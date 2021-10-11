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走進神秘的河道秘境！豐富生態的「冬山河生態綠舟」宛若來到歐洲小鎮

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG @angel_lin222
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冬山河生態綠舟是一座以森林主題為主，並將冬山河融為一體自然型態的森林公園，視野遼闊、佔地廣大，並保留豐富的自然生態。在園區內調查出多樣不同的物種，包含鳥類、魚類、蛙類、爬蟲類等等，為了保護他們的棲息地與生活環境，冬山河生態綠舟內禁止騎自行車、放風箏、釣魚等會造環境成破壞或影響的行為，以包容區域內所有的生物群為原則，構成特殊的環境生態場域，作全方位的使用。

圖/IG @evachang03
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在園區內可進行賞鳥、搭船探索生態，另可漫步在冬山河鐵路橋、大地遊戲區、賞鳥平台、步道等設施，是具有休閒與自然生態教育意義的森林公園。此外也因為距離宜蘭冬山車站很近，故冬山河生態綠舟時常是旅人們會順道同遊的熱門景點之一。

進入冬山河生態綠舟公園可立即感受到一片的綠意盎然，有寬廣平整的草地、整齊劃一的樹木，另外還有隨處可見的藝術裝置，有梅花鹿、貓頭鷹、獨角獸，還有一支巨大羽毛鋼筆與書本也是熱門拍照造景之一。

圖/IG @chiubaibai
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生態綠舟遊船也是來到冬山河生態綠舟的一大特色活動，一趟航行時間大約15分鐘，會針對冬山河生態綠舟內的冬山河水域做導覽。特別的是除了日間航行之外，在週末及寒暑假期間還有特別的夜間航行體驗；平日的話想要感受夜間航行則是要事先預約洽詢。

圖/IG @angel_lin222
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而另一個最大的亮點就是這個「神秘河道」了！在河道與上方鐵路交叉的涵洞中，原本應該是高架鋼樑的涵洞，經過設計將涵洞重新打造成天然岩洞的景觀，走入岩洞中，能看到陽光照射在水面上及反射到岩石上的光影變幻，隨著水流波動形成了波光粼粼的光影美景，令人相當驚艷！也讓這裡成為熱門的IG打卡景點！

圖/IG @chiavichang
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另外還有濕地教室「噶瑪蘭家屋」、「希望之丘-大樹公」與「希望之丘-瞭望平台」等地可踩點。整體來說，漫步在冬山河生態綠舟公園裡處處是美景，可欣賞到山景與河景相互呼應，形成最美的畫面，看到眼前的綠意是真的會感到著實的放鬆呢！此外也非常最適合闔家來訪郊遊踏青，是個假日帶小孩來走走親近大自然，寓教於樂的好地方。

圖/IG @mikuhsu0417
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圖/IG @luv_0412
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冬山河生態綠舟

地址｜宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號

營業時間｜08:00-18:00

入園費｜30元/人

生態綠舟遊船資訊：

一、日間航行：

首班船09:00、末班船17:30，每30分鐘為一個航次，中午12:30船班休息。

二、夜間航行：

1.定時航班：假日(六、日及國定連續假日)與寒暑假期(寒假期間為每年1月15日至2月底，暑假期間為每年7月1日至8月31日），每日晚間3航班19:30、20:00、20:30，由遊客中心票口現場受理購票，不接受預約。

2.預約航班：每日晚間2航班18:30、19:00，由綠舟賣店受理預約購票，乘客需於預訂搭船日前一星期洽訂，全年不分團客、散客均可預約，額滿為止。

3.預約方式：加入Line ID: 039591363預約夜間船班。

延伸閱讀>>宜蘭晚上去哪玩？精選８個夢幻又迷人「百萬宜蘭夜景」

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