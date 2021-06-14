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獨享整座山頭！　宜蘭「清水模建築」擁自然原始生態農場 還有「無蚊」秘密武器

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

位於宜蘭山谷間的三富休閒農場占地14公頃，入住即獨享整座山頭。2020年落成紫森林旅宿，清水模風格巧妙融入大自然，讓綠意成為窗外最美風景。農場主人徐文良30多年前買下這塊地，做休閒農場、露營區，為了恢復山林原貌，他2005年忍痛收掉賺錢的烤肉露營生意，一步一腳印逐步恢復園區棲地環境，造就今日的螢火蟲天堂。

獨佔一整座山頭的紫森林旅宿具有寬闊的視野與生態景觀。
獨佔一整座山頭的紫森林旅宿具有寬闊的視野與生態景觀。

自然生態豐富不怕蚊擾

4、5月正值螢火蟲大爆發的季節，在紫森林旅宿賞螢很方便，散步3分鐘就能抵達賞螢熱點，漫天飛舞的模樣，非常震撼！甚至旅宿旁就有機會看到螢火蟲，令人驚豔。隨著天氣愈熱，親水池不只能玩水，營造溪流自然生態，池中可觀蝦蟹青蛙，生態豐富，以及大片的落羽松、黑板樹、青楓森林步道環繞，拍照十分夢幻。

農場步道四通八達，處處可見高聳入天的落羽松等多種樹木，水塘裡也養著許多魚兒，慢步園區很悠閒。
農場步道四通八達，處處可見高聳入天的落羽松等多種樹木，水塘裡也養著許多魚兒，慢步園區很悠閒。

為了營造適合螢火蟲的棲息環境，徐文良在農場多處規劃小水塘，但又要避免蚊蟲滋生，所以自創研發「生態防蚊桶」，設置在園區各個角落，養大肚魚吃蚊子幼蟲孑孓。效果奇佳！自然原始的休閒農場，夜晚不用點蚊香，看螢火蟲時更沒有惱人的蚊子叮咬。

每年春夏之際是賞螢火蟲最好時機。
每年春夏之際是賞螢火蟲最好時機。

農場場長徐文良巡視園區時，展示他家沒有蚊子的秘密武器「生態防蚊桶」，養大肚魚吃孑孓一級棒。
農場場長徐文良巡視園區時，展示他家沒有蚊子的秘密武器「生態防蚊桶」，養大肚魚吃孑孓一級棒。

農場環境好，位於冬山河上游、水質純淨，一旁就是仁山植物園。園內親水池水深及膝，適合親子戲水，其實池溪流生態，還真的可以看到螃蟹和小蝦悠游其中，周邊夜晚也有許多青蛙，農場曾記錄發現過22種青蛙。

藍色翅膀、細細身體有綠色金屬光澤的白痣珈蟌生活在乾淨溪流旁。
藍色翅膀、細細身體有綠色金屬光澤的白痣珈蟌生活在乾淨溪流旁。

親水池不只能玩水，能看到蝦與蟹生態。
親水池不只能玩水，能看到蝦與蟹生態。

柚花柚子入菜添風味

徐文良熱愛農場生活，笑說：「現在連叫我去羅東夜市，都不習慣，人太多啦。」住慣農場，平常聽的是蟲鳴鳥叫，夜晚則有蛙鳴貓頭鷹叫，而不是人聲鼎沸，雖然農場也能容納不少旅客，但徐文良用心規畫步道動線，分流旅客，讓大家都能有寬廣的空間享受自然。

除了建築附近大片落羽松，多走兩步就進入茂密的黑板樹、青楓等原始森林步道。
除了建築附近大片落羽松，多走兩步就進入茂密的黑板樹、青楓等原始森林步道。

為了升級服務品質，依著環境建造了紫森林旅宿，客房空間寬敞、床也加大，並使用友善環境的備品，窗外的落羽松，都是原本就在農場的老樹，房裡房外欣賞各有不同感受，建築清水模設計簡約，自然採光、通風優良，10人以上還可以獨立包棟，處處讓人感受到：「紫森林旅宿是我們對這片山林的情感。」

綠樹環繞清水模旅宿，享受一方清幽。
綠樹環繞清水模旅宿，享受一方清幽。

紫屋一樓房型面對落羽松林有戶外露台可在此伸展肢體感受自然生命力。
紫屋一樓房型面對落羽松林有戶外露台可在此伸展肢體感受自然生命力。

徐文良將園區枯死樹木再利用，放在大廳成為裝飾品。
徐文良將園區枯死樹木再利用，放在大廳成為裝飾品。

農場不灑農藥、除草劑，老欉柚樹的花、果、皮、葉、枝也都全利用，做成特色果醬、飲品、冰沙、蛋糕，9月左右園區還有柚子可以採收，讓人從吃到玩都能感受到農場的友善生活。

農場提供蔥油雞、鬼頭刀魚排等套餐，逛累肚子餓也不怕。
農場提供蔥油雞、鬼頭刀魚排等套餐，逛累肚子餓也不怕。

紫森林咖啡廳將柚花入菜，打成冰沙非常順口。
紫森林咖啡廳將柚花入菜，打成冰沙非常順口。

　

景點推薦

紫森林旅宿 – 三富休閒農場

地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷88號

電話：03-958-8690

粉專：紫森林旅宿 – 三富休閒農場

營時：入退房時間15:00／11:00

價位：初夏旅行趣專案，6/30前，紫屋館或欒樹館住宿一晚、早餐、晚餐、夜間生態導覽及下列二選一：紫森林下午茶，或彩繪青蛙DIY+彩虹星砂瓶DIY，雙人房平日每人2,500元，假日每人3,050元四人房平日每人1,850元，假日每人2,500元。

　

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螢火蟲 步道 露營

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