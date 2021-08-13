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最險公路「九彎十八拐」先別怕！慢慢開賞湖中之島，還能遠眺龜山島

聯合新聞網 / 行遍天下
九彎十八拐的北宜公路雖然被評為最險公路，但是沿途的秀麗景致到俯瞰蘭陽平原、龜山島無敵海景，絕對讓你收穫滿滿。
九彎十八拐的北宜公路雖然被評為最險公路，但是沿途的秀麗景致到俯瞰蘭陽平原、龜山島無敵海景，絕對讓你收穫滿滿。

【圖／文：行遍天下】

北宜公路素以「九彎十八拐」聞名，是連接新北與宜蘭的公路，全長58公里，屬於台9線的一部分。從新北新店碧潭一路往宜蘭頭城行駛，彷彿穿梭兩個世界:城市到田野，沿途風景壯闊多樣，從綠意盎然的山景、茶園、石碇千島湖，到俯瞰蘭陽平原、龜山島無敵海景，大山大海的景象，讓人心曠神怡，充滿驚喜。

九彎十八拐上的壯闊景致　蘭陽平原、龜山島盡收眼底

前往千島湖需在北宜27K左右轉進塗潭道路，沿線指標清楚，若是想空拍千島湖美景，攝影書豪的小秘竅是在快到千島湖觀景台前，找處風景不錯、也方便好停車的點，升空空拍機往千島湖飛去，這樣才能拍到千島湖全景，也能節省空拍機電力。出發前，下載「Windy」app，點選路線上的天氣預報，可以精準掌握每個地點、每個時段的陰晴雨況和風速，是喜歡戶外旅行拍照的好幫手。

穿過蜿蜒公路、經過茶園，宛若湖中之島的石碇千島湖，吸引很多空拍好手前往拍攝。
穿過蜿蜒公路、經過茶園，宛若湖中之島的石碇千島湖，吸引很多空拍好手前往拍攝。

九彎十八拐以髮夾彎聞名，從坪林往頭城行駛，沿公路盤旋下山，一旁即可看見無敵海景。
九彎十八拐以髮夾彎聞名，從坪林往頭城行駛，沿公路盤旋下山，一旁即可看見無敵海景。

北宜公路上另一個空拍美景，是26.5K新北與宜蘭交界，可見金面山、龜山島與蘭陽平原，此後進入九彎十八拐，下金面山抵達蘭陽平原，但也許是近年車道的拓寬修整，增加了九彎十八拐的行車安全。沒有空拍機的人也不用灰心，石牌縣界公園觀景台非常便民，讓你用手機也能鳥瞰蘭陽平原。雪隧已取代北宜，成為往返台北宜蘭的主要道路，但山路彎道吸引許多機車族上山跑山，成為公路上的特殊風景，雖然大多數都很守規矩，開車仍需特別留心。

北宜公路的起點的碧潭，可以走上吊橋俯瞰河岸美景。
北宜公路的起點的碧潭，可以走上吊橋俯瞰河岸美景。

北宜公路上可見許多茶園，因氣候適宜、又位於水源保護區的優勢，出產高品質文山包種茶，香氣濃郁。
北宜公路上可見許多茶園，因氣候適宜、又位於水源保護區的優勢，出產高品質文山包種茶，香氣濃郁。

位於新北坪林與宜蘭頭城交界處，站上便民好走的觀景台，即可俯瞰蘭陽平原、遠眺龜山島。
位於新北坪林與宜蘭頭城交界處，站上便民好走的觀景台，即可俯瞰蘭陽平原、遠眺龜山島。

僅200公尺的坪林老街，隨處可見石頭厝，這裡販售聞名全台的坪林包種茶及各式茶料理。
僅200公尺的坪林老街，隨處可見石頭厝，這裡販售聞名全台的坪林包種茶及各式茶料理。

除了賞美景，北宜公路也常常出現重機以及追焦的攝影愛好者。
除了賞美景，北宜公路也常常出現重機以及追焦的攝影愛好者。

　

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公路 龜山島 美景

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