平價旅店「洄瀾窩青年旅舍」，是花蓮很熱門的旅店之一。原本聽到這名字時候豬飛以為就是一般的背包客棧，房間是上下層的多人背包房，殊不知….事情沒有我想像的簡單。

這裡除了有單人床背包房、雙人床背包房之外，也有一般飯店有的雙人房、四人房、親子房，符合各種族群的需求，像我就不喜歡多人一起住的背包房，這次入住的雙人房空間挺大的，窗外就是狀闊的中央山脈，風景實在無敵美。

花蓮火車站前 洄瀾窩青年旅舍一樓

這裡提供的不只是住宿，也有多種旅遊體驗，想要上山下海都沒問題，用不同的方式深度認識花蓮。我們參加的鯉魚潭SUP、清水斷崖獨木舟，就是由旅宿協助安排行程。

綠色外觀的9層樓建築就位在花蓮火車站前方，一樓門口有自行車租借，進出旅舍使用房卡管控。一樓牆面提供自行車維修器具，讓有需要的遊客可以自行動手維修。電梯口擺放行程目錄，提供溯溪、登山、賞鯨、獨木舟….各式體驗介紹，直接跟櫃檯預約就行囉。

要特別推薦一下一樓的「Coffee Flash 快閃咖啡」是旅舍的合作夥伴，在花蓮小有名氣，是自家烘焙咖啡豆。我點了小白咖啡（Flat white）喝起來香氣濃郁，很喜歡耶。

二樓check in櫃檯 寬敞工業風空間

check in櫃檯規劃在二樓，以工業風設計打造的寬敞空間，少了冰冷距離感，多了像是回家一樣的親切感。櫃檯人員很熱心，分享花蓮美食地圖、旅遊景點，他們真的很好聊天，聊完以後我又獲得不少隱藏版美食和景點啦。

交誼廳以穿透視覺打造，大量的植栽、大面積彩繪、隨性工業風格，搭配落地窗，讓空間顯得明亮寬敞。在這裡可以認識來自各地的旅人，一起在這個空間裡分享旅遊心得。最特別的是還有一座開放式廚房，不定期提供私廚料理活動。

每個樓梯間用彩繪的花蓮景點打造成拍照打卡點。

豪華雙人房 獨立衛浴附浴缸

這次入住的是雙人房，還沒來之前對於青旅、背包客棧的印象就是空間小，附淋浴間。沒想到這個雙人房讓我驚艷到耶！不只空間寬敞，還有磨匙子打造的浴缸，最棒的是風景實在無敵美，窗外看出去就是山景和花蓮火車站。

窗簾拉開是壯闊山景！中央山脈離我好近啊！早點起床還可以看到日出照映在山頭上，呈現金黃色的美景。

床頭邊用國小桌椅打造溫馨的佈置，還附有茶包、咖啡包、冰箱。入住附有早餐券，可以到鄰近的早餐店用餐。

一入住我就馬上買了旅宿旁邊的曾記麻糬＋快閃咖啡，欣賞著眼前風景，實在是幸福呀。

豪華四人房 獨立衛浴附浴缸

人數3-4人可以選擇這個四人房，舒服的兩張雙人床，空間很大，也有浴缸。房間內的基本設備基本都有，以舒適輕鬆的風格，讓旅人得以好好休息。

八人背包房 （四張雙人床）

比較特別的是背包房有上下舖雙人床的設計，像這間就是四張雙人床的背包房，非常適合親友們一起入住。每個床位設有床頭燈、萬用插座、私人床簾、大型置物櫃。

四人背包房（四張單人床）

如果是個人來旅行就選擇單人床背包房，附有獨立衛浴，舒服許多。

以有溫度的服務為出發點，打造而成的「洄瀾窩青年旅舍」，最方便的是從花蓮火車站走過來只要三分鐘。在這裡的每個旅人都像回到家一樣自在，不管是來度假或是長期停留，都是一個不錯的選擇。把花蓮的特色與文化融入這座建築裡，結合各種特色旅遊，讓遊客可以更加深度認識花蓮，下次安排花蓮旅行不妨可以考慮來這裡喔。

花蓮 洄瀾窩青年旅舍

入住時間：15:00～23:30

退房時間：11:00前

地址：花蓮縣花蓮市國聯一路83號

電話：03-8330186

官網：https://www.facebook.com/FUNGGHAO

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房價查詢：點我

相關資訊：距離花蓮火車站100公尺、無專屬停車場

活動體驗：鯉魚潭SUP、清水斷崖獨木舟

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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