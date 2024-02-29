名單曝光！「2024高雄鍋燒麵大賞」前20強出列 全民試吃員開放報名中

「米斯廚房屏東建豐總店」提供多樣化的早午餐，從經典的美式早餐、健康蔬食盤到創意滿分的異國料理，每一道菜都是由老闆精心製作，並使用當地小農的新鮮蔬果製作而成，搭配上悠閒放鬆的用餐空間，讓顧客在品嚐美食的同時，也能享受早晨愜意的時光。

2024-02-20 11:00