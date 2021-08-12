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台東人注意！史上第一次專屬你們的熱氣球嘉年華

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今年的台東熱氣球嘉年華很不一樣，有兩波不同的地點，而且屬於台東人限定；圖片／台灣國際熱氣球嘉年華官網
今年的台東熱氣球嘉年華很不一樣，有兩波不同的地點，而且屬於台東人限定；圖片／台灣國際熱氣球嘉年華官網

「台灣國際熱氣球嘉年華」是台東重要的旅遊盛事，今年8/7～9/12將繼續舉辦，但在剛解除三級警戒的情況下，為了讓在地鄉親安心、保障大家的健康，宣布今年「限定台東人參加」，成為台東縣民專屬的熱氣球遊樂園

2011年13顆飛行成功的熱氣球，展開了台東熱氣球嘉年華的故事第一頁，接下還設置飛行學校培養台灣的熱氣球飛行員、讓遊客搭上熱氣球空中遊覽、結合光雕音樂會、到各地亮相演出等，台東熱氣球越來越豐富精彩，也成功吸引了國際旅客的目光。

就在今年，熱氣球嘉年華要回到初衷，回饋台東的土地和鄉親，讓張開手歡迎遊客的台東人，也能避開人潮和塞車，親自搭上熱氣球看看家鄉的美。外地遊客雖不能進入會場，但可以在管制範圍外觀看熱氣球。

特別的是，今年有兩波活動，第一波從8/7開始在池上牧野渡假村舉辦熱氣球繫留預約體驗。第二波則於8/14～9 /12移回大家熟悉的鹿野高台繼續提供繫留預約體驗。預約僅開放網路購票，不開放現場售票。

所有熱氣球活動都有完備防疫措施，如「實名制、量體溫、酒精乾洗手」並配戴口罩、保持社交距離以及搭乘時不交談，也會實施入口管制與人數總量管制，凡設籍台東或於台東工作、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件可進入。

另外，熱氣球嘉年華特別感謝辛勞的醫護人員與在地鄉親的協助，每日每場次將保留20個名額給台東縣醫護人員及池上、關山、鹿野、延平鄉、海端鄉的在地鄉親搭乘，醫護人員出示工作證明、在地鄉親出示身分證件即可免費搭乘。

【購票資訊】

熱氣球繫留體驗．8 /1上午10點起開放預購．因疫情關係，今年僅開放網路預約，不開放現場售票．預購資格：設籍台東或於台東縣內服務、工作、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件皆可以優惠價新台幣500 元進行預約購買，搭乘成功後縣府還加碼贈送5,000 枚TTPUSH台東金幣．預購平台：臺東慢漫遊網站

【相關網址】

臺灣熱氣球嘉年華官方網站FACEBOOK

Edit／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196101

熱氣球 遊樂園 綠島

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