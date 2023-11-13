走訪港都之外的高雄！美濃不只有客家板條跟手工紙傘

圖 / @美濃湖官方網站

高雄蔚為南台灣最繁華熱鬧的港都，值得造訪的觀光景點不計其數。而在近幾年來，除了駁二藝術特區、義大遊樂世界、衛武營、草衙道等之外，最多人討論的目的地莫過於美濃。在這裡不僅能夠感受客家文化、參加各種 DIY 體驗，還可以大啖平時罕見的傳統小吃美食與糕點冰品。想來趟高雄一日遊的人，恰好能把本次文章作為實用的指南。

高雄一日遊-來美濃體驗道地客家文化

美濃客家文物館

圖 / @美濃客家文物館官方網站

對於帶著小孩的爸媽來說，在出遊行程中自然少不了寓教於樂的設施，藉此讓孩子在充分放電的同時增廣見聞。而來到了高雄，最適合造訪的地方莫過於美濃客家文物館！佔地遼闊的園區不但有豐富的人文展覽，更以精心規劃的兒童館最備受歡迎。園方不時舉辦客語布袋戲表演、親子同樂活動、手作 DIY 體驗等多采多姿的節目，讓各個年齡層的小朋友都玩得盡興。

地址：高雄市美濃區民族路49-3號

電話：07-6818338

網址：官方網站

營業時間：週二～週日 9：00～17：00（每週一、除夕、初一休館）

美濃民俗村

圖 / @美濃民俗村官方網站

如果想要深度體驗美濃最廣為人知的客家文化，美濃民俗村就是最佳的好去處。此地光是建築物就充斥著滿滿的懷舊風情，遊客們得以置身於平常罕為一見的菸樓與四合院中，周遭隨處皆是鮮豔奪目的油紙傘、造型獨特的手拉胚陶藝品、香氣四溢的現磨擂茶，甚至還能報名課程親手嘗試製作，無論是朋友出遊或情侶約會都再適合不過。

圖 / @美濃民俗村官方網站

地址：高雄市美濃區中山路二段421巷80號

電話：07-6817508

網址：官方網站

營業時間：平日 8：30～17：00，假日 8：00～18：00

美濃文創中心

圖 / @美濃文創中心官方網站

想找美濃人氣最火紅的 IG 打卡景點嗎？那就要來一趟座落於老街上的美濃文創中心了。這棟建築物已有超過百年的歷史，前身是設立於1902年的警察分駐所，並採用當時蔚為流行的巴洛克式建築工法，呈現出別樹一幟的懷舊情調。如今經過了翻修之後，成為了遊客服務中心與文創中心，且園區四處都是值得拍照留念的復古場景。

圖 / @美濃文創中心官方網站

地址：高雄市美濃區永安路212號

電話：07-6819265

網址：官方網站

營業時間：週一～週五 12：00～17：00，週六～週日 09：00～18：00

高雄一日遊-美濃的壯麗自然景觀

美濃湖

圖 / @美濃湖官方網站

站在美濃湖畔，望著湖面在夕陽下倒映成輝，點綴著綠樹、涼亭與小橋的搖曳身影，如此景象令人感覺彷彿瞬間來到了古裝劇中。許多人想必都有所不知，這般與世無雙的美景其實就在高雄美濃湖。其又名瀰濃湖、中圳湖或中正湖，周遭的生態多樣且多變，喜歡大自然的朋友可以騎上腳踏車，繞著環湖單車步道飽覽湖光景色與候鳥。

圖 / @美濃湖官方網站

地址：高雄市美濃區民權路與泰安路交叉口

電話：07-6812433

網址：官方網站

營業時間：全天候開放

美濃水橋

圖 / @美濃水圳藝術節官方網站

若想在美濃度過浪漫的情人時光，便建議趁著漫旅藝術節時造訪美濃水橋。每年入秋之際，水圳漫旅藝術節都會在美濃水橋、美濃水圳等地展開盛大的藝術活動，並結合在地燈節與台日文化交流演出。眼前是在湖邊搖擺的昏黃燈光，耳邊是傳統的民俗歌謠，交織打造成恍如日本祈福水燈節般的祭典。如果無法在此期間造訪也不用擔心，美濃水橋亦時常舉辦市集與各色活動，隨時來都不成問題。

地址：高雄市美濃區永安路

電話：07-2225136

網址：官方網站

營業時間：全天候開放

高雄一日遊-不能錯過的道地美濃粄條

美濃粄條街

圖 / IG @lindawang0

凡是論及高雄美濃，不可不提的就是美濃粄條！美濃傳承了客家的在地飲食文化，集結著數之不盡的板條店，尤以號稱粄條街的美興路最為眾多，每逢週末假日即可見到絡繹不絕的饕客前來朝聖。其中，遠近馳名的林家粄條可說是人氣最旺的一家，菜單上的乾粄條、炒野蓮、排骨高麗菜、滷豬腳與花生豆腐，全都帶來讓人回味不已的好滋味。

圖 / IG @lindawang0

圖 / IG @lindawang0

林家粄條營業資訊

地址：高雄市美濃區美興街25號

電話：07-6813147

網址：官方網站

營業時間：10：00～21：00（每週二公休）

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