快訊

台積電重訊公告花蓮災損 預估將在第2季認列相關地震損失30億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台貓奴狗奴暴動！2024話題新展《極度日常》登陸屏東 療癒系「14米高巨貓裝置」領軍「超巨黑柴+屋頂躺貓」熱鬧到7月

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自落山風之吹風看海地粉絲頁及展覽官網
圖／摘自落山風之吹風看海地粉絲頁展覽官網

終於來了！屏東看海美術館療癒系新展《極度日常》將於4/20起萌翻登場，除了屋頂上橫躺的愜意巨貓外，更有高達「14米貓貓裝置」壯觀亮相，不論是貓派還是狗派看到都會尖叫「可愛到不行啦！」

花房櫻（花房さくら）作品「伴侶貓」。圖／摘自展覽官網
花房櫻（花房さくら）作品「伴侶貓」。圖／摘自展覽官網

圖／摘自落山風之吹風看海地粉絲頁
圖／摘自落山風之吹風看海地粉絲頁

圖／摘自落山風之吹風看海地粉絲頁
圖／摘自落山風之吹風看海地粉絲頁

一路療癒到夏日！位於屏東車城的「看海美術館」2024最受矚目展覽將於4/20賣萌開展，本次《極度日常》邀請到兩位日本知名雕刻藝術家的可愛創作共同展出，讓到訪者都能沉浸在充滿狗狗貓貓的療癒空間裡。從橋本美緒（はしもとみお）和花房櫻（花房さくら）兩位雕刻大師的作品中，能夠看到寫實的貓狗神情與生動靈魂，細膩到每一根毛髮都彷彿具有生命力。

花房櫻（花房さくら）作品「干支」。圖／摘自展覽官網
花房櫻（花房さくら）作品「干支」。圖／摘自展覽官網

橋本美緒（はしもとみお）作品「叼著魚的貓」。圖／摘自展覽官網
橋本美緒（はしもとみお）作品「叼著魚的貓」。圖／摘自展覽官網

橋本美緒（はしもとみお）作品「月」。圖／摘自展覽官網
橋本美緒（はしもとみお）作品「月」。圖／摘自展覽官網

而《極度日常》的「2大超巨型貓貓裝置」更為展覽揭開神秘面紗，身長達4米的嫵媚貓貓斜躺在屋頂上，還有屏東海口港旁的高14米「二貓充氣裝置」，看似擁抱的溫馨情景，實則是養貓人眼中的挑釁開打動作。再為狗派人士加碼，特別於看海美術館外側展出高2.4米的「超大型充氣黑柴」可以打卡。而本次《極度日常 屏東展》將自4/20開展，並預計會一路展到7/28。

位於看海美術館藝術店舖入口，身長達4米的屋頂巨貓為展覽增添超強看點。圖／摘自展覽官網
位於看海美術館藝術店舖入口，身長達4米的屋頂巨貓為展覽增添超強看點。圖／摘自展覽官網

14米高的「貓貓裝置」設在看海美術館廣場。圖／摘自展覽官網
14米高的「貓貓裝置」設在看海美術館廣場。圖／摘自展覽官網

高2.4米「超大型黑柴裝置」。圖／摘自展覽官網
高2.4米「超大型黑柴裝置」。圖／摘自展覽官網

此外，展場也有紀念小物可供購買留念，像是藝術小方巾、可愛貓貓盲盒、全球首賣的必收藏扭蛋等。另有展場限定「貓咪燒」，將大師藝術作品還原成小點心，一份內有原味、卡士達和巧克力三種口味。

展場限定「貓咪燒」。圖／摘自展覽官網
展場限定「貓咪燒」。圖／摘自展覽官網

「貓咪燒」造型發想的作品原圖。圖／摘自展覽官網
「貓咪燒」造型發想的作品原圖。圖／摘自展覽官網

看海美術館《極度日常》展覽資訊

展覽地點：看海美術館

展覽時間：2024/4/20～7/28 10:00-18:00（週二休館）

展覽資訊：https://www.amazing-pingtung.com/ultra-daily

圖／摘自落山風之吹風看海地粉絲頁
圖／摘自落山風之吹風看海地粉絲頁

編輯推薦

屏東旅遊 展覽 巧克力 熱門打卡 美術館

相關新聞

全台貓奴狗奴暴動！2024話題新展《極度日常》登陸屏東 療癒系「14米高巨貓裝置」領軍「超巨黑柴+屋頂躺貓」熱鬧到7月

終於來了！屏東看海美術館療癒系新展《極度日常》將於4/20起萌翻登場，除了屋頂上橫躺的愜意巨貓外，更有高達「14米貓貓裝置」壯觀亮相，不論是貓派還是狗派看到都會尖叫「可愛到不行啦！」

全台唯一入榜！高雄旅遊 入選「亞太8大便宜又好玩城市」

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄觀光CP值爆表冠全台！近日國際知名訂房平台 Agoda 根據連假平均住宿費，公布亞太地區國家最便宜好玩的8座城市，包括泰國的烏隆他尼、印尼的泗水、越南的順化、馬來西亞的古晉

香菜控別錯過！ 高雄知名中餐廳推「香菜滿漢全席」 好評延長至5/12母親節也吃得到

香菜控別錯過！ 高雄知名中餐廳推「香菜滿漢全席」 好評延長至5/12母親節也吃得到

寶可夢訓練家衝！超商主題店改裝變身「南部寶可夢中心」 滿滿皮卡丘、遊戲機台、周邊商品要朝聖

寶可夢訓練家衝！位於高雄左營的「7-ELEVEN 寶可夢主題店」經過全新裝潢與設計吸睛亮相，店內外充斥著滿滿皮卡丘，周邊商品齊全到被網友堪比是「南部的寶可夢中心」。

誤闖奇幻精靈世界！屏東一日遊 枋山獅子鄉必吃美食、必玩景點推薦

屏東在台灣的最南端，有著南國熱情的太陽，也有療癒的大海，然而最為人所知的旅遊景點通常是墾丁、恆春，但你知道再去這些熱門景點的路上，還有小鄉鎮也很值得作為屏東一日遊的地點嗎？枋寮、枋山、獅子鄉，都是在前往墾丁恆春的必經之路，小鄉鎮的人情和在地獨有的文化秘密，必須下車走一趟感受才行，快安排一趟南國之旅，親自趟上這些鄉鎮吧！

屏東人氣精緻鍋物！手工火鍋料口感迷人 多款湯底暖心又暖胃

不論是夏天還是冬天，來上一碗暖暖的鍋物絕對是生活中最幸福的事，而位於屏東的【牛園火鍋】，以獨特的手工火鍋料與各種誘人的湯底聞名，不僅是許多在地人的聚餐首選，更吸引了不少外地饕客前來嚐鮮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。