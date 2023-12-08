體驗深潛魅力！ 墾丁水中優游 4間「水肺潛水」店家推薦

潛水不僅可以享受在海中遠離塵囂的安靜，還能觀察海中可愛的生物與珊瑚礁，更是許多人最喜歡的戶外活動。這次七分之二的探索 4 間優質潛水店家，不論你要找墾丁潛水證照課程、體驗潛水，還是潛導，都可以參考這篇文。





1.半島海人

半島海人 / 七分之二的探索

🏠地址：屏東縣恆春鎮山腳路39之16號

🕰營業時間：08:00-21:00，課程為預約制

半島海人除了提供 SSI 和 PADI 潛水證照課，也有自由潛水和人魚課程。其中 OWD 課程為期三天，第一天整天都是泳池課，第二及第三天則會各有兩次開放水域課程。師生比方面最多 1:4，而且教練在上課時都會超貼心的幫忙拍照或錄影。

整體來說，半島海人的教練們都超極有耐心，在水肺證照課時會很細心的引導學員，看到有做得不對的地方也都會提醒，等學員做到對為止，成功後教練會跟你握握手，讓人覺得很窩心。就算犯錯也不用擔心，教練got your back！推薦給想要考證照但是可能有點緊張的潛友。





2.心海潛水中心

心海潛水中心 / 七分之二的探索

🏠地址：屏東縣恆春鎮砂尾路32-1號

🕰營業時間：08:00-22:00，採預約制

心海潛水中心於 2021 年開幕，位於後壁湖附近，面鏡、蛙鞋、呼吸管、防寒衣等設備都新穎乾淨！報考 PADI OW 證照課程皆會附上可容納四人且有獨立衛浴的住房。師生比 1:2，採小班制教學，一人即可開課，就算揪不到朋友一起去潛水也不用擔心。除了 OW 證照課外，心海也有提供 SUP、體驗潛水、浮潛等多種項目。

另外，心海的教練不僅專業度十足，更擁有 100 分的耐心。神秘客在冬天時來考照，教練還準備了三件外套和保暖物品，才讓神秘客在恆春的落山風下沒有被冷死。甚至在神秘客表示自己很容易臉盲時，教練還準備了聖誕帽戴在頭上，並帶上手電筒，讓學員在能見度較差的海域都可以清楚看到教練的位置。不管想來墾丁潛水考照或體驗潛水，都非常推薦心海！





3. 水到魚行浮潛館

水到魚行浮潛館 / 七分之二的探索

🏠地址：屏東縣恆春鎮萬里路24-6號

🕰營業時間：08:00-17:00

水到魚行浮潛館就在海邊！下水前只要從店門口走到岸邊，方便評估海況，而且店外還是觀賞夕陽的絕佳地點，地理位置一級棒！店內提供潛水證照課程、體驗潛水、浮淺和 SUP 體驗，不管是想要考證照還是和家人一起體驗水上活動，都很適合。

值得一提的是，水到魚行浮潛館因為「水下攝影」獲得網路上超高的評價和推薦，相比其他的潛水店，水到魚行浮潛館的照片、影片更完整。不管是要求拍攝角度、張數、哪裡有什麼生物、洞穴，攝影師都一清二楚。另外，浮潛兩人成團，潛水一對一教學，讓學員可以接受到教練的專業教學，也可以拍攝出只屬於同行學員的精美照片。





4. CTDiver

CTDiver / 七分之二的探索

🏠地址：屏東縣恆春鎮大光路85-5號

🕰營業時間：08:30-17:00

CTDiver 位於後壁湖的大光社區，岸潛超方便，下課後也可以直接到附近的海邊玩耍和吃海鮮，位置絕佳！店內提供完整的潛水證照教學課程、裝備租借、住宿及導潛服務，導潛一人就出發。一般三天的 OW 墾丁潛水考照課程也拆成四天來練習考試，價格還是一樣親民，尤其推薦給想要花更多時間熟悉水性的潛友。

另外，CTDiver 的教練從組裝裝備到下水都層層把關，甚至沒有沒有制式的潛水路線，可見教練的專業和熟練度！最特別的是，CTDiver 共有 4 位教練，居然每一個教練都具備外語能力，若是有想要看國外朋友一起來體驗潛水的潛友，絕對要選擇這間潛水店家，這樣一來也不用擔心朋友和教練語言不通，還可以一起聊天增加感情。





以上為本次的墾丁水肺推薦，七分之二的探索神秘客實際體驗並介紹了 4 間墾丁水肺店家，其中更有神秘客親自認證的店家。如果你今年也計畫要去墾丁玩水，絕對不要忘記去體驗潛水！或是你已經有潛水的經驗，但還沒有考證照，這篇文就是要你去考照的 Sign！一起找到最適合自己的潛店吧。

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