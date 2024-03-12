鼓山必訪美食推薦！香濃爽口美味兼具 經典美味現點現做

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於高雄鼓山美術北三路上、鄰近高雄市立美術館的【A++大腸麵線金牌肉燥飯－北三路門市】為當地的人氣傳統美食餐館，開業至今已有四年的時間，雖身處南部，卻是以北部口味為主的餐點設計，相較於南部常見的重口味，店內販售的料理主打清爽、不油膩的好味道，與眾不同的滋味在短短幾年裡，成功擄獲附近居民的心，地處知名觀光景點的良好地理位置，更是吸引了許多旅人慕名而至。

▲店門外擺放著一個紅人雕像的品牌吉祥物，躬身微笑的模樣設計象徵著對每位貴賓的觀迎，讓來訪的饕客們都能瞬間擁有好印象。
▲店門外擺放著一個紅人雕像的品牌吉祥物，躬身微笑的模樣設計象徵著對每位貴賓的觀迎，讓來訪的饕客們都能瞬間擁有好印象。

店內整體為簡約的環境設計，主打一份舒適的寧靜感，從暖色系的燈光到經典的桌椅擺設，結合了現代元素的裝潢，更是點綴出獨有的設計感。另外在桌椅的規劃上，主要為兩人桌、四人桌以及靠近窗邊的小圓桌，彼此之間間距適中、毫無擁擠感，無論是家人朋友，還是情侶戀人來到店裡用餐都十分合適。

店家提供的餐點品項十分多元，從鎮店之寶的金牌肉燥飯與家常醬滷豬腳飯、經典感十足的大腸麵線到廣受在地人好評的紅燒豬腩麵和肉燥乾麵，以及新推出的飽滿飯湯料理，皆為店家精心烹煮而成的美味佳餚，另外還有多道美味小吃都等著饕客們前來探索一番！

│家常醬滷豬腳飯

一呈上桌，就讓人口水直流的家常醬滷豬腳飯，採用古法釀造醬油慢火燉滷而成的豬腳十分入味，平舖在各項新鮮蔬菜上，讓滷汁與菜色相互交融，搭配一旁大有來頭的香甜米飯，僅次於越光米等級的台稉九號米米飯，吃起來口感更佳！

│紅燒豬腩麵

紅燒豬腩麵為店內的人氣料理之一，以獨家秘方精熬而成的紅燒湯頭配上十分入味的豬腩肉，撲鼻而來的香氣令人食指大動！飽滿吸收湯汁風味的紅燒豬腩，不僅香氣濃郁，還嚼勁十足！

│飽滿飯湯

不怕你吃得少，只怕你吃不飽！專為大食量的饕客們準備飽滿飯湯，各式各樣的食材匯聚於一身，清新爽口的湯頭與充滿鮮甜香氣的食材相互輝映，色香味俱全的美好滋味，讓人忍不住一口接上一口。

│肉燥乾麵

廣受在地人好評的肉燥乾麵，不僅肉燥香氣十分飽滿之外，新鮮蔬菜更是讓整體風味顯得愈發清爽，與Ｑ彈麵條一同入口的層次風味，簡直不要太美好！

主打推出的料理在香氣濃郁同時，還能兼具清爽滋味的【A++大腸麵線金牌肉燥飯－北三路門市】，自開業以來，始終堅持著現點現做、嚴謹工序的製作手法，只為帶給每位饕客們一份最用心的美味。


【A++大腸麵線金牌肉燥飯－北三路門市】

營業地址：高雄市鼓山區龍水里美術北三路111號

營業時間：11:00–20:30

店家電話：075227567

粉絲專頁：bit.ly/3S4LabI


延伸閱讀//高雄日本料理推薦|完美詮釋道地日本風味，招牌定食來店必點

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觀光 豬腳飯 饕客

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