紫色夢幻！天氣回溫 浪漫紫斑蝶毯再現茂林

【旅奇傳媒/編輯部報導】近日南台灣氣溫回升，南下避冬的紫斑蝶翩翩群聚茂林紫蝶幽谷，一期一會的藍紫色天使，從清晨至中午，在高雄茂林國家風景區的紫蝶生態公園中呈現難得一見的蝶毯、蝶瀑、蝶樹的壯觀景象。

茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）柯建興處長表示，茂林的「紫蝶幽谷」曾被《米其林臺灣綠色指南》推薦為最高等級三星級必遊景點，尤其在這寒流過後氣溫回升之時，更有機會將傳說中的蝶瀑及蝶毯等壯觀的生態景象盡收眼底，歡迎大家趁著回暖的天氣，來到茂林一遊，除了賞蝶以外，也可深度體驗高屏山麓的遼闊山景、感受原鄉部落及美濃客庄及六龜區的多元文化氣息。

▲每個月一次的「茂林魯凱護蝶市集」，有機會得到賞蝶限定小禮。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

此外，茂管處今年在每個月一次的「茂林魯凱護蝶市集」當中，特別邀請親子遊客發揮創意共同參與「花蝴蝶扮裝賽」，亦可與20家「賞蝶友好商家」互動，搭配 Line@ 實境集章活動，有機會得到賞蝶限定小禮，創造親子同遊，留下冬季旅遊最美的回憶！

茂管處同時也提供「五感體驗」套票，分別為499元與699元特惠價，早鳥購買還可以享受更多優惠！在2024年2月底前都有機會抽到賞蝶最終大獎！ 更多優惠好康資訊請參閱官網 https://theme.maolin-nsa.gov.tw/butterfly2023/ ，以及「Fun心遊茂林」粉絲專頁。

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