來這忘卻煩惱！ 高雄超人氣新興酒吧 特色調酒、西式創意料理完美餐酒搭

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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在經過忙碌的一週工作後，想與三五好友門去小酌一杯，把一整周的煩悶事情拋到腦後，就最適合來餐酒館或酒吧用餐，位於高雄中央公園周邊【Grin • 哄堂】雖是今年新開幕的餐酒館，但以特色創意料理跟特色調酒成功打響名號，成為許多上班族下班後最愛的去處。

品牌LOGO是由三個笑開懷的嘴型組成，老闆希望來到店裡的客人除了大啖美食與調酒時，更能跟家人朋友們談天說地、哄堂大笑，暫時把煩惱事遺忘，享受當下的歡樂氣氛。

▲店外裝潢將時髦現代風格融合了復古中式元素，顯得格外吸睛。
▲店外裝潢將時髦現代風格融合了復古中式元素，顯得格外吸睛。

▲客人候位的空間擺放了眾多藝術品畫作，替店內氛圍增添了一些藝術氣息。
▲客人候位的空間擺放了眾多藝術品畫作，替店內氛圍增添了一些藝術氣息。

店內裝潢與坊間酒吧、餐酒館氛圍截然不同，環境融合中式元素與工業風格，老闆為了營造懷舊復古的氛圍，刻意留下了一些斑駁的牆面與紅磚牆，具有強烈視覺衝突感，讓人印象深刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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不小心切太厚的鮭魚能蒙奶油麵

嚴選6oz的智利鮭魚，肥美的鮭魚入口，滿滿的飽口感讓人直呼過癮！由安佳鮮奶油製作香濃的奶油麵，搭配閃閃發亮的北海道鮭魚卵，讓奶香醇厚的麵條又多了大海的鹹香。

有夠大支戰斧豬排

足足有20oz的大份量戰斧豬排一上桌，立刻成為餐桌上炙手可熱的佳餚，口感厚實、鮮嫩多汁的豬排，搭上特調的蜂蜜芥末醬，讓人一口接一口完全停不下來。

旁邊烤蔬菜也毫不遜色，充份發揮食材本身的鮮甜，也扮演著解膩的角色。

魷魚遊戲噴黑燉飯

烤得酥脆的阿根廷大魷魚豪邁鋪在墨魚燉飯上，視覺感十足！厚實的魷魚一入口，鮮脆口感讓人欲罷不能，與充滿大海鮮味的燉飯相輔相成，好味道讓人一吃就愛上。

很啾吸的酥炸生蠔

海鮮控必點的酥炸生蠔，採用肥美的日本生蠔，裹上麵衣油炸製金黃酥，北海道鮭魚卵點綴其中，最後淋上山葵美乃滋增添風味，麵衣的脆、生蠔的嫩打造出多層次的口感，不論是當作副餐或是下酒菜都很合適。

哄堂樂園

無酒精飲品的好選擇，酸甜的葡萄柚滋味帶股些許鳳梨芬芳，清新果香搭配著口味稍重的餐點相當解膩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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瑪格麗特

經典的調酒飲品之一，剛入口時會感受到明顯的酸甜味，杯口抹上的鹽巴提供適當的鹹度，將甜味拉回來，只感到口腔一片清爽。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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每道餐點、調酒都能感受到老闆的用心，也希望每位來此用餐的饕客們，能夠放鬆心情，盡情吃著美食喝著美酒，共度美好的夜晚時光。


※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Grin • 哄堂

店家地址：高雄市新興區民享街110號

店家電話：072610600

營業時間：18:00-00:00 （周二公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3uoc46b


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鮭魚 豬排 燉飯

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