暖心也暖胃！盤點高雄岡山羊肉爐推薦，在地人最愛老字號八選

提到高雄岡山，大家應該首先想到羊肉吧？因為地形的緣故，早期岡山一帶的養羊人家很多，而土山羊被放牧在山坡野地，由於經常爬上爬下，土羊們的運動量充足，所以肌肉特別結實！時至今日，岡山處處都可見到羊肉料理店，且每一家都有各自的擁護者，如果不知道要吃哪一家的話，不妨與我們看看以下的高雄岡山美食：羊肉爐推薦！

高雄美食：盤點在地人的最愛！8家必吃岡山羊肉爐

舊市羊肉

岡山只有這家入選《米其林指南2022》！最早創立於1955年的「舊市羊肉」，新址遷到岡山公園附近，內用空間共有兩層樓的位置，有四人小桌也有可容納十人的圓桌。舊市羊肉的羊肉爐藥材嚴選高規格的食材，湯底兼具藥膳香和蔬菜的清甜，風味相當濃郁，吃完也不會口乾舌燥，而帶皮羊肉則是油脂偏多且帶有厚度，燉到入口即化，另外也推薦大家點他們家的苦瓜羊肉等熱炒喔。

圖／IG@aymii2001

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地址｜高雄市岡山區河華路111號（總店）

電話｜07 625 8151

營業時間｜11:00-20:00

源坐羊肉

「源坐羊肉」鄰近國軍高雄總醫院岡山分院，同樣也是在地知名人氣老店，羊肉爐精選閹割公羊肉和處女羊，大塊的帶皮羊肉不只皮Q彈，肉也十分暖嫩，最重要的是沒有羊騷味！值得一提的是，據說老饕都會把羊肉沾醬油膏和豆瓣醬一起吃，超級唰嘴～

圖／IG@guoranweng0ww0

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地址｜高雄市岡山區仁壽路206號

電話｜07 626 6518

營業時間｜10:00-21:30（週二公休）

一新羊肉店

堅持選用本土產活羊，每天現宰現賣的傳統作法，「一新羊肉店」的羊肉爐採用羊的上等排骨，以及整隻羊的羊大骨，由數種純中藥燉煮五至六個小時，喝起來非常鮮甜。來到一新羊肉，可以看到每桌都會來份原汁帶皮羊肉火鍋之外，也有很多客人為店家的涼拌羊肚、椒鹽羊肉、椒鹽羊排、麻油炒羊睪丸等料理慕名而來，享用道地的岡山羊肉大餐。

圖／IG@flora333_

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地址｜高雄市岡山區公園西路三段199號

電話｜07 626 0690

營業時間｜10:00-14:00；16:30-22:00

岡山明德羊肉爐

「岡山明德羊肉爐」以多樣化菜色而聞名，不僅提供許多店家自創的菜色，如醉羊蹄、水晶羊羹、川七炒羊肉、鳳梨羊肉等特色料理，當然也有傳統的羊肉爐火鍋。不過，跟其他家岡山羊肉稍微不同的是，岡山明德羊肉爐的口味眾多，有藥膳當歸帶皮、藥膳當歸排骨、原汁紅燒帶皮與原汁紅燒排骨四種羊肉爐，而整體而言湯頭都很香醇，羊肉也很軟嫩！

圖／IG@promise0423

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地址｜高雄市岡山區仁壽路124號

電話｜07 625 5240

營業時間｜10:00-23:00

新鑫羊肉店

傳承至第三代的「新鑫羊肉店」，他們家必點的招牌為當歸羊肉爐，可以視用餐人數選擇大份或小份。新鑫羊肉店的湯底味道清香甘醇，裡頭的羊肉排骨鮮嫩，帶皮羊肉則是充滿紮實的口感，而羊肉爐附的高麗菜、凍豆腐、豆皮和玉米也都吸了滿滿的當歸湯底精華，這一餐吃下來不只暖胃更暖心了呀！

圖／IG@like_food_travel

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地址｜高雄市岡山區岡山路118號

電話｜07 622 5686

營業時間｜11:00-21:)0（週四公休）

一品羊肉

「一品羊肉」位在空軍通訊學校對面的大昌街上，帶皮羊肉火鍋分成大、中、小三種，湯底偏紅燒口味，據說不少客人都是因為湯頭，而被吸引成回頭客的呢！羊肉火鍋內的帶皮羊肉跟凍豆腐的分量很多，除此之外一品羊肉的羊油麵線、鹽酥楊排骨、麻油羊舌頭、涼拌羊肚也是店家人氣餐點，有機會來的話可以試試看，合不合你的胃口。

圖／IG@fion_daily

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地址｜高雄市岡山區大昌街79號

電話｜07 625 0478

營業時間｜11:00-15:00；17:00-21:00（週一～二公休）

新陶芳羊肉

平價又好吃！在地人激推的「新陶芳羊肉」，提供多種羊肉料理，像是三杯羊排、沙茶羊肉、苦瓜羊肉、麻油羊肉等等，還有帶皮排骨湯和當歸羊肉湯等湯類，湯頭香醇清甜又不帶羊騷味，而羊肉很大塊，且肉質口感紮實，此外老闆娘人也很好，時常跟客人們親切寒暄，因此店裡氣氛總是融洽！

圖／IG@gourmet5wolf

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地址｜高雄市岡山區仁壽路59-1號

電話｜07 626 1856

營業時間｜10:00-22:00

松泰羊肉店

「松泰羊肉店」店址靠近國軍高雄總醫院岡山分院，羊肉爐分成帶皮羊骨和羊肉涮涮鍋兩種，可選擇大份或小份，湯頭是當歸口味，相當順口。而帶皮羊骨燉得軟爛，輕鬆就可以用筷子讓骨肉分離！至於羊肉涮涮鍋的羊肉片則是現點現切，稍微涮一下就很好吃了～很多網友也推他們家的炒韭菜花羊肉和炒羊雜，建議大家想吃的話要趁早來，以免要等很久喔。

圖／IG@chingfengfang

圖／IG@doqqu12

地址｜高雄市岡山區公園西路三段66號

電話｜07 625 9419

營業時間｜11:00-15:00；17:00-20:00

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