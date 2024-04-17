香菜控別錯過！ 高雄知名中餐廳推「香菜滿漢全席」 好評延長至5/12母親節也吃得到

香菜控一口氣吃爆！ 高雄悅品中餐廳4月份推出香菜宴，從香菜魚翅餃、香菜炸春捲等系列餐點，一直到香菜蛋塔、香菜鹹檸七等創新口味統統有，原訂至4月底截止，好評不斷再延長，連母親節檔期也能吃得到囉！

圖／悅品中餐廳提供

評價兩極的香菜，獨特的香氣讓喜愛的朋友愛不釋手，高雄的「悅品中餐廳」4月起推出一系列香菜港點與系列大菜，例如招牌蝦餃是透過針管由顧客自行添入香菜綠色醬汁，香菜炸春捲及腐皮蝦捲則將新鮮香菜融入肉餡、蝦漿等一同包覆，而視覺最衝擊的香菜蛋塔，則在傳統港式蛋塔融入香菜醬一起烘培，出爐後又再加新鮮香菜。

圖／悅品中餐廳提供

圖／悅品中餐廳提供

悅品4月推出各式港點加香菜宴的滿漢全席，「香菜季套餐」優惠套組599元，有香菜晶瑩蝦餃、香菜魚翅餃、香菜炸春捲、香菜腐皮蝦捲，還有香菜蛋，並在香菜季期間也會在每桌供應一碟香菜檸檬辣椒醬，客人可隨喜好自行沾取。

香菜季餐點由主廚選用多道港點料理進行口味研發，原訂於4/30截止，好評再延長至5/12，讓母親節檔期除了能嚐到主廚精心設計菜色，也能讓香菜控一口氣能吃到多道美味！

圖／悅品中餐廳提供