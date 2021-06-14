獨享整座山頭！ 宜蘭「清水模建築」擁自然原始生態農場 還有「無蚊」秘密武器
【圖／文：行遍天下】
位於宜蘭山谷間的三富休閒農場占地14公頃，入住即獨享整座山頭。2020年落成紫森林旅宿，清水模風格巧妙融入大自然，讓綠意成為窗外最美風景。農場主人徐文良30多年前買下這塊地，做休閒農場、露營區，為了恢復山林原貌，他2005年忍痛收掉賺錢的烤肉露營生意，一步一腳印逐步恢復園區棲地環境，造就今日的螢火蟲天堂。
自然生態豐富不怕蚊擾
4、5月正值螢火蟲大爆發的季節，在紫森林旅宿賞螢很方便，散步3分鐘就能抵達賞螢熱點，漫天飛舞的模樣，非常震撼！甚至旅宿旁就有機會看到螢火蟲，令人驚豔。隨著天氣愈熱，親水池不只能玩水，營造溪流自然生態，池中可觀蝦蟹青蛙，生態豐富，以及大片的落羽松、黑板樹、青楓森林步道環繞，拍照十分夢幻。
為了營造適合螢火蟲的棲息環境，徐文良在農場多處規劃小水塘，但又要避免蚊蟲滋生，所以自創研發「生態防蚊桶」，設置在園區各個角落，養大肚魚吃蚊子幼蟲孑孓。效果奇佳！自然原始的休閒農場，夜晚不用點蚊香，看螢火蟲時更沒有惱人的蚊子叮咬。
農場環境好，位於冬山河上游、水質純淨，一旁就是仁山植物園。園內親水池水深及膝，適合親子戲水，其實池溪流生態，還真的可以看到螃蟹和小蝦悠游其中，周邊夜晚也有許多青蛙，農場曾記錄發現過22種青蛙。
柚花柚子入菜添風味
徐文良熱愛農場生活，笑說：「現在連叫我去羅東夜市，都不習慣，人太多啦。」住慣農場，平常聽的是蟲鳴鳥叫，夜晚則有蛙鳴貓頭鷹叫，而不是人聲鼎沸，雖然農場也能容納不少旅客，但徐文良用心規畫步道動線，分流旅客，讓大家都能有寬廣的空間享受自然。
為了升級服務品質，依著環境建造了紫森林旅宿，客房空間寬敞、床也加大，並使用友善環境的備品，窗外的落羽松，都是原本就在農場的老樹，房裡房外欣賞各有不同感受，建築清水模設計簡約，自然採光、通風優良，10人以上還可以獨立包棟，處處讓人感受到：「紫森林旅宿是我們對這片山林的情感。」
農場不灑農藥、除草劑，老欉柚樹的花、果、皮、葉、枝也都全利用，做成特色果醬、飲品、冰沙、蛋糕，9月左右園區還有柚子可以採收，讓人從吃到玩都能感受到農場的友善生活。
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紫森林旅宿 – 三富休閒農場
地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷88號
電話：03-958-8690
營時：入退房時間15:00／11:00
價位：初夏旅行趣專案，6/30前，紫屋館或欒樹館住宿一晚、早餐、晚餐、夜間生態導覽及下列二選一：紫森林下午茶，或彩繪青蛙DIY+彩虹星砂瓶DIY，雙人房平日每人2,500元，假日每人3,050元四人房平日每人1,850元，假日每人2,500元。
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