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屏東早午餐推薦！風味獨具鍋燒料理、營養豐富米斯拼盤必嚐

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於屏東市建豐路上的米斯廚房屏東建豐總店，是屏東居民與遊客大力推薦的早午餐餐廳，品牌結合屏東小農食材，透過創意與巧思推出一系列的特色餐點，澎派且精緻的早午餐料理，在悠閒的用餐環境中，讓每位消費者都能享受到美好的早晨食光。

與一般的傳統早餐店截然不同，將用餐空間跟廚房劃分出來，讓顧客品嘗美食之餘不會聞到油煙味，而櫃檯向外也開放窗口讓外帶、外送的消費者也能更有效率的點、取餐。

內用空間都以2-4人桌以主，採用木質調的裝潢，小巧又簡便讓人感到愜意舒適。

餐盤、餐具使用都採用半自助式服務，另外品嘗完美食記得幫店家回收餐具喔！

內用顧客提供紅茶、水都能無限飲用，若是想喝咖啡的消費者，只要加購25元的銅板價也能享用到精品咖啡，可說是當地小資族的小確幸。

飲品都會放在冰箱裏面，消費者可以自行拿取再結帳即可。

菜單

米斯廚房不但有很經典的早午餐選項，另外還有丼飯、日式飯糰、麵食類的多樣選擇，以及多種異國風味的主食料理，就算是天天品嘗每天都能有不同的新選擇，讓人永遠吃不膩！

米斯拼盤-巨無霸雞排

品牌人氣拼盤料理，清爽的蔬果沙拉搭配香脆可口的厚片，還有一整塊外酥內嫩的巨無霸雞排，一份營養滿分、風味十足的早午餐，一上桌就令人不禁食指大動！

店家強調不以半成品的食材製作任何料理，拼盤所使用的食材都以天然、營養的搭配組合，希望每位進店的消費者不但吃得飽也能吃得健康無負擔！

風味鍋燒

湯頭鮮甜、配料豐富的超人氣鍋燒也是受到許多老饕熱愛的餐點之一，以新鮮食材搭配高湯烹煮的鍋燒料理，搭配上醬汁調配成奶香濃郁的叻沙海鮮等異國風味，意麵充分吸附湯汁、海鮮的鮮甜濃郁，味道相當豐富有層次，令人相當過癮的美味。

厚奶酥珍珠

將奶酥塗抹均勻厚片表層，烤至外酥內軟的口感，再淋上Q彈飽滿的珍珠，口感極具層次，一口咬下滿溢出甜蜜的幸福感，讓人嘗一口就會愛上的美妙滋味！

韓醬炸雞飯糰

搭配外酥內嫩的雞腿肉、煎蛋、肉鬆最後淋上微辣的韓式辣醬，一口咬下滿滿的內餡，份量十足！帶點辛辣微甜的滋味，毫無炸物的油膩感，想要有點飽足感的客人，點上這份飯糰準沒錯。

板煎雞腿蛋餅

店家特調粉漿製作的蛋餅，裹上蛋皮、雞腿等滿滿的內餡，吃起來相當軟嫩滑Q，肉汁流入餅皮帶點焦香的迷人口感，更令人愛不釋口，非常美味！

米斯廚房屏東建豐總店除了提供美味的早午餐料理，也有各式飲品和小點，無論是香醇的咖啡、精緻的炸物，還是甜蜜的法式厚片，都能滿足顧客的味蕾需求，並使用新鮮食材製作而成，讓顧客在享受美食的同時，也能選擇健康營養的飲食。


【米斯廚房屏東建豐總店】

店家地址:屏東縣屏東市建豐路138號

營業時間:06:30-13:30

店家電話:087353995

粉絲專頁:https://bit.ly/3tDPEO3


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