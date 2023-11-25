超悠閒！墾丁南灣咖啡館「iNNSIDE COFFEE」必吃蘋果派、專業咖啡伴隨午後時光

陽光明媚的墾丁南灣，隨著溫煦的海風，來到【iNNSIDE COFFEE】享受一段愜意午後時光吧！店面採用木屋裝潢的南洋風格，店內以熱帶植被以及紅磚建築為主，呈現屬於墾丁熱情繽紛的度假氛圍，一進店悠揚的音樂隨著愉悅的用餐氣氛，就讓人感到放鬆自在的心情，想在墾丁午後小憩品嘗美食的你，來到店裡，為這段旅行留下深刻的美好回憶。

店內的裝潢五彩繽紛，卻不失精緻巧思，有一個小型泳池的空間，再加上編織裝飾和滿滿的綠植點綴，療癒又充滿生機，讓人身處綠洲般的感覺，處處瀰漫南境風情的環境，對於喜歡拍照的客人，都能在iNNSIDE COFFEE留下自己的美好!

店內座椅以四人桌為主，也可以席地而坐在毛毯上，別有一番慵懶愜意的感受。

吧檯區的座位，也能讓個別消費者，用餐之時不會感到尷尬，享有舒適自在的空間。

菜單

餐點主要以咖啡、潛艇堡、沙拉、甜點蛋糕、烤派為主，非常適合當作午後小點，當然想要有飽足感的客人，店裡也有提供套餐組合喔!

BBQ手撕豬雜糧堡

經典美式BBQ風味的雜糧堡，手撕豬肉淋上酸鹹開胃的美乃滋醬，再以起司、柑橘醬提味，三種截然不同的滋味，呈現出多層次的豐富口感，一口咬下濃郁醬香在舌尖迸發而出，非常美味，搭配上生菜沙拉清爽解膩，令人特別滿足！

酥皮蘋果派

蓬鬆酥脆的蘋果派，使用青蘋果製作而成的內餡，會先將蘋果清炒過後，增添香氣以及口感，再放入派皮裡面進行烘烤，烤完之後呈現外酥內軟的絕妙風味，加上香草冰淇淋，冷熱交替的極致口感，流淌出誘人的香甜跟美味，讓人感到驚喜的料理。

熱摩卡&冰拿鐵

【iNNSIDE COFFEE】的咖啡豆採用中淺培的豆子，咖啡帶有明顯的果香味，熱摩卡會加上巧克力醬，類似可可的甜味，不苦澀又順口，香味非常濃郁。

冰拿鐵的口感較為濃郁厚實，喝起來苦味不明顯，突顯出咖啡的清香，搭配上任一餐點品嘗，絕對是首選！





iNNSIDE COFFEE

店家地址：屏東縣恆春鎮南灣路206號

營業時間：11:00-19:00

店家電話：088880438

粉絲專頁：https://bit.ly/3RD4dv7





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