屏東市區一日遊！文創藝術與懷舊歷史的結合 ，帶你看比陽光沙灘更迷人的在地風情

屏東是台灣最南端最狹長的縣，每到旅遊旺季，熱門的墾丁大街總是擠滿了觀光客，但其實屏東市區也很好玩，超多屏東景點都很值得一訪。有結合了文創藝術的勝利星村創意生活園區，近期超夯的屏菸1936文化基地，用大量塗鴉藝術彩繪出的美麗職人町，再搭配周邊美食，讓人度過愉快美好的一天。今天小編就要幫大家來個景點整理，精選8個好拍、好吃、好逛的必遊景點，屏東市區一日遊也能玩的充實精彩。

屏東景點推薦：市區一日遊

屏菸1936文化基地

歷史悠久的屏菸1936文化基地重新整修後，保留歷史性的廠房器具，結合屏東六堆客家人獨特的習俗及文化典藏，以沉浸式的藝術劇場，加入許多年輕元素和燈光效果，以嶄新面貌盛大開幕。掛滿綠色植栽的走廊充滿叢林氣息，假日還有市集可以尋寶。徒步穿梭在充滿歷史的廠房中，配合互動式光影，感受聲光舞台帶來的震撼。

圖片來源/IG@double.leo.tw

圖片來源/IG@double.leo.tw

圖片來源/IG@oliviachen7375

景點地址：屏東縣屏東市菸廠路1號

連絡電話：08-721-0234

營業時間：週二~週四 09：00~18：00 /週五~日 09：00~21：00(週一公休)

屏東縣民公園

屏東縣民公園前身為台糖舊紙漿廠，在經歷改造過後，保留荒廢27年的工業遺址地基，結合歷史、人文、生態、景觀與水岸，以獨特的設計，再生成多元生態的休閒水岸公園。沿著殺蛇溪畔的步道漫遊，一路有地景劇場、在水一方、秘境花園、地標塔，日夜景色各有風情，成為帶有歷史意義的屏東新地標。

圖片來源/IG@risamin127

圖片來源/IG@risamin127

景點地址：屏東縣屏東市台糖街

連絡電話：08-732-0415

營業時間：24小時

屏東縣職人町

走進屏東職人町仿彿置身歐洲巷弄中，超好拍的彩繪塗鴉牆將園區妝點得繽紛亮眼。這裡匯聚了各種特色店家、美食餐廳、精緻手作和藝術工作室，是屏東精選青創品牌的新據點！真的很難想像這裡的前身竟然是林務局遺留下來的舊宿舍。若是假日來訪的話，夜晚的職人町有機會聽到現場音樂表演，搭配點點燈飾無敵浪漫～

圖片來源/IG@ya_00513

景點地址：屏東市仁德路43巷1-2號

連絡電話：08-733-6435

營業時間：14：00~21：00 (週一公休)（進駐品牌營業時間請洽詢各粉絲專頁）

屏東美術館

前身為市公所的屏東美術館，位在太平洋百貨旁，帶有年份感的灰色巴洛克式建築外觀，成為街道上的吸睛焦點。保留原本的建築結構，磨石子樓梯、復古吊燈、水泥花格磚等和洋混合的建築特色，更加深了藝術氛圍。除靜態展示外，還特別設置了互動式教學體驗區，親身體驗拓印、拼貼等創作技法，替展場增添不少趣味性。

圖片來源/IG@_a.raw_

圖片來源/IG@_a.raw_

景點地址：屏東縣屏東市中正路74號

連絡電話：08-738-0728

營業時間：09：00~17：30（週一公休）

屏東演武場

屏東演武場創建於昭和4年，是日治時期武德殿的僅存建物，和洋混合風格整修過後，保留神龕下的拱形結構，像是日式寺院的建築造型，讓演武場散發出獨特魅力。修復後成為縣內藝文空間，不定時推出有趣的特展、致力推廣教育及藝文體驗，還聯合屏東美術館、美術館後方廣場，共同形塑成一藝文展演區域。

圖片來源/IG@yunshow120

景點地址：屏東縣屏東市公園路28號

連絡電話：08-736-5882

營業時間：13：00~21：00(週一公休)

勝利星村 V.I.P Zone

原為日軍宿舍軍事區的勝利星村，在老屋整修之後，變身成充滿人文氣息的創意生活園區。除了必逛的將軍之屋、乖乖故事館外，進駐了文創商店、特色咖啡廳、親子餐廳、獨立書店及藝文空間等，園區內設有許多裝置藝術，隨處都是拍照打卡點，入夜後點上微黃燈光後更加浪漫，超大的園區等著你來漫遊探索喔！

圖片來源/IG@kaetsu_sakura

圖片來源/IG@kaetsu_sakura

景點地址：屏東縣屏東市青島街106號

連絡電話：08-732-6512

營業時間：全天開放

好運水水·和服のぞみ屋

一秒讓你飛到日本，好運水水·和服のぞみ屋就藏身在勝利星村中。館內提供的和服款式超多樣化，有浴衣、和服、袴服、寵物和服及角色扮演服飾，還可搭配各種道具，像是木屐、面具、包包、紙傘，最重要的是收費合理，一次幫你搞定妝髮穿搭。如果想留下美麗倩影，還可以預約專業攝影師的拍照服務喔～

圖片來源/IG@sunny_1999._

店家地址：屏東縣屏東市永勝巷3號

連絡電話：08-766-2238

營業時間：平日09：30~18：30 /假日09：30~19：30(週二、三公休)

屏東書院

屏東書院建於清嘉慶20年為縣定古蹟，經歷一年的整修後，不僅修復了原有的書院古蹟，還加入了親水設施、四季草坪、K書中心、以及藝文展覽空間等。橘紅色外牆看得出歲月的痕跡，格局改成孔廟形制，大成殿屋脊剪黏的裝飾，正面斗拱的彩繪，雖然簡單樸素，仍感覺氣派莊嚴，隨手一拍就是懷舊大片。

圖片來源/IG@mo_hsiang

圖片來源/IG@ahsin0629

景點地址：屏東縣屏東市勝利路38號

連絡電話：08-736-1544

營業時間：08：00~12：00/13：30~17：30(週一公休)

延伸閱讀>>屏東景點｜可以吹著海風欣賞夜景的屏東！盤點屏東的夜生活

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」