誤闖奇幻精靈世界！屏東一日遊 枋山獅子鄉必吃美食、必玩景點推薦

屏東在台灣的最南端，有著南國熱情的太陽，也有療癒的大海，然而最為人所知的旅遊景點通常是墾丁、恆春，但你知道再去這些熱門景點的路上，還有小鄉鎮也很值得作為屏東一日遊的地點嗎？枋寮、枋山、獅子鄉，都是在前往墾丁恆春的必經之路，小鄉鎮的人情和在地獨有的文化秘密，必須下車走一趟感受才行，快安排一趟南國之旅，親自趟上這些鄉鎮吧！

艾米達精靈谷茶樹莊園

你一定不知道屏東居然有個精靈的聚落，踏進園區好像來到奇幻世界，這裡到處都是大大小小的精靈，還有粉紅城堡、宮殿和蘑菇森林，莊園入口處還有精靈帽、披風，讓遊客都可以化身成小精靈在園區裡飛來飛去，超可愛的景點，千萬別錯過ㄚ~

圖 / IG @lan__1225

地址：屏東縣新埤鄉屏118鄉道

電話：08-798-2340

營業時間：10:00~17:30 (週三公休)

停車：庭院旁邊有專屬停車場

雙流國家森林遊樂區

雙流國家森林遊樂園顧名思義是兩條溪匯流之處，而步道盡頭更是有一條水量充沛的瀑布，成為造訪此的地的終點目標，因整個森林遊樂區高低落差，使得地形多樣、生態多元，走在裡頭可以觀察到許多生物，看見不同自然景觀，推薦「凹豆咖」來屏東玩可以踩點！

圖片來源：台灣山林悠遊網

圖片來源：台灣山林悠遊網

地址：屏東縣獅子鄉丹路村丹路二巷23號

開放時間：08:00-17:00

別有洞天咖啡館

擁有藍天大海這塊天然的佈景，怎能不好好利用呢？別有洞天咖啡館集合各種網美打卡拍照必備的裝置藝術，有漂流木鞦韆、天空階梯、傳送門，時下最流行的拍照景場一次全包，穿過商店後才會看見茅草小屋，像是來到峇里島，度假感滿點！

圖 / IG @jamienew523

圖 / IG @yachun029

圖 / IG @yachun029

店家名稱：別有洞天咖啡館

所在地址：屏東縣枋山鄉南和路80號

營業時間：09:00-18:00

咖啡朗 Coffee Lounge

這間位在枋山的秘境咖啡，超美海景配上南國的太陽，實在太舒服！小巧的店面，卻能一眼直接望向太平洋，店內除了咖啡也有正餐甜食可以享用，點一杯大家推薦的「蘋果美式」聽著療癒的海聲，怎麼捨得離開呢！

圖 / IG @marufoo_d

圖 / IG @marufoo_d

地址：屏東縣枋山鄉枋山路15號

營業時間：週四至週一上午10:00 – 下午8:00（週二、三公休）

愛琴海岸海景咖啡餐廳

擁有第一排無敵海景的愛情海岸海景咖啡餐廳，假日來沒訂位是絕對沒有位置的，有著地中海風格的餐廳，處處都是拍照得好地方，不過既然來了當然要選可以看到海景的戶外座位區呀！入園每人有低消，幼稚園以下不需要，其實一個下午就能在這耗上好一陣子，趁太陽下山之前入座，同時欣賞夕陽餘暉是不是也很棒呢

圖 / IG @yu_zhen11.13

圖片來源：FB 愛琴海岸海景休閒渡假園區

圖片來源：FB 愛琴海岸海景休閒渡假園區

地址： 屏東縣枋山鄉中山路三段37號

營業時間：平日10:00-19:30 六日08:00-20:30，假日只能現場排隊。

門票：低消100元

樹下餐桌

你知道在屏東獅子鄉的部落裡，有一間隱藏版的原民料理嗎？外觀是一間黑色鐵皮屋，沒有太精緻的裝潢，開車過去可能不小心會錯過，但這種往往就是厲害的餐廳呀！看似在庭院中，還有一棵茄苳樹，樹下著一張餐桌，餐點主要以排餐為主，口味上也很特別，店內桌數不多，記得先訂位免得撲空啦～

圖 / IG @du_a_goon

圖 ／IG ＠rez375

地址： 屏東縣獅子鄉獅子三巷15號

電話：08 8761560

FB粉絲團：樹下餐桌

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:00（週一、週二公休）

延伸閱讀>>屏東住宿｜恆春高cp值住宿推薦，七大特色住宿讓你的旅行更加分

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」