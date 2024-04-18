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全台貓奴狗奴暴動！2024話題新展《極度日常》登陸屏東 療癒系「14米高巨貓裝置」領軍「超巨黑柴+屋頂躺貓」熱鬧到7月
終於來了！屏東看海美術館療癒系新展《極度日常》將於4/20起萌翻登場，除了屋頂上橫躺的愜意巨貓外，更有高達「14米貓貓裝置」壯觀亮相，不論是貓派還是狗派看到都會尖叫「可愛到不行啦！」
一路療癒到夏日！位於屏東車城的「看海美術館」2024最受矚目展覽將於4/20賣萌開展，本次《極度日常》邀請到兩位日本知名雕刻藝術家的可愛創作共同展出，讓到訪者都能沉浸在充滿狗狗貓貓的療癒空間裡。從橋本美緒（はしもとみお）和花房櫻（花房さくら）兩位雕刻大師的作品中，能夠看到寫實的貓狗神情與生動靈魂，細膩到每一根毛髮都彷彿具有生命力。
而《極度日常》的「2大超巨型貓貓裝置」更為展覽揭開神秘面紗，身長達4米的嫵媚貓貓斜躺在屋頂上，還有屏東海口港旁的高14米「二貓充氣裝置」，看似擁抱的溫馨情景，實則是養貓人眼中的挑釁開打動作。再為狗派人士加碼，特別於看海美術館外側展出高2.4米的「超大型充氣黑柴」可以打卡。而本次《極度日常 屏東展》將自4/20開展，並預計會一路展到7/28。
此外，展場也有紀念小物可供購買留念，像是藝術小方巾、可愛貓貓盲盒、全球首賣的必收藏扭蛋等。另有展場限定「貓咪燒」，將大師藝術作品還原成小點心，一份內有原味、卡士達和巧克力三種口味。
看海美術館《極度日常》展覽資訊
展覽地點：看海美術館
展覽時間：2024/4/20～7/28 10:00-18:00（週二休館）
展覽資訊：https://www.amazing-pingtung.com/ultra-daily
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