高雄不能錯過的美食計畫！豐富澎派早午餐喚醒你的味蕾

位於高雄市忠孝一路上的【野餐計畫】，將老宅風格透過店家的巧思，融入綠植與擺設，打造出一間獨一無二的餐館，店內主打義式餐點、季節性創意料理、早午餐等都是令人為之著迷的美味，因此在網路也有著超高人氣的口碑，並且充滿趣味又有朝氣的用餐環境，也是吸引了許多遊客前來朝聖，是你來到高雄一定不能錯過的在地特色餐館。

店內裝潢相當精緻又具巧思，無論是戶外區綠意盎然的擺設、以木質座椅與綠植為伴，打造出鄉村田野的風格，抑或是店內乾淨整潔、舒適宜人的空間還是喜歡窗邊桌位的朋友，能營造出讓人放鬆、歡樂的用餐氛圍，親切卻不失質感、配合老宅特色的餐館形象，讓人記憶十分深刻！

創意菜單

吧檯牆壁上的創意菜單，尤其特色名菜慢燉馬鈴薯燴牛肉更是限量供應，每季會跟隨不同的食材進行更換，讓喜愛嘗鮮的消費者，每次來到店裡都能有不一樣的驚喜等著你！

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菜單

品牌主打的義式料理有燉飯、義大利麵的多種口味選擇，以及全天候供應的早午餐組合，豐富而營養的料理，不失特色與美味，尤其每一道餐點的食材都是由店家當日購買，所以都是限量供應，只為提供消費者最高品質的美味佳餚！

▲豐富多樣的菜系組合的早午餐，附有濃湯、水果、帶皮薯條、沙拉以及主食的搭配。

花生培根多層牛肉三明治

「花生培根多層牛肉三明治」以烤製方式將帶點焦香的吐司體以花生醬為基底，夾入牛肉、培根、生菜等配料，精湛的手藝完美牛肉本身鮮甜的肉汁，香酥的三明治點綴出滑嫩濃郁的花生牛肉口感，豐富內餡帶給味蕾多層次的享受！

培根德式太陽雙蛋經典早餐

喜歡煙燻風味的消費者一定特別喜愛「培根德式太陽雙蛋經典早餐」，餐點充滿德腸、培根本身的香味，將蛋液攪拌後品嘗，煙燻肉味增添清爽的蛋香簡直絕配！建議可以再淋上葡萄酒醋的生菜沙拉一起品嘗，既開胃又解膩。

骰子牛經典早餐

滑嫩的骰子牛肉滿足想要大口吃肉的饕客們，搭配上手工全麥麵包以及炒蛋更能增添飽足感，酥脆的麵包配上鮮嫩的牛肉，香氣更加明顯！

奶油菌菇明太子義大利麵

用白醬作為基底，與多種菌菇下去熬製的醬料，最後豪邁灑上海味滿滿的明太子，麵條充分吸附醬汁鮮甜濃郁的口感，再加入些許明太子醬提鮮增味，香鹹滋味又豐富的滋味，讓人欲罷不能，回味無窮！

野餐計畫是高雄很早期就有的同志友善、多元族群餐廳，品牌特色完全反映在店家料理的呈現，口味也是相當開放，不侷限於單一餐點風格以及味道，讓每一個進店的消費者都能有一個專屬於自己的野餐計畫，值得你細細感受。





野餐計畫

店家地址:高雄市新興區忠孝一路348號

營業時間:08:00-17:00

店家電話:072362013

粉絲專頁:https://bit.ly/3TUkv3A





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