四月嗨起來！屏東春天音樂慶典 「台灣祭+三大日音樂節」接力飆唱

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天就是要來屏東聽音樂！屏東二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月份起連續二週接續登場，4/4~4/6台灣祭在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾；4/12~4/14三大日音樂節在屏東市縣立體育館前草地熱力開唱，一南一北音樂盛事將從國境之南席捲全台！

▲屏東春天音樂慶典-台灣祭、三大日音樂節，眾星雲集（圖為資料照）。 圖：屏東縣政府／提供

屏東縣政府表示，台灣祭邁入第四屆，已成為新一代樂迷每年必朝聖的重要行程，為滿足樂迷心中的期待，今年台灣祭推出更多元的演出陣容，除了百萬天團美秀集團、金曲獎最佳樂團滅火器、拍謝少年等百組樂團，今年還邀請知名國際藝人跨海前來參與演出，包括回春丹、Fine 樂團，唱過火紅動漫火影忍者主題曲的日本龐克天團 SABOTEN，義大利新潮流 NOCTAE，泰國火紅重搖滾勁旅 Defying Decay 等超強陣容。

此外，還有超瘋狂演出組合，有台語龐克隨性樂團搭配金曲台語歌王施文彬，由賤葆領軍的 Youtuber 大軍：蛇丸、松鼠、小尾巴、洋蔥、Fred 、胡椒、騏哥組成豪華樂團上演歌廳秀，腦動大開又趣味無限的演出超強陣容讓樂迷紛紛表示： 「這陣容真的一屆比一屆還狂」、「明年要辦到宇宙規模了嗎？」。

▲兩大音樂品牌接力嗨翻南台灣（圖為資料照）。 圖：屏東縣政府／提供

台灣祭除了有百多組樂團輪番演出外，4/4~4/6三天周邊都有趣味活動，首日登場的是南國歌王大賽，吸引超過百人參加，第二天跟第三天則是台灣祭傳統活動全明星躲避球登場，來自全國30組堅強隊伍將在墾丁熱血開打。另舉辦「南方大唱」全國原創音樂大獎賽，也將在4/6台灣祭現場舉辦冠軍賽，前三名除了有高額獎金外，今年獲得冠軍的隊伍將代表台灣前往神戶參加「 Coming Kobe」音樂祭演出。

屏東三大日音樂節則接續4/12~4/14在屏東市縣立體育館草地開唱。屏東縣政府指出，三大日音樂節以流行音樂演出為主，今年卡司堅強眾星雲集，祭出14組藝人輪番上陣，包括溫嵐、張震嶽、魏如萱等，連續三天接力演出，經典歌曲好歌不斷，要讓前來朝聖樂迷大飽耳福。

▲音樂慶典除了歌手演唱，還有一系列歌唱比賽、趣味活動、全明星躲避球等，熱血開打（圖為資料照）。 圖：屏東縣政府／提供

屏東三大日音樂節辦理迄今已進入第七年，是屏東知名音樂季品牌活動，日前於縣府官方臉書公布名單，第一天有温嵐、卓文萱、魏如昀、蔡旻佑、李子森；第二天有張震嶽、芒果醬、麋先生、原子邦妮，第三天魏如萱、Ozone、黃玠瑋 、吳獻以及以「想和你看五月的晚霞」在網路爆紅的陳華等藝人，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司。

除了音樂演出外，4/13~4/14兩天，屏東三大日音樂節與知名市集品牌「雄店市集」合作規劃「春天音樂市集」，有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品，還有各式美食佳餚，歡迎大小朋友一同聽好歌、逛市集、吃美食，享受屏東春天的音樂盛典。

而因應三大日音樂節活動人潮，4/12 22:00~4/14 05:00，於屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）進行封路，以利相關硬體搭設及拆卸，提醒用路人注意。 更多活動詳情請至「2024台灣祭」、「屏東三大日音樂節」活動官方網站及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

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