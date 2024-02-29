名單曝光！「2024高雄鍋燒麵大賞」前20強出列 全民試吃員開放報名中
【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024高雄鍋燒麵大賞」熱度持續發燒，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）自去2023年12月推出美味鍋燒麵招募及票選活動，店家及民眾參與踴躍，超過百間店家報名參賽，為期近2週的票選活動，吸引近10萬人投票。觀光局日前公布票選前20家名單，並宣布進入第二階段，之後將由米其林餐廳「仙桃素」陳又銘主廚領軍的5人專業評審團到店試吃評分，最終選出前10大鍋燒麵參加發布記者會，讓國內外遊客到高雄旅遊可按圖索驥搶品嚐在地的鍋燒麵。
觀光局表示，鍋燒麵是高雄在地別具特色的美食與飲食文化，為將高雄鍋燒麵打造成為像日本拉麵般的旅客必吃經典、遠近馳名，特別舉辦「2024高雄鍋燒麵大賞」活動，首波網路票選活動累計近十萬人投票，並從103家店家選出前20名店家。這次人氣店家各有強大特色，有強調獨特湯頭，包含以新鮮紅蝦熬煮的高湯、古早味的西瓜綿與大骨和鰹魚高湯燴煮、麻奶鍋燒湯底、南洋的叻沙風味，還有懷舊的麻油薑母鍋燒，也有使用新鮮海鮮，主打麻辣、番茄等口味的鍋燒麵，參賽店家竭盡所能端出自家招牌鍋燒麵，精緻擺盤兼色香味俱全，希望能滿足老饕們的味蕾，進而吸引全國遊客前來品嘗。觀光局將持續行銷鍋燒麵美食，讓國內、外遊客除來高雄觀光外，更能夠為品嘗高雄鍋燒麵，千里聞香而來。
觀光局進一步說明，這次票選前20名的店家有：老潮派－鑄鐵鍋燒專門店、咕嘰咕嘰早午餐、佑佑鍋燒麵、濰克早午餐、二番紅鍋燒食事、五分鐘找餐北平創始店、Bang Coffee 邦咖啡、香溢黑輪、一品味嚴選海鮮粥、昀鍋燒－岡山總店、百威晚餐宵夜、跳澡鍋燒專賣店、癮食鍋燒麵、天天喫粥．鍋燒、喜洋洋鍋燒麵、見面料理食務所、謙稻 sign in、D.K kitchen 選料鍋燒、海饌食堂、金三益楠梓店等店家。即日起，票選前20名的鍋燒麵店家將進行第二階段「美食評審團評分」，邀請米其林名廚、餐飲學者、美食記者、網紅、美食攝影師共5位組成評審團進行評審。
評審團將依店家參賽的鍋燒麵依據「湯頭、麵體、賣相、創意、食安衛生」等項目做評比，每個項目各佔20%，最終評選出5名最佳美味獎、5名最佳賣相獎，共計10名優勝店家；觀光局除公布第二階段獲選名單，將於3月舉辦成果發表會，並再度廣邀50位「全民試吃員」前來試吃，當天選出1間最佳人氣獎店家。歡迎喜歡鍋燒麵，以及一天沒吃到鍋燒麵，就覺得渾身不對勁的民眾報名參加試吃。全民試吃員報名網址，3/5截止報名。
冬日的高雄最適合來碗暖呼呼的鍋燒麵暖胃，「2024高雄鍋燒麵大賞」共103個店家，更多旅遊資訊，可於「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。
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