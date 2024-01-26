高雄古早味甜點！必嚐涼圓、羊羹、杏仁豆腐、菜燕甜蜜好滋味

座落在高雄鳳山五甲二路上的阿良涼圓，是剛開幕不久的人氣甜點，老闆本身擁有著二十年傳統甜點的經歷，過去在瑞北夜市販售，如今成立自己的甜點品牌，將這份台灣古早味傳遞給更多饕客，甜點也透夠不斷的推陳出新，結合當下潮流與特色，不僅是招牌的涼圓，連羊羹、杏仁豆腐、寒天凍等甜食，也能當作送禮時的伴手禮首選。

老闆將原先的攤子改建成櫃台空間，保留一起打拼多年的伙伴，讓餐館別有一番古色古香的風味，空間座位簡約整潔，一開店便能吸引許多過往老饕前來捧場，憑藉著甜點特色以及美味，也隨著好口碑的發酵，已然是許多遊客以及在地人下午茶用餐的首選。

為了保持涼圓的品質，每天都是以新鮮食材和手工現做，將鮮果內餡包裹在外皮下去蒸煮，粉圓加熱之後形成晶瑩剔透、五彩繽紛的色澤，在冰鎮過後形成的Q彈口感，甜而不膩、風味別致讓人怎麼吃都不會膩。

因此涼圓都是手工現做，若要一次大量訂購都需要先跟店家事先預約，避免來店久候。

菜單

除了招牌粉圓之外，人氣伴手禮的羊羹、菜燕也是許多人津津樂道的美食，建議可以選擇剉冰、杏仁茶能夠選擇多種配料一次品嘗，超高CP值甜點，更能出店家滿滿的用心。

涼圓剉冰

擁有12種口味的涼圓，每一種都是食材的天然風味，五彩繽紛的外觀格外吸睛，Q彈甜蜜的口感一品嘗就讓人停不下來，帶有嚼勁的口感更是咀嚼控的最愛，配上滑嫩的杏仁凍以及黑糖剉冰，增添多重口感，沁涼又濃郁的滋味，在舌尖劃開甜蜜的味覺饗宴，讓人直呼幸福！

羊羹

外觀新穎的氣球羊羹禮盒，是許多來店饕客必買的招牌伴手禮，擁有兩種口味紅豆以及抹茶，味道香甜、豆香濃郁類似果凍的Q彈口感特別美味，也是許多消費者下午茶甜點的首選。

菜燕

菜燕其實就是以洋菜粉製成的古早味甜點，是台灣傳統常見的甜點美食，會加上不同的內餡製作出各種特色口味，比起羊羹多了一種爽脆的口感，保留黑糖的甘甜與杏仁的清香，香甜又涮嘴。

杏仁茶

杏仁茶是傳統民眾最愛的一道飲品，特有的氣息也讓許多饕客為之著迷，無論是冰涼的杏仁茶還是Q嫩的杏仁豆腐，都是相當美味又營養，並且杏仁茶還能加上其他不同的飲品如咖啡、芝麻、鮮奶增添多樣風味，香醇的口感令人難以忘懷！

阿良涼圓不僅能夠在這品嚐到正宗的古早味甜點，兼顧原料的品質讓人感受老闆那份樸實無華的好手藝，只為將這份專屬於高雄傳統的美味，奉獻給所有的甜點控們。





阿良涼圓

店家地址:高雄市鳳山區五甲二路438號

營業時間:12:00-21:00、周一公休

店家電話:0917950711

粉絲專頁:https://bit.ly/3RHSlq0





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