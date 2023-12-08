置身泰國清邁！超難訂的墾丁泳池Villa「曲境」 免出國體驗南國度假風情

在一年四季都適合渡假的墾丁恆春，遇見超喜愛的獨棟泳池Villa【曲境 Villa】。

【曲境 Villa】是網路討論度很高，非常搶手的獨棟泳池Villa，只有兩棟房「左一間」、「右一間」，非常好記的名稱。【曲境 Villa】 在恆春老街的巷弄中，鄰近西門城牆，頭一次來這裡，肯定會被繞來繞去的巷弄給嚇到，心裡想怎麼可能在這裡，就是這麼神秘，有著柳暗花明又一村的驚喜感。Villa內擁有獨立私人半露天泳池，一樓超大客廳加上開放廚房，二樓臥室和戶外陽台、乾濕分離大浴室，有著身在泰國清邁的錯覺，這裡是台灣！就是這麼美。

曲境 Villa 在哪裡

跟著導航繞到恆春老街的巷弄內，周圍都是民宅，我跟漢斯說：是不是走錯路啦？這裡都住家，而且路好小。

你們要是來到這裡肯定跟我一樣，滿頭問號，偏偏這麼熱門又難訂的Villa就是在這裡，有屬於自己遺世獨立的美感。車子停在一戶白色住宅的門口，我下車問了正在整理門口花草的路人，詢問【曲境 Villa】到底在哪裡，沒想到就這樣誤打誤撞問到民宿小管家，原來我已經到啦。白色外觀的門口超級低調像是私人住家，任誰也想不到裡面別有洞天。

一樓超大客廳與開放式廚房

房間只有很搶手的兩棟「左一間」、「右一間」，名字很可愛也很好記，兩棟的設計都有自己獨立私人泳池。一開門就是超大客廳跟開放式廚房，很喜歡民宿裡面有下廚的空間，出來度假可以窩在民宿做一些簡單料理，而且半露天的私人泳池就非常值得得花上一整天好好享受，買些簡單餐點或是食材，就可以在villa裡度過悠閒放鬆的兩天一夜。

把這裡當自己家就對了，一切都是這麼隨性與自然。與外面的街景相比，室內像是踏進另一個時空，前陣子還在思思念念清邁的美，沒想到就在台灣遇見媲美清邁villa的夢幻民宿。

民宿房門口就是車庫，對於開車的朋友來說這樣的設計很方便。大門一推開就被一樓寬敞無比可以奔跑的空間給驚艷到，2人入住空間實在很大，我好奇地跑了室內一圈，再走到泳池邊，有著濃厚的異國風情。

一樓設有淋浴間、廁所、獨立洗手台，游泳後可以迅速沖洗，不必再走上二樓。吹風機、基本備品牙膏牙刷、刮鬍刀、梳子、棉花棒都有提供。洗沐品也完全不馬虎，是提供高級的歐萊德洗沐組，完全感受到民宿主人的用心。

放著黑膠唱片（也是藍牙喇叭），點上浪漫得燭光，喝上微醺的滋味，度假的儀式感都幫你準備好了。選用有質感的FORLIFE樹樁茶壺，從小細節就感受到民宿主人的好品味。

二樓寬敞舒適的臥室

二樓的設計又是別有洞天，才走上來就讓我尖叫了～實在太美啦！設計了寬敞大空間，大面落地窗把綠意盎然的樹梢都給連成一幅美麗畫面。有別於墾丁海邊的海景民宿充滿熱情的風格，在百年城門古蹟旁的住宿更顯得愜意，充滿老城區的寧靜氣息。

臥室留了大面積的空間，用紅磚牆和隨性的水泥地板，擺上木質書桌、床架、座椅、床頭櫃，高掛的設計風燈泡，一切都好隨性舒適。

大面落地窗成了二樓最美風景，在陽台上的樹梢綠海更增添了叢林感。從一樓到二樓，隨處都是令人放鬆的舒適氛圍，誰會想到這個世外桃源其實位在熱鬧的恆春老街旁邊。

站在陽台上，這裡的熱度和氣氛有種身在清邁的錯覺，清邁的特色villa除了有泳池美景之外，大多數也有綠蔭圍繞，現在不用飛出國就能感受同樣的度假氛圍。真的是很欠住的villa，下次很想揪姊妹一起來度假開趴。

躺在床上就能看星星，聽起來是不是很浪漫！屋頂特地開了一扇觀星窗，用遙控器拉開布幕，幸運的話友好天氣，在房間床上就能看見滿天星空，民宿主人真的是太浪漫了，小細節都能這麼精心打造。

紅磚牆正後面是浴室，沒有門的浴室實在好害羞（哈）。情侶來肯定感情升溫，隨時可以天雷勾動地火，閨蜜來也是超歡樂，不過連上廁所都是沒有門的喔，超級考驗每個人恥度。

純白色的造形浴缸滿大的，可以容納兩個人，從浴室看出來就可以一邊看電視一邊泡澡，泡澡控的我晚上睡前、早上起床都必須泡個澡才行心滿意足。

半露天私人泳池

民宿裡最吸睛的莫過於半露天的私人泳池，沒想到吧！在這個老街裡有這麼夢幻充滿設計感的泳池Villa，拍不完的網美照可以直接塞滿手機記憶體。

主打2人就可以包棟的曲境Villa，單一間最多可以入住6人，非常適合好友們一同來度假。泳池周圍以純白與藍色系打造讓人彷彿置身浪漫異國，半露天的泳池將陽光引進屋內，透過大面落地窗讓室內空間明亮通透，這就是屬於國境之南的陽光。

房間內享用現做早午餐

為了讓度假的旅客可以好好享受在這裡的每一刻，villa提供的是早午餐，睡到自然醒再送進房間裡，可以早上10點後再享用。前一晚記得先跟管家預約隔天送餐時間。

身為陽光美少女的我，直接把早餐端到泳池邊翻著雜誌，享用早餐，生活不該就是這麼的愜意享受嗎。

蘑菇濃湯搭配吐司

超美水果杯

會牽絲的披薩吐司

早餐一送進房間，漢斯立刻把我從床上挖起來，因為這個早餐太美啦！很難得住民宿可以吃到這麼用心的早餐，餐點完全不馬虎，兩人份的早餐實在很飽足，擺盤不只有顏值，口味還很不賴。

曲境 Villa 入住心得

要不是特別介紹，朋友看到照片都以為我又飛去泰國玩了。【曲境 Villa】的整體環境讓人印象深刻，美麗的泳池是我最喜歡待的地方，從白天到夜晚都可以在泳池邊好好感受恆春獨有的慢步調。

一二樓的室內空間寬敞，設計充滿質感，很適合跟情人、跟姐妹們們找個週末假期，來場熱情南國的小旅行吧。

曲境 Villa｜FB ｜ IG

營業時間：09:00-21:00

地址：946屏東縣恆春鎮西門路9巷23號

電話：08 885 1171

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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