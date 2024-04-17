聽新聞
test
0:00 / 0:00
香菜控別錯過！ 高雄知名中餐廳推「香菜滿漢全席」 好評延長至5/12母親節也吃得到
香菜控一口氣吃爆！ 高雄悅品中餐廳4月份推出香菜宴，從香菜魚翅餃、香菜炸春捲等系列餐點，一直到香菜蛋塔、香菜鹹檸七等創新口味統統有，原訂至4月底截止，好評不斷再延長，連母親節檔期也能吃得到囉！
評價兩極的香菜，獨特的香氣讓喜愛的朋友愛不釋手，高雄的「悅品中餐廳」4月起推出一系列香菜港點與系列大菜，例如招牌蝦餃是透過針管由顧客自行添入香菜綠色醬汁，香菜炸春捲及腐皮蝦捲則將新鮮香菜融入肉餡、蝦漿等一同包覆，而視覺最衝擊的香菜蛋塔，則在傳統港式蛋塔融入香菜醬一起烘培，出爐後又再加新鮮香菜。
悅品4月推出各式港點加香菜宴的滿漢全席，「香菜季套餐」優惠套組599元，有香菜晶瑩蝦餃、香菜魚翅餃、香菜炸春捲、香菜腐皮蝦捲，還有香菜蛋，並在香菜季期間也會在每桌供應一碟香菜檸檬辣椒醬，客人可隨喜好自行沾取。
香菜季餐點由主廚選用多道港點料理進行口味研發，原訂於4/30截止，好評再延長至5/12，讓母親節檔期除了能嚐到主廚精心設計菜色，也能讓香菜控一口氣能吃到多道美味！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言