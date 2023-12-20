先搶先贏！高雄觀光圈推山海城原深度旅遊 早鳥送200元好玩消費券

旗山糖廠－下田採收農事體驗。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯報整理】交通部觀光署茂林國家風景區管理處聯合高雄觀光圈業者推出聯合優惠活動第四部曲「高雄好玩」，精選高雄觀光圈山、海、城、原13條遊程，即日起至2024/1/10前向各遊程業者報名，前200名報名成功即有機會獲200元好玩消費券，數量有限，加入早鳥行列先搶先贏！

高雄觀光圈整合高雄市38區及屏北三原鄉（霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉）觀光產業，本次「高雄好玩」活動精選13條遊程，由在地產業達人及文史工作者帶路，帶領民眾體驗高雄名產製作故事、原住民皮雕工藝、童玩、生態旅遊、在地食農等，暢遊客庄、原鄉、眷村、漁村、港都，無論親子還是樂齡族都能在各項遊程中感受高雄觀光圈的多元旅遊魅力。

▲志斌豆瓣醬－小小醬人親子體驗。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

「高雄好玩」13條遊程除了融入豐富的在地文化，還有高雄觀光圈特產、季節特色的體驗活動，例如跟著高雄岡山傳承70年的志斌豆瓣醬走入醬缸群，親自體驗製作豆瓣醬全過程的「小小『醬』人」體驗；由高雄大寮在地團隊初冊文化根據不同時令農產特色，推出毛豆、紅豆採摘等食農教育體驗；也有由屏東縣霧臺鄉神山社區發展協會帶領的「部落廚藝學校食農教育產地旅遊」，選用魯凱族傳統及當季食材，從產地到餐桌，認識魯凱族的飲食文化與傳統智慧。

▲屏東禮納里－姥瑰皮雕工藝部落體驗。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處柯建興處長表示，「高雄好玩」精選的遊程業者不僅提供充實的體驗內容，本身也生產優質的伴手禮或提供餐飲服務，因此透過好玩消費券，鼓勵民眾在遊程中同時向業者消費抵用，可更全面地享受食、遊、購一次滿足的超值旅遊體驗，且好玩消費券為遊程當天直接發送，現拿現用十分方便！

▲樂愛餵羊－美濃農村體驗、食農教育、藍曬手作。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處也提醒，高雄好玩消費券不得兌換現金，且數量有限，務必盡快透過各條遊程路線的業者網頁或電話手刀報名，詳細活動資訊可至「高雄觀光圈」官網「活動新訊/優惠活動」專區、 「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」粉絲專頁查詢，或加入「高雄觀光圈」官方 Line@，獲得更多遊程及商家優惠資訊。

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