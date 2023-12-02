旗津新秘境「鍾愛之門」！高雄賞夕陽、觀星好去處再加一

鍾愛之門適合觀賞高雄夕陽落日美景。 圖：高雄市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】為提供旅客友善旅遊環境，高市府觀光局致力提升各景區環境質感並融入地方特色，量身打造屬於該場域的地景風貌。局長高閔琳表示，旗津區近5年來逐步改善海岸景觀，包含豐收廣場形塑、海水浴場營造、星空隧道光環境、濱海的觀夕步道、旗津版藍眼淚、景區識別系統優化及公廁整建等，日前更重新妝點位於旗津3號公廁旁「鍾愛之門」夜間燈光設計，成為繼人氣景點浪漫的藍眼淚之後，旗津另一賞夕、觀星新秘境！

高閔琳說，旗津為狹長形島嶼，擁有豐富自然人文資源及獨特區位條件，極具國際觀光發展潛力，適合發展為擁抱陽光、沙灘及各種水域活動的度假勝地，海岸公園長約3公里，為高雄市目前最大濱海公園，其別具南島度假風的海岸景緻，深受國內外遊客喜愛。今年觀光局再新闢天聖宮前涼亭、星空隧道前廣場等觀海遊憩節點設施，也建置豪華露營區旁至戰和公園自行車道沿線夜間照明，讓單車漫遊或漫步其中的遊客，都可感受到屬於旗津的海岸魅力。

▲旗津藍眼淚，沿著蜿蜒海岸獨特藍光映照沙灘，為海濱披上浪漫色彩。 圖：高雄市政府觀光旅遊局／提供

高閔琳局長指出，為形塑已被指定為觀光地區愛河風景區更具觀光價值，觀光局刻正著手爭取交通部觀光署重要廊帶亮點計畫，將以愛河為核心，向外輻射擴展至愛河灣、亞洲新灣區周邊，以至鹽埕、哈瑪星與旗津地區為範圍，並結合觀光署高雄觀光圈計畫，跨域整合資源、深化旅遊景區多樣性；透過觀光軟硬體環境大幅改造、升級，定能將旗津區打造成國際觀光客最愛的旅遊目的地。

▲旗津沙灘救生站前涼亭增設座椅，供遊客乘涼休憩使用。 圖：高雄市政府觀光旅遊局／提供

觀光局補充說，除浪漫的旗津版藍眼淚外，以繽紛色彩營造奇幻世界的星空隧道、海之星沙灘俱樂部推出的「彩虹大道」，都是近期民眾打卡熱點。另高雄市輪船公司近期引入AR擴增實境科技，搭乘旗鼓航線、海上巴士民眾，可透過手機「高雄熊AR冒險」APP，一同遨遊高雄港、體驗智慧觀光。豐收廣場旁的旗津沙灘吧，更是國內外遊客超推的美式半室外酒吧，加上夜間燈光藍眼淚浪漫色彩，以及今年剛翻新打造的鍾愛之門，不但是賞夕觀星的新景點，更是感情加溫再升級的新亮點！未來，將持續爭取更多經費挹注，逐步打造旗津成為具南島風的旅遊勝地。更多旅遊資訊，請上「高雄旅遊網」查詢。

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