全台貓奴狗奴暴動！2024話題新展《極度日常》登陸屏東 療癒系「14米高巨貓裝置」領軍「超巨黑柴+屋頂躺貓」熱鬧到7月

屏東在台灣的最南端，有著南國熱情的太陽，也有療癒的大海，然而最為人所知的旅遊景點通常是墾丁、恆春，但你知道再去這些熱門景點的路上，還有小鄉鎮也很值得作為屏東一日遊的地點嗎？枋寮、枋山、獅子鄉，都是在前往墾丁恆春的必經之路，小鄉鎮的人情和在地獨有的文化秘密，必須下車走一趟感受才行，快安排一趟南國之旅，親自趟上這些鄉鎮吧！

2024-04-15 10:01