宜蘭美拍新景點！市中心最美園區「蘭陽原創館」　原民美食＋特色市集要筆記

宜蘭市中心新增了一處打卡新亮點！最新登場的「蘭陽原創館」共由9棟歷史建築組成，為首座以原民文化為概念的生活美學園區，雖範圍不大卻擁有能夠拍到飽的場景，還能品嘗原住民創意料理、逛原創市集或展覽，大眾運輸就能到，公園附近還有超可愛的幾米人偶可以搶拍，未來出遊口袋名單又添一！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「蘭陽原創館」位於宜蘭市公所後方，原身為宜蘭縣政府舊員工宿舍，經修復後的空間美度大大升級。搶眼的木門與窗、動物木雕、水鹿彩繪牆等，整體氛圍頗有澎湖熱門地標「篤行十村」的感覺。

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現場有9棟建物，分別提供許多文創手工藝品、原民品牌服飾、手作DIY課程體驗與展覽，也會不定期舉辦市集活動，像是截至10/17的每週六、日就有原創市集可以逛，園區夜晚亮燈時更是浪漫指數破表。

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值得一提的是，園區設有多間原住民複合式餐飲店。「1919原燒料理」主打柴燒煙燻燒烤，除了手作漢堡，以秘製BBQ醬醃製、柴燒而成的帶骨豬肋排更是讓人垂涎三尺；「PAFANA巴法娜」則有阿美族蹦蹦球裝飾店面，還能預約派對房，體驗阿美族慶生歌曲與驚喜。

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「彩虹派對冰」則是消暑好去處，手工冰淇淋及優格讓人吃起來無負擔；「尤莉工坊」則提供茶席、編織等體驗，還能親自敲打竹筒飯，「馬告鹹豬肉香蕉飯」十分適合嘗鮮。另外，只要至「Sinramat醒來吧工作室」消費，也可免費穿泰雅族服飾拍照，還有部落美食「糰原飯丸」、「小米甜甜圈」、「小米吉拿棒」，鹹甜皆宜。

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這處就位於市中心的全新景點交通親民，只要搭乘葛瑪蘭客運791、772或國光客運795，至「宜蘭市公所站」下車步行5分鐘即可，近期安排親子旅遊或一般輕旅行時別錯過啦！

蘭陽原創館（每週二公休）

地址：宜蘭市中山路二段430巷1號（阮義忠台灣故事館旁邊）營業時間：原創市集：即日起至10/17，每週六日14:00-19:00遊客服務中心：10:00-18:00選品店、傳承工坊：11:00-18:00 週五六至19:00複合式餐廳：11:00-19:00 週五六各店家彈性至21:00

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