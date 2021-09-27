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木瓜山林場變身森林遊樂區　池南這裡除了生態豐富還有精彩故事

聯合新聞網 / 行遍天下
鯉魚山步道旁的鯉魚潭是花蓮8景之一的澄潭躍鯉。
鯉魚山步道旁的鯉魚潭是花蓮8景之一的澄潭躍鯉。

【圖／文：行遍天下】

池南森林遊樂區位於花蓮鯉魚潭南側因此得名，這個看似小而美的森林遊樂區其實並不小，轄區範圍包括大約10公頃的池南區與近160公頃的鯉魚山步道區，園區內完整保存各式蒸汽機關車、集材機、流籠、採運機具。這一天為我們解說的是李明軒老師，在池南擔任國家森林解說志工8年，因喜歡台灣山林之美而投入解說志工行列，對於東部林業歷史、植物林相與自然生態都非常熟悉，對於昆蟲、蛙類等自然生態更是如數家珍。

擔任森林解說志工8年的李明軒老師最喜歡池南有木業文化與中低海拔的植物林相的多元性，能同時欣賞人文與自然之美。
擔任森林解說志工8年的李明軒老師最喜歡池南有木業文化與中低海拔的植物林相的多元性，能同時欣賞人文與自然之美。

大自然為教室　近百年歷史花蓮木瓜山林廠變身池南森林遊樂區

老師帶著我們沿途穿梭在步道中，以大自然為教室，從動植生態說到木業歷史，內容十分生動活潑，讓大家感受池南往日風華。

這條平坦的環狀無障礙森林浴步道是園區最受歡迎的步道，兩側有豐富的自然生態，每年春季還是賞螢熱門路線。
這條平坦的環狀無障礙森林浴步道是園區最受歡迎的步道，兩側有豐富的自然生態，每年春季還是賞螢熱門路線。

老師說：「池南森林遊樂區有兩個特色，一是生態資源很豐富；另一個是故事很精彩。生態豐富容易理解，而故事就從遊樂區前身的木瓜山林場而來。」池南地區從1930年代開始伐木，木瓜山上設有「哈崙森林鐵路」，是花蓮山區三座林業鐵路之一，也因此留下許多有趣的故事與伐木歷史。木瓜山林場在1986年停止伐木工作之後，重新規劃為池南森林遊樂區，運用豐富的林業文化資產，設置林業陳列館、集材機具館與體驗教室，戶外區域展示運材蒸汽機關車、蹦蹦車、蒸汽集材機、柴油集材機及流籠等設備，成為花蓮近郊絕佳的森林體驗園區，老師也建議大家到池南旅遊可以事先預約導覽，這樣更能深入瞭解園區歷史，聽到更多精彩有趣的故事。

台灣早期伐木全靠人力，從鑽探、標記到採集的全套設備都在採運機具展示館內，尤其是各式各樣的手工鋸子更令人嘆為觀止。
台灣早期伐木全靠人力，從鑽探、標記到採集的全套設備都在採運機具展示館內，尤其是各式各樣的手工鋸子更令人嘆為觀止。

蒸汽火車頭不管大小朋友都很愛，這裡保存了兩台高山森林鐵道的集材機關車，見證台灣早期伐木歷史與歲月風華。
蒸汽火車頭不管大小朋友都很愛，這裡保存了兩台高山森林鐵道的集材機關車，見證台灣早期伐木歷史與歲月風華。

全台唯一德國製造的蹦蹦車，藍白色彩在翠綠森林中非常顯眼，雖然只有靜態展示，依舊是最佳的拍照打卡地點。
全台唯一德國製造的蹦蹦車，藍白色彩在翠綠森林中非常顯眼，雖然只有靜態展示，依舊是最佳的拍照打卡地點。

來池南森林遊樂區，不能錯過2大特色，除了豐富的自然生態，當然還有精彩的人文故事，步道內有常見超過8種鳥類，再加上中低海拔的植物林相，建構完整的生態體系，而木瓜山林場更是花蓮3大林廠之一，如果你也喜歡聽台灣的老故事，來池南一定不會讓你失望。

漫步在舊時森林鐵路上，一邊聽著李明軒老師訴說台灣老故事，記得要事先預約。
漫步在舊時森林鐵路上，一邊聽著李明軒老師訴說台灣老故事，記得要事先預約。

　

景點推薦

池南國家森林遊樂區

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村林園路65號

電話：03-864-1594

網址：池南國家森林遊樂區

營時：08:00-17:00

價位：門票平日40元、假日50元。停車費大型車100元，小型車50元，機車20元

備註：園區內禁止飲食，並需全程戴口罩，室內展覽空間有總量管制

　

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森林遊樂區 步道 美景

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木瓜山林場變身森林遊樂區　池南這裡除了生態豐富還有精彩故事

池南森林遊樂區位於花蓮鯉魚潭南側因此得名，這個看似小而美的森林遊樂區其實並不小，轄區範圍包括大約10公頃的池南區與近160公頃的鯉魚山步道區，園區內完整保存各式蒸汽機關車、集材機、流籠、採運機具。這一天為我們解說的是李明軒老師，在池南擔任國家森林解說志工8年，因喜歡台灣山林之美而投入解說志工行列，對於東部林業歷史、植物林相與自然生態都非常熟悉，對於昆蟲、蛙類等自然生態更是如數家珍。

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